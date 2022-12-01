Россияне превратили военную технологию связи в замену сотовым сетям и оптоволокну. Испытания успешны, не за горами массовое распространение

Российские разработчики адаптировали военную технологию тропосферной связи для передачи данных на большие расстояния и на высокой скорости. Первые ее полевые испытания прошли успешно – была достигнута скорость 50 Мбит/с. Систему можно использовать там, где нет ни сотовых сетей, ни телефонных линий, ни проводного интернета. Производство комплектов связи ведется на территории России.

Российский беспроводной интернет

Холдинг «Росэлектроника» из состава российской госкорпорации «Ростех» провел полевые испытания системы тропосферной связи «Гроза», позволяющей обеспечить скоростной доступ в интернет там, где нет других средств связи. Комплекс тестировался в реальных условиях на способность передачи данных не только на высокой скорости, но и на сравнительно большие расстояния.

По информации «Росэлектроники, все тесты завершились удачно. «Гроза», также известная как «Гроза-1.5» позволила передать информацию на более чем два десятка километров со скоростью почти 50 Мбит/с. В такую скорость часто обеспечивает обычный домашний проводной интернет во многих регионах России.

В работе «Грозы» не используются вышки сотовой связи, что позволяет передавать с ее помощью данные там, где нет ни одной сотовой сети. Единственное обязательное условие заключается в наличии двух приемопередаточных станций, каждая из которых должна быть подключена к антенне диаметром 1,5 м. На размер антенны указывает и индекс в названии системы – «Гроза-1.5».

Результаты тестирования

Эксперимент по использованию «Грозы» проводился специалистами НПП «Радиосвязь» (входит в «Росэлектронику») в Красноярском крае. Расстояние между приемником и передатчиком составило 23 километра.

Тренога - один из трех вариантов установки станции. Также ее можно смонтировать на крыше здания или на мобильной мачте

В ходе испытаний максимальная скорость передачи данных составила 45,5 Мбит/с. Со слов разработчиков, это вдвое выше результата предыдущей версии «Грозы». CNews писал, что ранее система выдавала лишь 25 Мбит/с. Разработчики отметили, что добиться двукратного роста скорости им удалось за счет специального цифрового модема, работающего с использованием нейронных сетей. Редакция CNews обратилась к представителям «Ростеха» с вопросом о стране – разработчике модема и нейросетей и ожидает ответа.

Принцип работы

Работа «Грозы» базируется на технологии отражения сигнала от тропосферы, разработкой которой НПП «Радиосвязь» занималась еще более полувека назад. Первоначальным заказчиком технологии были военные, тогда как сейчас аппаратура «Грозы» будет использоваться в гражданском секторе.

45,5 Мбит/с – это не предел возможностей «Грозы». CNews писал, что ранее в 2022 г. разработчики смогли добиться скорости в 50 Мбит/с, но в лабораторных условиях. Какой теоретический предел скорости у «Грозы» неизвестно. «В настоящее время мы работаем над созданием модемов с новыми алгоритмами, которые позволят еще больше увеличить скорость передачи данных», – отметил генеральный директор НПП «Радиосвязь» Ринат Галеев.

Дальность действия «Грозы», напротив, определена. Она может достигать 210 километров, то есть во время тестирования под Красноярском система работала лишь на 10% своего потенциала в плане дальности.

50 Мбит/с – это результат работы «Грозы» именно в режиме передачи сигнала через тропосферу. Система также способна может функционировать и в режиме радиорелейной связи, которая обеспечит передачу данных на уровне 155 Мбит/с.

Целесообразность использования

«Гроза» не является заменителем сотовых сетей или проводного интернета – эти технологии будут использоваться в России одновременно, но в разных населенных пунктах. Если сотовые сети и оптические кабели – это прерогатива населенных пунктов, до которых можно добраться без особого труда, то «Гроза» пригодится там, где нецелесообразно тянуть оптику или монтировать вышку с базовой станцией сотовой связи.

Другими словами, «Гроза» ориентирована на труднодоступные и совсем крошечные населенные пункты, которым она сможет предоставить высокоскоростной доступ в Сеть. Достигнутые во время испытаний 50 Мбит/с – это результат работы «Грозы» именно в режиме передачи сигнала через тропосферу. Система также способна может функционировать и в режиме радиорелейной связи, которая обеспечит передачу данных на уровне 155 Мбит/с.

От проекта к производству

Проект «Гроза» полностью готов к производству. Как сообщал CNews, к концу сентября 2022 г. разработчики собрали 10 полных комплектов, то есть в общей сложности 20 приемопередаточных станций с антеннами.

Производство реализовано в Красноярске на мощностях «Радиосвязи». Компания планирует собирать по 100 систем в год (200 станций) и в перспективе увеличить этот показатель втрое, если будет необходимое количество заказов.

Однако при всех преимуществах, которые обеспечивает «Гроза» (не нужно вкладываться в прокладку оптики или строительство сотовой сети там, где это экономически невыгодно), эту систему нельзя назвать полностью отечественной. На 30 сентября 2022 г. цифровой модем, использующийся в станции, лишь на 20% состоял из российских компонентов, а вся система в целом – только на 50%. Редакция CNews обратилась в «Ростех» с вопросом, как изменились эти показатели спустя два месяца.