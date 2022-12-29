Google в одно мгновение сломает каждый 20 сайт интернета. Доступ к десяткам миллионов ресурсов будет закрыт

Google предпримет очередной шаг в борьбе с устаревшим протоколом HTTP. В Chrome будет запрещена автоматическая загрузка таких сайтов – вместо них пользователь увидит недвусмысленное предупреждение о таящейся в них опасности. Из 1,93 млрд веб-сайтов на более современный и безопасный протокол HTTPS перешли 95% – теперь нужно дождаться, когда это сделают оставшиеся 96,5 млн.

HTTP осталось недолго

Интернет-гигант Google, считающийся чуть ли не монополистом в Глобальной сети, собирается окончательно уничтожить протокол HTTP. В одной из следующих версий его браузера Chrome будет полностью запрещена автоматическая загрузка сайтов, еще не перешедших на более безопасный протокол HTTPS, пишет TechRadar.

Согласно статистике портала FirstSiteGuide, на март 2022 г. интернет состоял из 1,93 млрд сайтов со всего света, как ультрасовременных, так и «допотопных» – не обновляющихся годами. На HTTPS перешли примерно 95% из них, то есть устаревшим протоколом все еще пользуются около 96,5 млн веб-ресурсов.

Google и Chrome вновь меняют правила работы интернета

Точные сроки внедрения в Chrome нового «убийцы» некогда самого востребованного интернет-протокола не установлены. Функция может появиться, например, в версии 109, выходящей 10 января 2023 г., или в 110, запланированной на февраль 2023 г. Также она может оказаться в составе одной из ближайших бета-версий обозревателя Google.

Как все работает

Google ведет борьбу против HTTP годами. Все началось в первой половине 2020 г., но процесс сильно замедлился из-за всемирной пандемии коронавируса. Однако все эти Google не теряла надежду избавить интернет от древнего небезопасного протокола.

С одним из очередных обновлений Chrome получил новую настройку – флажок «Всегда использовать безопасное соединение», активированный по умолчанию. Браузер в этом случае всегда пытался загрузить сайт сперва по HTTPS и лишь при его отсутствии переходил на HTTP. При этом в адресной строке появлялась пометка, указывающая пользователю, что открытый им сайт нельзя считать безопасным.

Интернет разрастается гигантскими темпами

Новая опция Chrome будет сразу блокировать любые автоматические загрузки по HTTP, даже если ссылка на такой сайт размещена на HTTPS-ресурсе. В окне браузера каждый раз будет открываться табличка с уведомлением о попытке загрузки с небезопасного сайта.

Но речь именно об автоматической загрузке HTTP-сайтов. По сути, Google внедряет в Chrome очередное пугающее пользователей уведомление, ознакомившись с содержимым которого те могут свернуть его, после чего сайт все же загрузится. Но пользоваться им нужно будет на свой страх и риск.

Тайный замысел Google

Для чего Google выживает HTTP из интернета – вполне понятно. Корпорация, от действий которой очень сильно зависит будущее Всемирной паутины, старается сделать ее более безопасной, особенно на фоне постоянных утечек и взломов.

Но почему Google решила оставить в Chrome лазейку, все же позволяющую пользователям посещать небезопасные сайты, пока неясно. Вполне вероятно, что она просто не хочет выслушивать претензии веб-мастеров, которые по не установленным причинам еще не перевели свои сайты на HTTPS.

Подобное стало возможным при непосредственном участии Google

А таких веб-ресурсов, на деле, осталось сравнительно немного – еще в марте 2022 г. их было лишь 5% от общего числа сайтов, и с течением времени их количество стремительно сокращается. Для примера, в январе 2016 г. HTTP-сайтов в интернете было около 80%, а спустя четыре года, в январе 2020 г., их осталось менее 20%.

Будущее неизбежно

Гвоздь, который Google собирается забить в крышку гроба протокола HTTP, разумеется, не последний, поскольку Chrome – далеко не единственный браузер на свете. Однако его влияние на происходящее с Сетью невозможно переоценить, поскольку на мировом рынке обозревателей он удерживает 65,86% рынка, а на российском – 53,94% (данные StatCounter за ноябрь 2022 г.).

А если учесть, что очень многие современные браузеры (Vivaldi, Opera, Microsoft Edge, отечественный «Яндекс браузер» и др.) в той или иной степени базируются на Chrome, то совсем скоро трафик сайтов без протокола HTTP может резко сократиться. Не каждый пользователь захочет посещать веб-страницы, признанные потенциально опасными для их компьютера и информации внутри него.

Также Google считает, что в современном интернете не место протоколу FTP. Она начала постепенное его искоренение летом 2019 г., но сделала небольшой перерыв на время самой активной стадии пандемии коронавируса.