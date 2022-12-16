Microsoft и Linux объединяются, чтобы разгромить Google Maps

Microsoft совместно с Amazon и TomTom присоединилась к проекту консорциума Linux Foundation по созданию открытого картографического сервиса. Цель проста – разработать бесплатные открытые карты, чтобы разрушить монополию Google и ее сервиса Maps. Сделать это будет непросто – Google Maps любят во всем мире. У него 10 млрд скачиваний в Google Play и очень высокие оценки пользователей.

Рейд на босса

Зарубежные ИТ-корпорации объединились в рамках открытого проекта Overture Maps Foundation, целью которого является создание подробных карт местности, пишет портал Gizmodo. Основателем проекта является некоммерческий консорциум Linux Foundation, основанный в 2007 г. путем слияния Open Source Development Labs и Free Standards Group. Цель консорциума не в разработке Linux, а в способствовании его развитию, в том числе за счет обеспечения разработчиков юридической поддержкой и предоставления помощи в стандартизации платформ.

В списке участников Linux Foundation числится софтверный гигант Microsoft. Корпорация также вошла в число тех, кто присоединился к проекту Overture Maps Foundation. Вместе с ней это сделали американская Amazon и голландская TomTom – в прошлом всемирно известный разработчик картографических сервисов и навигационных устройств.

Для многих пользователей альтернатив Google Maps попросту не существует

Цель проекта заключается в свержении Google с Олимпа современной картографии. Сервис Google Maps давно стал самым популярным, к тому же его можно считать эталоном. Большинство функций навигации появляется сперва в Google Maps, а затем копируется сторонними сервисами.

Открытость как ключ к успеху

Участники проекта Overture Maps Foundation при посильной помощи Linux Foundation намерены создать открытый картографический сервис, чтобы другие разработчики могли строить на его основе свои собственные проекты. В планы входит постройка в некотором роде агрегатора карт – в одном сервисе будут собраны геонавигационные данные из различных источников.

Пока неясно, как все эти сведения будут структурироваться, и как участники Overture Maps Foundation намерены определять, какие источники предоставляют более актуальную информацию, а какие нет. Например, та или иная дорога может быть перекрыта на время ремонтных работ, но знать об этом будут не все сервисы, и проект Overture Maps Foundation может получить недостоверные сведения.

Выгода для всех

Каждый или почти каждый участник проекта Overture Maps Foundation заинтересован в создании нового картографического сервиса. Например, Amazon вынашивает планы по созданию своей метавселенной, которая будет построена на стыке технологий виртуальной и дополненной реальностей. Для нее очень пригодится качественная и открытая навигация на местности.

Кроме того, в активе Amazon есть компания Mapillary, связанная с картографией. Через нее Amazon не так давно сотрудничала с Microsoft над сбором картографических данных.

В чем выгода Microsoft от участия в этом проекте, пока остается загадкой. TomTom же, вероятно, постарается с его помощью вернуть себе былую известность, утраченную не без «помощи» Google и ее сервиса Maps.

Как Google уничтожает конкурентов

Могущество сервиса Google Maps можно оценить на примере все той же TomTom. Так, 30 ноября 2007 г. рыночная капитализация голландской копании находилась в пределах $11 млрд, и это пиковое значение за всю историю компании. К тому моменту Google Maps существовали всего 2,5 года и пока не могли навредить бизнесу картографического гиганта, основанного в 1991 г.

Даже на iPhone в качестве основного навигатора в большинстве случаев используется Google Maps

Но с течением времени влияние Google Maps на рынок, с учетом монополии Google в интернете, усиливалось, а стоимость TomTom, наоборот, падала. 16 декабря 2022 г. капитализация некогда сверхмогущественной компании находилась на отметке $930 млн. Таким образом, за 15 лет TomTom подешевела почти в 12 раз.

Показательный случай произошел в октябре 2010 г. Тогда Google выпустила свое первое фирменное приложение для смартфонов, открывающее возможность пошаговой навигации и прокладки маршрутов в режиме реального времени. Это моментально обрушило акции и TomTom, и Garmin – еще одного известного разработчика навигационных сервисов.

Есть и другой пример. В начале предыдущего десятилетия интернет наводили слухи о скором переходе популярного на тот момент навигационного сервиса Waze под контроль Google. На протяжении нескольких месяцев Google никак не реагировала на них. Точка была поставлена в июне 2013 г. Google купила Waze за $1,1 млрд и сделала его частью Maps. К этому сервису присматривались и другие ИТ-гиганты, но Google, видимо, решила, что дополнительные конкуренты ей ни к чему.

Примерно в тот же период времени составить конкуренцию Google попыталась компания Apple, выпустив свои печально известные Apple Maps. Сервис оказался невероятно «сырым», им буквально невозможно было пользоваться. Точность карт Apple была на нуле, и из-за них многие люди оказались в смертельной опасности. CNews писал, что некоторых из них полиции пришлось искать в пустыне – их завел туда навигатор Apple, где они окончательно заблудились.

Ничего личного

Разумеется, вины Google в том, что Apple не удосужилась сделать нормальный сервис, нет. Но популярность Google Maps после многочисленных инцидентов с Apple Maps явно выросла.

Google тоже надо отдать должное – свой картографический сервис она холит и лелеет, развивая его с учетом пожеланий пользователей. За неполные 18 лет своего существования Google Maps вобрали в себя гигантское количество информации. В настоящее время сервис предоставляет пользователям детализированные карты 220 стран мира.

О популярности Google Maps свидетельствуют и его показатели в магазине приложений Google Play – более 10 млрд скачиваний и почти 17 млн отзывов со средней оценкой 4,1 балла из 5. Это самый популярный софт такого рода в магазине Google.

Получится ли у нового альянса американских ИТ-корпораций свергнуть Google с картографического Олимпа, покажет время. Но в одном можно быть уверенным – с учетом всего, что Google сделала, работая в этом направлении, победить ее будет непросто.