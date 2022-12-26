Google сломал свой знаменитый сервис

Сбой «Google календаря»

Пользователи мобильной версии «Google календаря» пожаловались на странный сбой в работе сервиса. По информации The Verge, приложение самопроизвольно добавляет в календарь различные события, продолжительностью в целый день. Причем они основаны на содержимом почтового ящика пользователя в другом сервисе Google – Gmail.

В «Google календаре» случайным образом и в больших количествах появляются мероприятия, информация о которых взята из писем в Gmail. Это могут быть уведомления о доставке заказа, электронные чеки и новостные рассылки.

«Мой @googlecalendar начал создавать случайные события на основе писем, которые я получила… только это произвольный маркетинговый контент и информационные бюллетени. Что за чертовщина?», – негодует в Twitter пользователе под псевдонимом Christina Stephens.

«Странно! В "Google Календаре" появилось событие из письма, которое я даже еще не открыл», – удивляется другой пользователь Twitter с никнеймом MOLSON the Edgelord.

«Google календарь» принимает электронный кассовый чек за событие

Проблема, по всей видимости, носит массовый характер. В частности, с ней столкнулось несколько авторов The Verge. На скриншоте, предоставленном одним из них, можно заметить сразу шесть событий продолжительностью весь день, намеченных на 23 декабря 2022 г. Четыре из них основаны на электронных чеках, выданных цифровым магазином Epic Games Store, который специализируется на продаже компьютерных игр. Два других – на уведомлениях о прибытии и успешном завершении доставки посылки американской логистической компании UPS (United Parcel Service). По словам журналиста, столкнуться с этой проблемой – все равно что «найти мины в своем календаре».

Простое решение

Корпорация Google пока никак не прокомментировала сбой. Всем, кто испытывает проблемы с появлением в «Календаре» событий, которые, строго говоря, и мероприятиями не являются, рекомендуется отключить функцию, которая автоматически «подтягивает» в «Календарь» события из Gmail.

Для этого в мобильном приложении «Google календаря» необходимо перейти в раздел «Настройки»->«Мероприятия из Gmail» и деактивировать переключатель «Показывать мероприятия из Gmail». Данное действие также позволит уберечь свой календарь от спама. В качестве канала для распространения спама злоумышленники начали использовать «Календарь» не позднее 2008 г.

Что такое «Google календарь»

«Google календарь» (Google Calendar) – это сервис для планирования встреч, событий и дел, разработанный корпорацией Google. Он стал доступен в статусе бета-версии 13 апреля 2006 г. В сентябре 2006 г. «Календарь» обзавелся поддержкой русского языка.

В июле 2009 г. «Календарь» был запущен в виде веб- и мобильных приложений для платформ Android и iOS, воспользоваться им могли все желающие.

«Google календарь» позволяет пользователям планировать мероприятия, в том числе повторяющиеся, задавая время встречи, устанавливать напоминания и приглашать других участников по электронной почте.

В июле 2020 г. Google радикально обновила бизнес-версию Gmail, интегрировав в нее целый ряд других полезных сервисов собственной разработки, в частности, «Google календарь».