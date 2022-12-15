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Microsoft запретила добывать биткоины без письменного разрешения на всех своих онлайн-сервисах

Microsoft вслед за Google и Oracle запретила своим корпоративным клиентам добывать криптовалюту с использованием вычислительных мощностей Azure без письменного разрешения. Корпорация опасается, что майнеры навредят облаку и помешают другим его пользователям. Для исследователей в области безопасности может быть сделано исключение.

Azure без майнеров

Корпорация Microsoft ввела запрет на добычу криптовалюты с использованием ее онлайн-сервисов, пишет The Register.

По информации издания, соответствующее положение включено в перечень универсальных условий лицензирования для веб-служб Microsoft (Universal License Terms for Online Services), новая редакция которого вступила в силу 1 декабря 2022 г.

Документ, в частности, регламентирует правила использования любых «служб, размещенных на серверах Microsoft» владельцами соответствующих корпоративных лицензий (Volume license). Вероятно, поправки к документу в первую очередь нацелены на бизнес-пользователей облачных сервисов Microsoft Azure.

Прямой запрет на майнинг без получения письменного разрешения со стороны Microsoft зафиксирован в подразделе «Правила допустимого использования» раздела «Использование веб-служб» документа.

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Microsoft запретила клиентам Azure добывать криптовалюту

Факт внесения изменений в условия лицензирования также отражен в «Сводке изменений» и в информационном бюллетене для партнеров американской корпорации, озаглавленном как «Важные действия, которые необходимо предпринять партнерам для защиты партнерской экосистемы». В последнем целевой аудитории рекомендуется обращаться в Microsoft за письменным разрешением на майнинг, «вне зависимости от срока подписки».

Причины запрета

Представитель Microsoft в беседе с The Register объяснил внесение поправок в перечень правил допустимого использования онлайн-сервисов компании тем, что добыча криптовалюты якобы может привести к сбоям в их работе и навредить другим пользователям. Кроме того, по его словам, майнинговая активность нередко связана с деятельностью кибермошенников.

«Мы внесли это изменение, чтобы еще лучше защитить наших клиентов и снизить риск нарушения или ухудшения работы служб в облаке Microsoft», – отметил представитель компании. По его словам, разрешение на добычу криптовалют может быть выдано тем, кому такой сценарий использования облачной инфраструктуры необходим для испытания методов выявления киберугроз.

The Register предполагает, что, помимо опасений за целостность собственной инфраструктуры и заботе о благе клиентов, Microsoft может испытывать сомнения по поводу платежеспособности майнеров. Криптовалютная сфера в настоящий момент находится не в лучшем состоянии, многие некоторые популярные токены стремительно обесцениваются. Издание также отмечает, что, по неподтвержденным сведениям, облако Azure испытывает дефицит вычислительных мощностей, и Microsoft, возможно, стремится заместить клиентов из «проблемного» криптовалютного сектора представителями более стабильных отраслей экономики.

В августе 2022 г. CNews писал о том, что Microsoft продлила срок эксплуатации «железа», обеспечивающего работу облака Azure, на два года. За счет этого Microsoft рассчитывает сэкономить почти $4 млрд по итогам 2023 финансового года. Так же поступили Google и Amazon, решившие отложить модернизацию собственной инфраструктуры.

Microsoft опять не первая

Microsoft не первая компания, ограничившая клиентов в добыче криптовалют при помощи ресурсов своего облака. Провайдер Google Cloud придерживается аналогичной политики по отношению к майнерам и не позволяет им использовать облачную инфраструктуру гиперскейлера для извлечения выгоды, без получения специального разрешения в письменном виде, как и другой достаточно крупный американский поставщик облачных услуг – Digital Ocean. Oracle, а также французская OVH и вовсе наложили тотальный запрет на майнинг в своих облаках.

Amazon Web Services в целом пока не возражает против использования собственных сервисов с целью добычи цифровой валюты на платных тарифах. Пользователям бесплатных планов нагружать виртуальное «железо» таким образом запрещено. В прошлом подобного же подхода придерживалась и Microsoft, разве что еще не допуская к майнинговой активности обладателей студенческих учетных записей.

Положение Azure среди гиперскейлеров

По данным исследовательской компании Synergy Research Group, в III квартале 2022 г. совокупный объем рынка инфраструктурных облачных услуг для крупного бизнеса достиг $57 млрд, увеличившись на 24% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Лидирует на нем по-прежнему AWS с долей в 34%. В первую тройку также входят Microsoft Azure и Google Cloud с показателями на уровне 21% и 11% соответственно.

Дмитрий Степанов

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