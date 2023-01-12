Знаменитый кулинарный сайт удалит десятки тысяч рецептов на русском языке

Японский сервис Cookpad закроет доступ ко всем русскоязычным рецептам еды. Япония – одна из стран, поддержавших санкции. Русскую версию портала создали на основе отечественного сайта «Овкусе.ру», запущенном в 2007 г. и перешедшем под контроль Cookpad в 2017 г.

Японский бунт против блинов и пельменей

Кулинарный сервис Cookpad удалит всю свою коллекцию российских рецептов, коллекция которых пополнялась 16 лет. Причины принятия такого решения на момент выхода материала объявлены не были, но владеющая ресурсом компания зарегистрирована в Японии – стране, поддержавшей антироссийские санкции.

Российский раздел Cookpad будет закрыт 31 января 2023 г. Доступ к рецептам, вероятно, будет утерян.

Следует отметить, что Cookpad не создавал свой русскоязычный раздел с нуля. Вместо этого он купил портал «Овкусе.ру», которому на момент сделки было 10 лет (он основан 16 лет назад, в 2007 г.), и взял наработанный им материал за основу.

Японская «кулинарная империя»

Проект Cookpad стартовал в Японии в октябре 1997 г. под названием Coin Ltd. В марте 1998 г. он был переименован в Kitchen@coin, а в июне 1999 г. обрел свое нынешнее наименование.

Пример рецепта из российского сообщества Cookpad

Японский проект годами демонстрирует стабильный рост. Например, в 2009 г. Cookpad вышел на Токийскую биржу. С 2004 г. на портале есть премиум-сервис, доступный по подписке и позволяющий владельцам монетизировать ресурс. Уже в 2013 г. число пользователей платной версии сайта перевалило за 1 млн.

Создатели Cookpad с самого начала были нацелены на международную экспансию. Например, свой первый офис в США портал получил в марте 2010 г., а в мае 2011 г. его представительство открылось в Сингапуре. В Европе Cookpad тоже присутствует – у него с 2017 г. есть офис в Великобритании. На тот момент на портале было более 2,5 млн рецептов приготовления еды со всего света. Ежемесячная аудитория портала на январь 2023 г. составляла 100 млн человек.

Захват российской аудитории

В октябре 2017 г. Cookpad открыл офис в России. За четыре месяца до этого, в июне 2017 г., Cookpad купил компанию ООО «Овкусе.ру», владевшую ресурсом «Овкусе.ру». сумма сделки не разглашается. По словам источников «Ведомостей», она может находиться в пределах $2-15 млн.

Группа для российской аудитории Cookpad в сети «Вконтакте»

Компания «Овкусе.ру» была основана в марте 2013 г. в Москве Александром Кисленко с уставным капиталом 10 тыс. руб. В марте 2018 г. компания сменила название на ООО «Кукпэд рус». 99,9-процентная доля в ней принадлежит британской «дочке» Cookpad – компании Cookpad Limited, а один из ее исполнительных директоров Томоя Ясуда контролирует оставшиеся 0,1%. Основатель компании вышел из состава учредителей 20 июня 2017 г. Но все числится ее генеральным директором. К слову, Великобритания является одним из крупнейших «поставщиков» антироссийских санкций.

По данным «Контур.фокус», в штате российской «Кукпэд рус» числится восемь человек. В 2021 г. выручка компании составила 35,6 млн, чистая прибыль – 858 тыс. руб.

Утрата наследия

Точное количество рецептов в составе русскоязычной версии портала Cookpad, на 12 января 2023 г. не раскрывалось. По популярным блюдам русской кухни (пельмени, борщ) число рецептов существенно превышает 3000, по менее популярным находится в пределах 1000-2000. Число рецептов блинов в коллекции сайта приближается к 18 тыс. Таким образом, общее число рецептов на русском языке на Cookpad.com очевидно кратно превышает 100 тыс. единиц.

Заявление о закрытии сайта

Как сообщил CNews основатель «Овкусе.ру» Александр Кисленко, закрыт будет не только сам сайт, но и мобильные приложения, связанные с ним. Также, с его слов, профили российских пользователей и рецепты, добавленные российскими пользователями, больше не будут видны пользователям из глобального сообщества Cookpad. Сейчас оно объединяет жителей более 70 государств мира

Импортозамещение и мессенджеры как спасение

Судьба базы рецептов российской версии Cookpad на момент выхода материала окончательно определена не была. Вполне вероятно, она действительно может быть утрачена навсегда. Представители Cookpad на запрос CNews не ответили.

Все соцсети российской команды Cookpad пока пусты

В своем обращении к пользователям ресурса команда российского Cookpad разместила ссылки на сообщества в российских соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники», где предлагает продолжить общение на кулинарные темы. На 12 января 2023 г. в этих группах числилось около 2300 и 440 пользователей соответственно.

Также в обращении размещены ссылки на тематический Telegram-канал, группы в WhatsApp и Viber, канал на TikTok и группу в запрещенной в России американской соцсети. В Telegram-канале на момент выхода материала числилось более 5000 подписчиков, но не было ни одной публикации.