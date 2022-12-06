В США спецназ по наводке iPhone взял штурмом дом старушки в поисках грузовика с оружием

Против полиции с «Локатором»

Пожилая американка подала в суд на полицейского, который, как она считает, устроил незаконный обыск в ее доме, пишет Ars Technica. Представитель власти счел достаточным основанием для его проведения данные приложения «Локатор» компании Apple, которые указывали на наличие в принадлежавшем женщине гараже iPhone, использовавшегося в качестве маячка.

Полицейские устроили погром на участке, принадлежащем женщине, но ничего не нашли, хотя искали вовсе не иголку в стоге сена, а грузовой автомобиль с оружием.

В последствии правоохранители, если верить словам истицы, даже не попытались загладить свою вину. Представители истицы уверены, что та подверглась необоснованному обыску и задержанию, а также испытала «тяжелые физические и эмоциональные страдания», за что ей причитается денежная компенсация.

Незаконный обыск на ничтожном основании

В январе 2022 г. полиция Колорадо взяла штурмом жилье 77-летней жительницы Денвера (штат Колорадо, США) Руби Джонсон (Ruby Johnson). По информации правоохранительных органов, на территории ее земельного участка был расположен числящийся в угоне автомобиль со спрятанными внутри смартфоном Apple iPhone и шестью экземплярами огнестрельного оружия.

В январе 2022 г. в доме жительницы Денвера Руби Джонсон местная полиция провела брутальный обыск

На дом Джонсон указала жертва угона, отследившая находившийся в транспортном средстве iPhone посредством функции «Локатор». Иных доказательств у полицейских не было.

Сотрудник местной полиции Гэри Стааб (Gary Staab), которому было поручено возглавить поиски грузовика, по всей видимости, даже не усомнившись в достоверности и точности полученных от потерпевшего данных, сразу же занялся получением ордера на обыск жилища Джонсон и, преуспев в этом, спустя несколько часов вместе с группой захвата (SWAT) выдвинулся на задание.

Открыв входную дверь, Джонсон совершенно не ожидала увидеть отряд вооруженных людей на собственной лужайке. Без объяснения причин пожилую женщину заперли в полицейском автомобиле. В нем она провела несколько часов, пока длился обыск, и, как отмечает Ars Technica, даже когда женщине понадобилось принять лекарства, никто не предложил ей и стакана воды.

Отсутствие результата и погром

Обыск, ожидаемо, не дал какого-либо результата: следов авто, оружия или iPhone потерпевшего дома и в гараже у Джонсон силовики не обнаружили.

Зато полицейские устроили во владениях Джонсон знатный кавардак и нанесли собственнице ощутимый материальный и моральный ущерб, следует из документов, направленных в суд ее адвокатами.

Так, если верить пострадавшей, спецназ выломал дверь ее гаража, а также испортил новые стулья, которые использовал вместо стремянки, чтобы иметь возможность пробить отверстия в потолке столовой.

Кроме того, сотрудники полиции Денвера якобы отломали голову принадлежащей женщине коллекционной фигурке – подарку младшего из ее сыновей, утрата которой невосполнима.

При этом Стааб, по версии защиты, уже в день обыска заявил в разговоре с Джонсон, что компенсировать ущерб полиция Денвера не собирается.

Серия непростительных ошибок

«Локатор» (Find my) – встроенная в ряд продуктов компании Apple (iPhone, iPad, iPod touch или Mac) функция, которая позволяет владельцу гаджета через одноименное приложение найти его в случае хищения или утери. Причем она демонстрирует работоспособность даже тогда, когда у потерянного устройства отсутствует доступ в интернет. Для передачи собственного местоположения оно использует другие девайсы Apple, находящиеся поблизости, передавая информацию посредством Bluetooth LE.

Аналогичными возможностями обладают, к примеру, некоторые модели смартфонов Samsung и Xiaomi.

Важно понимать, что точность обнаружения утерянного девайса при помощи «Локатора» зависит от множества факторов, которые необходимо учитывать, выслеживая похитителя. В действительности гаджет может располагаться в радиусе нескольких десятков метров от точки, на которую указывает приложение.

Полицейскому Гэри Стаабу либо не было известно об этой особенности применения технологии, либо он по какой-то причине предпочел ее проигнорировать. Область на карте, отмеченная приложением «Локатор» в качестве местоположения украденного вместе с грузовиком iPhone, помимо дома Джонсон, охватывала еще шесть других строений, расположенных неподалеку. Поэтому оснований полагать, что устройство находилось именно на территории, принадлежащей женщине, у него не было, считают ее адвокаты.

Этого же мнения придерживается Марк Сильверстин (Mark Silverstein), представитель Американского союза защиты гражданских свобод в Колорадо (American Civil Liberties Union, ACLU). По его словам, непосредственный руководитель Стааба должен был пресечь инициативу своего подчиненного на корню. В свою очередь, окружной прокурор не имел права давать Стаабу «зеленый свет», а судья должен был отказать ему в выдаче ордера на обыск.

Что будет дальше

Представитель Департамента полиции Денвера в разговоре с Ars Technica заявил, что ведомство принесло Джонсон свои извинения за «любое негативное влияние, которое эта ситуация могла оказать на нее». В полиции уверяют, что связались с женщиной и ее семьей «через ее адвокатов, чтобы разрешить конфликт без дальнейшего судебного разбирательства».

Это заявление противоречит словам сына Джонсон – Грега Брансона (Greg Brunson), которые приводятся в пресс-релизе, опубликованном ACLU Colorado 30 ноября 2022 г. Мужчина утверждает, что его мать «до сих пор не получила от полиции хотя бы извинений».

Полиция Денвера сообщила Ars Technica, что проводит внутреннее расследование обстоятельств дела и совместно с офисом окружного прокурора Денвера рассматривает вопрос о запуске программы допподготовки для сотрудников ведомств, которая поможет им разобраться в правильном применении инструментов вроде «Локатора». По мнению Тейлора Пендерграсса (Taylor Pendergrass), представителя ACLU Colorado, проведение подобного тренинга стало бы шагом в верном направлении.