В WhatsApp появилось суперсредство для обхода блокировок

Разработчики добавили в WhatsApp поддержку прокси-серверов, чтобы им можно было пользоваться в странах, где он запрещен на уровне государственных регуляторов. Аналогичная опция с 2018 г. существует в Telegram. Она появилась в ответ на блокировку мессенджера на всей территории России.

Свобода общения

В мессенджере WhatsApp появилась поддержка подключения через прокси-серверы, пишет Reuters. Эта функция обеспечит пользователям сервиса возможность продолжить общение, даже если он будет заблокирован на территории целой страны.

Разработчики открыто заявляют, что нововведение специально разрабатывалось с целью предоставить возможность пользоваться WhatsApp в тех странах, где доступ к нему закрыт. Прокси-сервер в данном случае является посредником между пользователем и веб-сервисом и действует как веб-фильтр, позволяющий обходить ограничения.

Reuters приводит в пример Иран, где совсем недавно на фоне массовых протестов WhatsApp попал под блокировку. Также следует отметить, что WhatsApp мог оказаться и в российском «черном списке» наряду с двумя популярными во всем мире соцсетями, принадлежащими миллиардеру Марку Цукербергу (Mark Zuckerberg). Он купил этот мессенджер в 2014 г. Однако российские власти приняли решение не распространять ограничения на этот сервис.

WhatsApp копирует идеи Telegram

WhatsApp существует с 2009 г. В начале 2023 г. он являлся самым популярным мессенджером в мире с более чем 2-миллиардной пользовательской базой.

Ждать не нужно. Почти

Разработчики WhatsApp заявили, что возможность работы обозревателя через прокси-сервер реализована в новейшей версии приложения для iOS и Android, притом именно в стабильной его сборке. Об этом говорится в их официальном блоге в публикации, датированной 5 января 2023 г.

Заявление авторов WhatsApp

Однако на момент публикации материала пользователям WhatsApp на Android опция настройки подключения через прокси-сервер не предлагалась. В версии 2.22.24.78, самой актуальной на 6 января 2023 г. такой функции попросту не было.

Пока что в WhatsApp нет ни намека на поддержку прокси

Вероятно, ее следует ожидать в одном из ближайших релизов. Активировать ее можно будет в меню «Данные и хранилище» в настройках приложения.

Дополнительные меры

В интернете существует немало открытых и бесплатных прокси-серверов, существенно упрощающих миллиардам пользователей доступ к нужным и популярным веб-сайтам и сервисам. Тем не менее, на их поиск может уйти некоторое время, плюс они регулярно выходят из строя, что вынуждает пользователей раз за разом повторять процедуру поиска.

Разработчики WhatsApp, очевидно, знают об этой специфике прокси-серверов. В своем репозитории на GitHub (принадлежит Microsoft) они разместили в открытом доступе инструкцию, которая позволит пользователям создавать собственные прокси-серверы.

Инструкция по созданию прокси-сервера

Также они предоставили весь необходимый для этого код. В теории, это может увеличить число прокси-серверов в интернете и упростить их поиск.

Никто никуда не торопится

Создателям WhatsApp понадобилось 14 лет (релиз первой версии состоялся в январе 2009 г.), чтобы внедрить в мессенджер поддержку прокси-серверов. Что именно повлияло на их решение все сделать эту функцию, остается загадкой, но едва ли это связано с происходящим в России, поскольку этим событиям совсем скоро исполнится год. Блокировка WhatsApp в Иране выглядит намного более сильным катализатором.

Как бы то ни было, а авторство функции поддержки прокси разработчики WhatsApp не могут приписать себе. На деле пятью годами ранее аналогичный сервис был внедрен в Telegram. Тогда без влияния России не обошлось.

Весной 2018 г. Telegram попал под блокировку на территории России. Спустя всего несколько дней после принятия этого решения в мессенджере, за которым стоит создатель соцсети «Вконтакте» Павел Дуров, появилась поддержка прокси-серверов.

Поддержка прокси- серверов в Telegram

Но эта функция большинству российских пользователей Telegram в итоге так и не потребовалась. Блокировка сервиса повредила множество сторонних ресурсов, в том числе и проекты «Яндекса», а сам Telegram продолжил работать, как ни в чем не бывало.

Летом 2020 г. Telegram исчез из «черного списка» Роскомнадзора и был разблокирован на всей территории России. Что послужило реальной причиной снятия ограничений, по прошествии трех лет все еще остается неизвестным. Однако поддержка прокси из мессенджера никуда не делась.