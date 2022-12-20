«Яндекс» начал продавать ТВ под собственным брендом. На подходе холодильники, микроволновки и чайники

«Яндекс» запустил бренд Tuvio, под которым будет продавать телевизоры и бытовую технику, включая микроволновки и чайники. Смарт-ТВ уже поступили в продажу, остальное ожидается в начале 2023 г. Купить технику Tuvio можно исключительно на «Маркете» – в других маркетплейсах она не появится.

Как Redmi, только Tuvio

Интернет-гигант «Яндекс» сообщил CNews о создании нового бренда техники Tuvio. На первом этапе под ним продаются смарт-ТВ с программной оболочкой «Яндекс ТВ», а в обозримом будущем логотип Tuvio появится на различной технике, ежедневно используемой россиянами в быту и на работе.

О планах «Яндекса» по освоению рынка потребительской техники с новой собственной торговой маркой (СТМ) CNews писал еще в августе 2022 г. Но на тот момент сроки появления устройств Tuvio в продаже не раскрывались. За месяц до этого «Яндекс» зарегистрировал еще один бренд, Vionic, однако на момент выхода материала техники под этим названием в российской рознице, в отличие от Tuvio, не было. Предположительно, под ним «Яндекс» будет выпускать, в том числе, шлемы виртуальной реальности и перчатки для них.

Продвигать новый бренд «Яндекс» начал с умных телевизоров

Как сообщили CNews представители «Яндекса», производство техники Tuvio организовано одновременно в России и в Китае. В то же время в компании не уточнили, почему название российского бренда пишется латинскими буквами.

Все начинается с телевизора

На 20 декабря 2022 г. ассортимент Tuvio состоял из одного телевизора с экраном на 43 дюйма по диагонали и поддержкой разрешения Ultra HD или 4К. Это модель бюджетного сегмента, оцененная в 20 тыс. руб. на старте продаж. С учетом новогодних скидок цена составляет 15 тыс. руб.

До конца 2022 г. к 43-дюймовому смарт-ТВ присоединится 32-дюймовый с экраном Full HD за 15 тыс. руб. без скидки и за 11 тыс. руб. с ней.

43-дюймовый ТВ уже доступен на «Маркете»

Спецификации старшей модели, имеющей индекс STV-43FDUBK1R, включают яркость экрана 260 нит, частоту обновления 60 Гц, AV-вход, сетевой разъем RJ-45, три HDMI, два полноразмерных USB, слот CI/CI+, а также цифровой оптический аудиовыход. Экран телевизора – это IPS-матрица с углами обзора 178 градусов и временем отклика 8 мс.

Стоимость телевизора STV-43FDUBK1R включает 1,5 ГБ оперативной памяти, накопитель на 8 ГБ, два динамика по 10 Вт каждый и модули беспроводной связи Bluetooth и Wi-Fi 802.11n.

Телевизор поменьше имеет индекс STV-32FDFBK1R. На момент выхода материала все его характеристики были засекречены. Известно лишь, что яркость его экрана составляет 250 нит.

Оба телевизора дополнены функцией голосового управления посредством комплектного пульта ДУ со встроенным микрофоном. Реализована эта функция при помощи виртуального ассистента «Алиса», интегрированного в состав прошивки «Яндекс ТВ». CNews писал, что она появилась в апреле 2020 г. и поначалу устанавливалась на телевизоры сторонних производителей, включая Dexp, Leff, Hyundai, Yuno и др.

Младшая модель немного задерживается

Наряду со смарт-ТВ Tuvio у «Яндекса» есть умные телевизоры, которые он выпускает под своим основным брендом. Их премьера состоялась в октябре 2022 г.

Дальше – больше

Представители «Яндекса» сообщили CNews, что в течение I квартала 2023 г. ассортимент бренда как минимум холодильниками, стиральными машинами и микроволновыми печами. По их словам, в дальнейшем команда, работающая над брендом Tuvio, сосредоточится на электронике и бытовой технике для всей семьи. «Дополнительные устройства – не планируем», – сообщили CNews в «Яндексе».

До выхода бытовой техники Tuvio остались считанные недели

Наряду с этим в планы интернет-гиганта не входит распространение техники Tuvio посредством многочисленных отечественных маркетплейсов. Представители «Яндекса» заявили CNews, что продаваться техника Tuvio эксклюзивно на «Яндекс маркете».

Как «Яндекс» уникальные бренды создавал

В сторону собственных торговых марок «Яндекс» впервые посмотрел еще в сентябре 2021 г., когда свет увидел бренд «Кстати, на Маркете». К сфере ИТ и технике он отношения не имеет – под ним интернет-гигант продает продукты длительного хранения.

Бытовая техника - основной сегмент присутствия Tuvio

Полгода спустя, в марте 2022 г. у «Яндекса» появился новый дочерний бренд Commo. компания выпускает сетевые зарядные устройства, кабели и прочие аксессуары для мобильной потребительской электроники.

Сверхпопулярный тренд

Заполучить свою торговую марку мечтают почти все крупные игроки ИТ-рынка и ИТ-ритейла. Например, у «Силитинка» есть свой бренд Sunwind, у DNS – Dexp, у «М.Видео» – Novex, у «Эльдорадо» – Hi.

В марте 2022 г. в России появились умные телевизоры Sber Сбербанка. Месяц спустя своим брендом Hartens обзавелся Ozon. Операторы связи тоже готовы предложить россиянам технику под своими тороговыми марками. Например, к августу 2022 г. за «Мегафоном» числилось сразу четыре бренда, под которыми будет продавать чайники, холодильники, стиральные машины, телевизоры, и прочую домашнюю технику, включая мультиварки и и микроволновки, а также компьютеры, смарт-ТВ и планшеты.