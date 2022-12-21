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В России хотят создать суверенную сеть доставки контента CDN

Депутат Госдумы Горелкин предложил создать национальную систему доставки контента взамен ушедшей аналогичной иностранной. По его мнению на это достаточно ресурсов у крупнейших российских ИТ-компаний, особенно если их поддержит Минцифры. Такие сети, как подчеркнул депутат, важное условие для суверенного рунета.

Свой контент — своя доставка

В России планируют создать национальную систему доставки контента, которая ускорит работу рунета. С таким предложением выступил замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, пишет РБК.

Как отмечает депутат, сейчас в России есть аналоги большинству зарубежных платформ, однако люди продолжают пользоваться иностранными сайтами потому что они удобнее.

«Особенно ярко это выражено в сегменте видеохостинга, — сказал Горелкин. — Почему так происходит? YouTube привлекает не только разнообразием контента, но и скоростью работы. К сожалению, российские сервисы часто не справляются с нагрузкой, работают медленнее, чем западные, хотя географически ближе. Решить проблему поможет национальная сеть доставки контента».

Конкретные предложения

По мнению депутата в России в первую очередь необходимо создать сеть CDN. Ее, как полагает Горелкин, при поддержке Минцифры способны разработать крупнейшие российские ИТ-компаний.

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Депутат Госдумы Горелкин предложил создать национальную систему доставки контента CDN

CDN-серверы (Content Delivery Network) — это сеть взаимосвязанных серверов для распределения контента. Она ускоряет процесс загрузки веб-страниц с высокой нагрузкой. Крупные сервисы с большой аудиторией размещают их как можно ближе к конечным пользователям: в сетях крупных интернет-провайдеров и на точках обмена интернет-трафиком.

Как подчеркивает Горелкин важно обеспечить доступ к отечественным сервисам и комфортное взаимодействие с ними.

«Мы обязаны сделать все для того, чтобы российские цифровые сервисы работали быстрее и надежнее иностранных. Это важное условие цифрового суверенитета», — отметил депутат.

Общий фон

С марта 2022 г. ИТ-гиганты начали отключать свои ускоряющие загрузку контента сервера в России.

В мае 2022 г. Google начал уничтожать в России серверы своей сети Google Global Cache (GGC). Предполагалось, что YouTube, как и другие сервисы гиганта, станут работать существенно медленнее.

В сентябре об аналогичном заявили Microsoft и Netflix. Впрочем, в октябре компания Microsoft тайно вернулась в Россию, но пока только со своим софтом. Из последних новостей компания в 2023 г. готовится купить Netflix.

Как отмечают эксперты, сейчас эта троица — наиболее яркие представители ушедших компаний, но есть и другие более мелкие, которые также решили убрать свои «узлы» из России.

Юлия Божко

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