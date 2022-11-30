Популярный во всем мире файлообменник внезапно закрывается. Все пользовательские файлы будут утрачены

Прощай, Uploaded!

Популярный сервис для обмена файлами Uploaded.net (Uploaded) закроется в связи с огромным количеством претензий со стороны правообладателей, озабоченных распространением пиратского контента при помощи площадки.

Как сообщает портал TorrentFreak, сервис уведомил пользователей о своем закрытии по электронной почте и предложил в срочном порядке перенести на другую площадку файлы, ранее загруженные ими в облако. В противном случае они могут быть навсегда утрачены. На миграцию данных администрация Uploaded выделила менее двух дней: рассылка писем была осуществлена 29 ноября 2022 г., а закрытие площадки намечено на 30 ноября.

При этом, как отмечает источник, косвенные признаки того, что сервис в ближайшее время прекратит свою работу, появились несколько раньше. Так, примерно за неделю до анонса на Uploaded перестала работать регистрация новых пользователей, а действующие –потеряли возможность купить или продлить подписку. Кроме того, возникли проблемы с SSL-сертификатом безопасности сайта, срок действия которого истекает в январе 2023 г.

Uploaded прекращает свою работу

На момент публикации данного материала сайт Uploaded и вовсе недоступен. Сервис Cloudflare, обеспечивающий защиту ресурса, констатирует отсутствие отклика со стороны сервера площадки.

Что такое Uploaded

Файлообменник Uploaded был создан в 2005 г., а в 2012 г. приобретен швейцарской компанией Cyando AG.

Сервис Uploaded позволяет загружать файлы в облачное хранилище и делиться ими с другими пользователями.

Площадка зарабатывает на рекламе и продажах премиумного статуса пользовательского аккаунта. Этот статус дает купившему его клиенту определенные преимущества на время своего действия. К ним, в частности, относятся неограниченные скорость скачивания и максимальный срок хранения загруженных в облако файлов, возможность одновременного скачивания нескольких файлов без каких-либо ограничений, отсутствие рекламы и ожидания перед началом скачивания.

Проблемы с законом

Конфликты с правообладателями у Uploaded начались не позднее восьми лет назад. В 2014 г. Гамбургский суд возложил на владельца площадки ответственность за несвоевременное удаление защищенных копирайтом материалов.

В 2013 г. на Cyando подал в суд нидерландский издательский дом Elsevir за распространение через Uploaded пиратских копий книг, права на которые принадлежали издательству.

В 2015 г. Американская ассоциация звукозаписывающих компаний (RIAA) окрестила Uploaded «третьим крупнейшим нарушителем авторского права» в мире. Выводы организации, представляющей интересы звукозаписывающей индустрии США, основывались на данных Google и системе вознаграждения пользователей, предусмотренной площадкой. На тот момент аудитория Uploaded насчитывала 100 млн человек.

Также претензии к Uploaded возникали у Франка Петерсона (Frank Peterson), немецкого музыканта и продюсера, известного, в том числе благодаря сотрудничество с популярной нью-эйдж группой Enigma. Он обвинил платформу в размещении созданных им музыкальных композиций без согласия автора. Поданный продюсером иск рассматривал Федеральный верховный суд Германии. Разбирательство впоследствии продолжилось в Европейском суде – суде высшей инстанции Евросоюза.

В 2021 г. Европейский суд вынес вердикт, который гласил, что онлайн-сервисы не несут прямую ответственность за нарушения авторских прав, совершенные их пользователями.

Однако интернет-площадка все же может быть привлечена к ответственности, если оказывается неспособной оперативно отреагировать на жалобы правообладателей и удалить пиратский контент. Суд также возложил на файлообменики и другие платформы обязанность принять «соответствующие меры технического характера», которые бы позволили смягчить последствия появление такого контента на площадке.

Отвечать перед законом, согласно решению суда, должны сервисы, которые «предоставляют инструменты, специально предназначенные для незаконного обмена контента, или сознательно поощряют операции подобного рода». То же самое касается и сервисов, бизнес-модель которых побуждает пользователей делиться контентом, нарушающим авторские права.

Как отмечает TorrentFreak, с учетом выводов Европейского суда, принятых во внимание Федеральным верховным судом Германии, перспективы Uploaded представлялись незавидными. Сервису в дальнейшем было бы сложно продолжать свою работу в прежнем ключе и при этом оставаться в правовом поле.

Разбирательства по новым судебным искам, которым правообладатели завалили Cyando, далеко не всегда складывались в пользу ответчика. В ряде случаев суд в Германии приходил к выводу о том, что платформа делает недостаточно для того, чтобы защитить авторов и их представителей от посягательств пиратов. У служителей Фемиды появились основания считать, что бизнес-модель Uploaded во многом полагается на обмен пиратским контентом и стимулирует пользователей к его распространению посредством площадки.

Швейцария умывает руки

Примечательно то, что, по информации TorrentFreak, материнская компания Uploaded – Cyando – более не связана со Швейцарией. Это якобы показало расследование, проведенное швейцарскими властями в 2019 г. Согласно его выводам, компания ведет бизнес с территории некоего другого, соседствующего со Швейцарией, государства, входящего в Европейский союз.

Швейцария, напомним, граничит с Германией, Францией, Лихтенштейном и Италией. Все они, за исключением Лихтенштейна, являются членами ЕС.

Таким образом, власти Швейцарии сняли с себя всякую ответственность за деятельность Cyando и принадлежащей ей Uploaded, по поводу которой до этого получали упреки, в частности, со стороны Торгового представительства США (United States Trade Representative, USTR), подчиняющегося Исполнительному офису президента США.

Печальная судьба популярных файлообменников

В январе 2012 г. закрылся сервис Megaupload – один из самых посещаемых интернет-ресурсов своего времени. Несколько высокопоставленных руководителей управляющей им компании было арестовано подозрению в пиратстве.

В их числе был и основатель Megaupload – Ким Дотком (Kim Dotcom). В годовщину закрытия сервиса была запущена площадка для обмена файлами под названием Mega, предоставляющая пользователям функции шифрования.

В марте 2015 г. прекратил свою работу RapidShare – один из старейших файлообменников. В отличие от Megaupload сервис стремился работать в соответствии с действующим законодательством. В марте 2012 г. после длительной тяжбы суд в Германии отказался признать RapidShare ответственным за распространение пиратского контента. Тем не менее фалообменнику не удалось своевременно трансформировать бизнес и выдержать конкуренцию с новыми игроками на рынке облачных хранилищ, таких как Google Drive, Dropbox или Microsoft OneDrive.