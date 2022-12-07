Microsoft создает собственное суперприложение, прослышав об успехах «Яндекса»

Microsoft намерена создать суперапп, вдохновившись российским «Яндекс Go». Одна из целей – продвижение поисковика Bing и мессенджера Teams, а также повышение доходов от рекламы. Помимо этого, Microsoft попытается разрушить «поисковую монополию» Google.

Как у «Яндекса»

Корпорация Microsoft планирует разработать свое суперприложение – мобильную утилиту, которая будет содержать в себе несколько различных сервисов, пишет Seeking Alpha. Вероятнее всего, она вынашивает такие планы в отчаянной попытке не допустить окончательного передела рынка мобильного поиска между Google и Apple.

На деле Microsoft придется столкнуться с весьма серьезными конкурентами в сегменте супераппов, в том числе и российскими, например, с «Яндекс Go». Как сообщал CNews, «Яндекс Go» работает с августа 2020 г.

Именно продукт «Яндекса» навел Microsoft на мысль создать похожий проект, пишет Seeking Alpha.

Как скоро выйдет аналог «Яндекс Go »за авторством Microsoft - неизвестно

Что именно Microsoft намерена противопоставить им в плане уникальных функций, доподлинно неизвестно, поскольку, по имеющимся данным, свое суперприложение софтверный гигант собирается наполнить, в целом, банальными и привычными миллионам сервисами.

Что задумала Microsoft

Microsoft – это почти монополист рынка настольных операционных систем – ее Windows занимает 75,09% рынка в мире и еще более впечатляющие 87,44% в России (данные StatCounter за ноябрь 2022 г.). В то же время ее давно выставили с рынка мобильных ОС – ни один производитель не выпускает гаджеты на базе Windows Phone, а сама Microsoft была вынуждена прекратить развитие этой платформы.

Примерно та же ситуация и в сегменте веб-поиска. У Microsoft есть поисковик Bing, который в мире занимает лишь 3,42% против 92,2% у Google, в США – 7,84%, в России – 2,23%. (данные StatCounter за ноябрь 2022 г.). Этих очень скромных результатов Bing добился за более чем 13 лет существования – Microsoft запустила его в июне 2009 г.

Вероятно, при помощи суперприложения Microsoft попытается повысить популярность своего поисковика. По данным Seeking Alpha, корпорация собирается добавить в него сервисы покупок в интернете, обмена сообщениями, новостную ленту и, собственно, поиск в интернете при помощи Bing.

Не исключено, что в итоге сервисов будет еще больше. Microsoft может добавить в приложение онлайн-игры и заказ продуктов из магазинов.

Скрытый смысл

Идея суперприложений основана в первую очередь на нежелании пользователей забивать память своих гаджетов десятками программ, чтобы потом не путаться в них. Гораздо удобнее установить одну утилиту для всего.

Продвижение Microsoft своего поисковика Bing при помощи такого супераппа – это лишь базовая цель корпорации. Как пишет The Information, есть еще несколько причин, которые толкают Microsoft к разработке такой утилиты.

Одна из них – это желание заработать больше денег. В такого рода приложении сделать это можно лишь двумя способами – распространять его бесплатно, а отдельные функции включать за деньги или просто встроить в него рекламу. По информации издания, софтверный гигант, вероятнее всего, пойдет по второму пути, тем самым увеличив свои доходы от рекламы.

Вторая причина – это продвижение своего корпоративного мессенджера Teams. По всей видимости, функция обмена сообщениями в супераппе каким-то образом будет связана с ним. С другой стороны, Microsoft могла бы увязать свое суперприложение со Skype – мессенджером, который она купила в 2011 г., и о существовании которого в 2022 г., в эпоху Telegram и WhatsApp, уже мало кто помнит.

Стоит ли ждать

На данный момент неясно, запустит ли Microsoft когда-либо свое суперприложение. Но не следует забывать, что после прихода Сатьи Наделлы (Satya Nadella) на пост гендиректора корпорации началась масштабная интеграция Bing в многочисленные ее сервисы, в том числе в Teams и Outlook. Вполне возможно, что суперапп станет новым этапом продвижения Bing. Тогда останется лишь договориться с Apple и Google, чтобы те не удаляли суперприложение Microsoft из своих каталогов.

Нельзя исключать, что новинка Microsoft не будет работать в России. Слишком уж активно корпорация поддерживает антироссийские санкции.

США против России и Китая

В мире есть как минимум два известных и сверхпопулярных суперприложений. Одно из них российское – это «Яндекс Go», переродившееся из «Яндекс такси».

«Яндекс Go» позволяет заказывать такси, а также продукты питания и готовую еду. Помимо этого, в приложении можно взять в аренду (каршеринг) или самокат (кикшеринг). Здесь же есть возможность посмотреть расписание общественного транспорта.

Заказ такси - одна из множества опций «Яндекс Go»

Еще более развитое суперприложение существует в Китае. Это WeChat, работающее с 2011 г. и поначалу являвшееся китайским аналогом WhatsApp, то есть месседжером.

Со временем в WeChat стали появляться новые возможности. В настоящее время это не только средство обмена текстовыми сообщениями и контентом, но заодно сервисы знакомств, голосовых и видеовызовов, а также очень сильно развитая платежная система. Помимо этого в WeChat можно читать новости, поиграть в мобильные игры, снять квартиру, купить билеты в кино или на другое мероприятие. Заказ такси тоже возможен, плюс в некоторых случаях аккаунт в WeChat даже может заменить его владельцу паспорт.