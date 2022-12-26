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У владельцев iPhone появились проблемы при звонках в России

Российские владельцы iPhone вновь испытывают проблемы при использовании модных устройств. На этот раз пользователи столкнулись с нестабильной работой или вовсе с невозможностью использовать интернет или Wi-Fi для совершения звонков. Ранее владельцы «яблочных» устройств испытывали трудности в работе популярных приложений, столкнулись с нехваткой запчастей в сервисных центрах, с удалением многих официальных приложений из App Store. Но несмотря на это, они не спешат менять свои устройства на Android.

iPhone не поддерживает с Россией связь

Российские владельцы iPhone 14 испытывают проблемы со связью. При звонках со смартфонов пользователи не могут использовать интернет или Wi-Fi. Об этом пишут пользователи портала смартфонов 4PDA.

Проблема касается технологий передачи голоса по сети LTE (VoLTE) и по Wi-Fi (VoWiFi). Они не действуют или работают некорректно потому, что отечественные операторы связи не смогли договориться с Apple об их поддержке российской сетью, пишет «Коммерсант».

Как рассказали изданию в Tele2, функции VoLTE и VoWiFi начинают работать только после тестирования с производителем смартфонов. Однако с марта 2022 г., после ухода корпорации Apple с российского рынка, это стало невозможным. В МТС заверили, что им удалось активировать функцию передачи голоса с помощью интернета, но без гарантии стабильной работы на всех устройствах. Активировать VoWiFi МТС не удалось.

Как это влияет на работу

VoLTE и VoWiFi не только улучшают качество звонка, но и снижают нагрузку на сеть 3G и 2G. VoWiFi, например, позволяют использовать Wi-Fi при звонках в зонах нестабильного подключения к сети.

После того, как Apple ушла из России, ее устройства поставляются в страну посредством параллельного импорта. На поставленных устройствах есть «универсальный профиль», который не учитывает особенности отдельных сетей, а также отсутствует файл с настройками для каждой сети, пояснил источник «Коммерсанта».

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У российских пользователей iPhone новые проблемы

Представители «Мегафона» подтвердили ограничения. Однако абоненты этого оператора могут звонить через Wi-Fi с помощью приложения eMotion. Поэтому ситуация существенно не повлияла на отношение пользователей к устройствам, рассказали изданию в «Мегафоне». Подобное приложение есть и у МТС («Мой коннект»). В Apple «Коммерсанту» не ответили.

Помимо этого, пользователи последних iPhone испытывают трудности и при желании раздать интернет на другие устройства. Для этого владельцы устройств настраивают параметры доступа вручную.

Перебои в работе

Помимо вышеупомянутых проблем, российские пользователи Apple сталкиваются с перебоями в работе популярных сервисов. Как писал CNews в июле 2022 г., они не могли подключиться к сервисам «Погода», «Акции», Apple Music, Apple TV, «Почта» и FaceTime. Владельцы устройств за границей на недоступность перечисленных сервисов не жаловались.

Россияне также столкнулись с проблемой нехватки запчастей для устройств Apple в авторизованных сервисных центрах. И это не все. Из «яблочного» магазина приложений пропали программы российских организаций, попавших под санкции. Сейчас невозможно скачать из App Store мобильное приложение Сбербанка, VK, «Почту Mail.ru», 2ГИС, «Дом.клик от Сбера» и др.

А в апреле Apple заблокировала россиянам доступ к своей платежной системе Apple Pay в угоду американским санкциям.

Кристина Холупова

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