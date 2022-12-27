Россиян допустили до новейшего высокоскоростного Wi-Fi. На это ушло два года

В России снят запрет на использование стандарта беспроводных сетей Wi-Fi 6E. Их теперь можно строить в жилых домах и офисах. Wi-Fi 6E работает в диапазоне 5,9–6,4 ГГц, в следствие чего в течение двух лет он был заблокирован в России, так как эти частоты заняты средствами фиксированной радиосвязи и радиорелейными линями связи. Роутеров с поддержкой Wi-Fi 6E в российской рознице пока нет.

Новый Wi-Fi для России

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) официально разрешила развитие в России беспроводных сетей Wi-Fi по стандарту Wi-Fi 6E, пишет «Коммерсант». Данный стандарт предполагает использование нового диапазона частот для развертывания сетей, и ранее на протяжении нескольких дней его эксплуатация на территории России была строго запрещена.

Впервые о том, что россиян все же могут допустить до современного стандарта беспроводных сетей, стало известно в начале декабря 2022 г. Однако вероятность продления запрета была довольно высокой, поскольку диапазон частот, а именно – 5,9–6,4 ГГц – в России занят средствами фиксированной радиосвязи и радиорелейными линями связи.

Тем не менее, на заседании ГКРЧ, состоявшемся 23 декабря 2022 г., было выдано разрешительное заключение. Теперь стандарт Wi-Fi 6E начнет распространение по территории России. Однако совсем без ограничений не обошлось и на этот раз.

Интернет в бетонных коробках

Стандарт Wi-Fi 6E был введен в эксплуатацию во всем мире еще в самом начале 2021 г. Таким образом, до России он добрался лишь спустя почти два года, когда весь мир уже стоит на пороге еще более современного и совершенного Wi-Fi 7.

Беспроводным интернетом на новых частотах придется пользоваться только внутри помещений

Использовать Wi-Fi 6E для строительства беспроводных сетей связи можно исключительно внутри помещений. Правило распространяется как на жилье (частные и многоквартирные дома), так и на офисы.

Пока неясно, будет ли являться нарушением появление сети Wi-Fi 6E в торгово-развлекательных центрах. С одной стороны, это точно не жилое и не совсем офисное помещение, с другой же – это все-таки здание.

Уличных сетей Wi-Fi 6E в России ждать пока что точно не стоит. По крайней мере, в обозримом будущем.

Производители готовы, ритейлеры – нет

С учетом того, что стандарт Wi-Fi 6E уже два года существует во всем мире, производители потребительской электроники давно реализовали его поддержку в своих устройствах. О его существовании осведомлены актуальные модели смартфонов всех крупнейших производителей, еще оставшихся на российском рынке, включая Xiaomi. Также поддержка Wi-Fi 6E есть в новых мобильниках компаний, сбежавших из России, например, Apple iPhone и Samsung Galaxy последних моделей.

То же касается ноутбуков и настольных компьютеров. В некоторых случаях для запуска на них Wi-Fi 6E в России может потребоваться обновление драйверов, в особо запущенных вариантах – перепрошивка BIOS.

Но для российских пользователей возможность опробовать новый стандарт связи будет недоступна до тех пор, пока в широкой рознице не появятся роутеры с его поддержкой.

На момент публикации материала в каталогах крупнейших ритейлеров маршрутизаторы с Wi-Fi 6E отсутствовали, но их можно было заказать в частном порядке со всем известного китайского магазина с ожиданием в несколько недель. Редакция CNews обратилась к представителям «Ситилинка», DNS и нескольких других ритейлеров с вопросом о сроках появления роутеров с Wi-Fi 6E в продаже и ожидает ответа. Представители «М.видео-Эльдорадо» сообщили CNews, что на 27 декабря 2022 г. информация о сроках запуска в России продаж роутеров с модулем Wi-Fi 6E внутри отсутствовала.

Проблема усугубляется тем фактом, что многие производители роутеров потребительского сегмента поддержали западные санкции и остановили поставки своей продукции в Россию. По информации издания, это как минимум TP-Link, Zyxel, Asus, Netgear и др.

Для чего все это нужно

Совсем древние стандарты Wi-Fi, вплоть до Wi-Fi 802.11n (он же Wi-Fi 4) используют для работы беспроводных сетей частоту 2,4 ГГц. Если раньше распространение таких сетей не было повсеместным, то теперь в каждом многоквартирном жилом доме их десятки, а иногда и сотни.

Все это приводит к перегрузке диапазона 2,4 ГГц и снижению скорости передачи данных по таким сетям. Свою лепту вносят устройства Bluetooth и беспроводные мышки с клавиатурами, которые тоже работают на этой частоте.

С переходом на Wi-Fi 802.11ac или Wi-Fi 5 стал доступен диапазон 5 ГГц. Это помогло решить вопрос с перегрузкой одного диапазона. Доступ к Wi-Fi 6E поможет решить другую проблему – сравнительно невысокую по меркам 2022 г. скорость передачи сигнала по этой технологии. По оценке опрошенных изданием экспертов, новый стандарт отроет россиянам доступ к гигабитам в секунду.