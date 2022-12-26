Безответственные разработчики 18 лет ленились устранять простейший баг в Firefox

В Firefox 110, который выйдет в начале 2023 г., устранят баг прямиком из Firefox 1 образца мая 2005 г. Это крошечная проблема с некорректным отображением текста на некоторых веб-страницах. Все эти годы она была низкоприоритетной – возможно, поэтому разработчики не торопились ее устранять, хотя поначалу они даже пытались избавиться от нее, но безуспешно.

Совершеннолетний баг

Браузер Firefox 18 лет существовал с ошибкой в коде, не дававшей ему корректно отображать текст на веб-страницах, пишет портал How to Geek. Лишь спустя все эти годы разработчики решили, наконец, устранить его.

И дело не в том, что баг успешно скрывался от программистов. Все в точности до наоборот – он был выявлен еще весной 2005 г., когда вышел Firefox 1.0, и с тех пор с небольшими перерывами кочевал из одной версии браузера в другую.

Столь живучей оказалась ошибка, которой был в баг-трекере Mozilla присвоен индекс 290125. Из-за нее Firefox некорректно отображал текст с CSS-псевдоэлементом :first-letter. По какой причине разработчики так долго тянули с ее устранением, до сих пор остается загадкой.

Главное – сделать вид

Сообщество, работающее над развитием Firefox, абсолютно точно было осведомлено о данном баге. На это указывает, по крайней мере, тот факт, что в 2007 г. его уже пытались вычистить из кода.

Баг проявлялся не всегда и не на всех платформах

В 2007 г. вышел Firefox 3.0, в котором проблема с :first-letter была устранена. По крайней мере, так казалось на первый взгляд, и тикет с индексом 290125 был закрыт с пометкой «выполнено».

Но в 2014 г. Firefox вдруг снова неожиданно невзлюбил :first-letter. Как оказалось, предпринятые в 2007 г. меры по устранению ошибки в коде должного результата так и принесли, а проделанная работа была бесполезной.

Как итог, на некоторых сайтах заглавные буквы при просмотре через Firefox отображались не совсем корректно, в отличие от других браузеров. Но проблему, все эти годы имевшую статус низкоприоритетной, вновь никто не спешил исправлять.

Потребовалось без малого девять лет, чтобы разработчики вновь обратили на нее свой взор. Нет достоверных данных, что заставило их вспомнить о ней – или наконец-то подошла ее очередь на исправление, или пользователи начали закидывать программистов жалобами.

На момент публикации материала ошибка 290125 была помечена как исправленная. Но на деле это не совсем так. Нужный код будет встроен в Firefox сравнительно нескоро – лишь с релизом версии 110, который назначен на февраль 2023 г.

Отложить на потом

Разработчики Firefox нередко затягивают с устранением того или иного бага. В результате многие из них живут в браузере годами, но если ошибка 290125 пользователям особо не мешало, то 675539 – совершенно иной случай.

Искусством не беспокоиться «по пустякам» разработчики Firefox овладели в совершенстве

Данная ошибка появилась в баг-трекере Mozilla еще в 2011 г. Она касалась перерасхода браузером оперативной памяти при открытии большого количества вкладок. Это не только лишало другие программы системных ресурсов, но и сам Firefox заставляло работать медленнее.

Разработчики годами отмахивались от устранения 675539. Лишь в начале 2019 г. проблема с чрезмерными аппетитами Firefox стала очевидной, и баг был исправлен. На это потребовалось восемь лет.

Дурной пример заразителен

Нельзя сказать, что нежелание устранять очевидные проблемы программы, вне зависимости от сферы ее применения – это общая черта всех разработчиков. Однако, если посмотреть на рынок в целом, то может сложиться именно такое впечатление, хотя иногда программисты просто не знают о существовании того или иного бага, а иногда по разным причинам не могут совладать с ним.

Например, в декабре 2022 г. CNews писал, что в ядре Linux 6.22 была исправлена ошибка утечки памяти, которую сообщество не могло исправить с 2016 г. Утечка возникала при работе с дискетами – древними накопителями, о существовании которых одни современные пользователи давно не вспоминают, а другие и вовсе не знают.

Бывает и так, что брешь, способная открыть хакерам прямой путь к компьютеру пользователя, скрывается в утилите, которая призвана защищать его от взлома. Например, в антивирусе Windows Defender такая уязвимость присутствовала 12 лет. А популярную бесплатную почту Horde Webmail в течение целых девяти лет можно было взломать, прислав единственный документ в OpenOffice.