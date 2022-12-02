Россиянам с мощными ПК предлагают зарабатывать десятки тысяч в год

МТС предлагает владельцам мощных ПК зарабатывать на их сдаче в аренду геймерам. За такие услуги они смогут получить около пяти тыс. руб. в месяц. Однако существуют риски безопасности данных владельцев ПК и чтобы их избежать, им придется стереть всю важную информацию с устройств. А при таком раскладе владельцы фактически не смогут воспользоваться своими компьютерами.

Доход от ПК

Россияне, имеющие в своем распоряжении мощный компьютер, смогут заработать около пяти тыс. руб. в месяц. Для этого МТС предлагает им сдавать мощности в аренду геймерам, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей компании.

Оператор для этих целей запускает сервис Fog Play. Он позволит одним пользователям сдавать свои мощности в аренду, а другим — арендовать их за определенную плату, чтобы запускать на них игры, которые не «тянут» их устройства. Брать в аренду мощности смогут не только владельцы ПК, но и смартфонов, телевизоров и пр.

Сервис пока работает в режиме бета-тестирования. На первом этапе оператор планирует привлечь не менее 5 тыс. владельцев ПК. Однако не все смогут сдавать свои устройства в аренду, для этого они должны соответствовать некоторым требованиям. Например, иметь видеокарту Nvidia GTX 1070 или AMD Radeon RX 580 и выше, ОС Windows 10 или 11, а также скорость от 20 Мбит/с на входящее и исходящее соединение.

Сколько можно заработать

Стоимость аренды устанавливает сам владелец компьютера, рассказали изданию в МТС. При этом если арендуемых мощностей окажется недостаточно и пользователя не устроит качество соединения, он сможет завершить сеанс в первые пять минут аренды. Деньги в таком случае вернутся ему на карту.

Россияне с мощными ПК смогут заработать около пяти тыс. руб. в месяц

В МТС не прокомментировали возможный уровень дохода пользователей сервиса. Но согласно информации на сайте сервиса, цены на аренду варьируются от 13 руб. до 19 руб. в час. Таким образом, с одного устройства пользователь сможет зарабатывать около пяти тыс. руб. в месяц (при условии 12 часовой аренды все 30 дней).

Оператор же планирует зарабатывать на комиссии с такой аренды (20% с каждого перевода).

Безопасность данных

Для пользователей таких сервисов существует риск безопасности их данных, рассказал «Ведомостям» основатель сервиса Loudplay (оказывает услуги облачного гейминга и виртуального ПК для бизнеса) Виталий Стародубов. Речь идет о тех, кто сдает свои устройства в аренду.

На портале Fog Play МТС предупреждает, владельцы при сдаче своих устройств рискуют тем, что третьи лица смогут получить доступ к файлам на них. Поэтому МТС советует им удалить все персональные данные и личные файлы. По словам Стародубова, при таких условиях устройством фактически не сможет пользоваться его владелец.

Привлечение и скорость интернета

По мнению Стародубова, одной из проблем МТС может стать привлечение владельцев мощных ПК. Для этого оператор должен будет существенно вкладываться в маркетинг.

Еще одна трудность при запуске такого сервиса, с учетом высоких требований к качеству и скорость сети, — скорость интернета. Для облачного гейминга последняя всегда была самой большой проблемой, рассказал «Ведомостям» независимый эксперт Александр Кузьменко. Поэтому такой сервис может получить развитие с проникновением сетей 5G.

Есть ли аналоги

Облачный гейминг, т.е. возможность запускать игры на своем устройстве, арендуя мощности на сервере компании, появился более 15 лет назад, пояснил Кузьменко. Такие платформы есть у многих компаний, которые на сегодняшний день ушли из России, например NVidia. Стоимость услуг на них составляет около 600 руб. в месяц.

На российском рынке уже есть схожие сервисы. Например, платформа облачного гейминга Drova.io. В среднем ее пользователи платят около 30 руб. в час за аренду мощностей, отмечает Стародубов. Услуги по облачному геймингу предоставляет и VK. Летом 2022 г. МТС запустил похожий сервис Remote Play. На нем владельцы ПК передают доступ к своим мощностям по ссылке.

По словам Кузьменко, все эти сервисы основаны на механизме, при котором пользователи арендуют мощности на серверах компании. А МТС предлагает новую модель аренды у частных владельцев ПК.