Россию допустят до новых частот Wi-Fi. Привычные диапазоны перегружены

В Россию скоро могут хлынуть роутеры с поддержкой стандарта Wi-Fi 6E и диапазона 6 ГГц. В настоящее время Wi-Fi 6E в стране запрещен, но ограничения могут быть сняты по решению ГКРЧ в самом ближайшем будущем. Причина в том, что стандартные частоты 2,4 и 5 ГГц давно перегружены.

Новый стандарт двухлетней давности

В России могут разрешить новый стандарт Wi-Fi, который позволит использовать новые частоты для беспроводных сетей. Это вынужденная мера, связанная с растущим объемом радиопомех на имеющихся частотах 2,4 и 5 ГГц.

Речь о стандарте Wi-Fi 6E. Как сообщал CNews, он появился еще в начале 2021 г., но по прошествии двух лет до сих пор остается недоступным для россиян. Стандарт использует диапазон 5925-6425 МГц, но в России этот диапазон занят средствами фиксированной радиосвязи и радиорелейными линями связи. К тому же в будущем ее хотели отдать под сотовые сети пятого поколения (5G), но их массовое распространение откладывается ввиду отсутствия необходимого «железа» в нужном количестве, как российского, так и иностранного.

Как пишут «Известия», вопрос о доступе россиян к Wi-Fi 6E будет решать Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на одном из ближайших заседаний. Оно состоится в конце декабря 2022 г., однако пока далеко не факт, что решение комиссии будет положительным. К тому же нет информации, как много пройдет времени прежде, чем разрешительный вердикт комиссии вступит в силу.

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Но даже если Россию все же допустят до Wi-Fi 6E, то на его использование будут наложены значительные ограничения. На основе этого стандарта можно будет строить сети исключительно в закрытых помещениях. Другими словами, на улице беспроводных сетей на частоте 6 ГГц не будет.

Зачем нужен новый стандарт

В России Wi-Fi работает на частотах 2,4 и 5 ГГц. Диапазон 2,4 ГГц давно переполнен, так как используется в беспроводных сетях не годами – десятилетиями. 5 ГГц гораздо более свободный, но и он постепенно перегружается.

В теории, стандарт Wi-Fi 6E за счет перехода на 6 ГГц способен обеспечить более стабильное и надежное беспроводное соединение. В некоторых случаях скорость беспроводной передачи информации тоже может вырасти.

Этого можно будет добиться, в том числе, и за счет исчезновения «конфликтов» с другими устройствами, использующими диапазон 2,4 ГГц. Например, по нему работает Bluetooth-соединение, сообщили изданию в Минцифры. Также беспроводные мыши и клавиатуры используют эту частоту для соединения с приемником сигнала.

Перегрузка диапазона вызывает помехи в передаче сигнала. Музыка и голос в беспроводных наушниках начинают «заикаться», курсор беспроводной мыши начинает «дергаться», а набор текста на клавиатуре превращается в ад из-за пропусков букв. Страдают и владельцы бытовых дронов, связь с которыми осуществляется на той же частоте.

Темпы внедрения

За два года, прошедшие с момента начала распространения Wi-Fi 6E, почти все производители сетевого оборудования начали выпуск пользовательских роутеров с поддержкой этого стандарта. Самые первые из них были показаны на выставке CES 2021 в январе 2021 г.

Тем не менее, ввиду отсутствия поддержки этого стандарта в России отечественные ритейлеры не спешат завозить в страну роутеры, способные работать на частоте 6 ГГц. Редакция CNews убедилась, что на момент выхода материала они отсутствовали в каталогах как минимум «Ситилинка», «М.Видео», «Эльдорадо» и некоторых других крупных сетей.

Роутеров с 6 ГГц в крупных сетях пока нет

Когда именно они появятся в отечественной рознице, неизвестно. Редакция CNews обратилась к представителям ритейлеров с этим вопросом и ожидает ответа.

Без надежды на 5G

Если ГКРЧ решила рассмотреть вопрос допуска россиян к Wi-Fi 6E, это может означать, что идея строительства сетей пятого поколения на частоте 6 ГГц или отложена, или вовсе отменена. В России на декабрь 2022 г. не было ни одной широко доступной сети 5G – все крупные операторы по-прежнему строят исключительно 4G.

Ранее CNews писал, что власти решили как можно скорее перейти к строительству сетей 6G. Работа в этом направлении ведется уже несколько лет.