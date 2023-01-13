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Власти Китая перехватывают управление техногигантами

Правительство Китая меняет свою политику в отношении технологических гигантов. На протяжении нескольких лет такие компании как Didi, Alibaba и Tencent подвергались всевозможным ограничениям и штрафам. Теперь Пекин выбрал другую тактику и все чаще скупает «золотые акции» технологических компаний.

«Золотые акции» Китая

Правительство Китая намерено приобрести доли в китайских технологических гигантах Alibaba и Tencent. Об этом пишет Bloomberg.

По информации издания, китайские правительственные структуры намерены приобрести так называемые «золотые акции» упомянутых компаний. Сделка позволит Пекину назначать директоров и влиять на важные решения двух компаний.

В Китае такие государственные доли известны как «специальные управляющие акции». С 2015 г. этот инструмент используется для влияния государства на компании, которые занимаются распространением информации и созданием контента.

В Tencent и Alibaba не прокомментировали ситуацию Bloomberg.

Маленькими шагами

Согласно корпоративной базе данных Qichacha, 4 января 2023 г. подразделение Управления киберпространства Китая приобрело 1% дочерней компании цифровых медиа Alibaba в Гуанчжоу — Guangzhou Lujiao. В медиа-портфель компании входят такие предприятия, как потоковая платформа Youku и мобильный браузер UC Web.

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В Китае оттепель. Власти меняют гнев на контроль в отношении технологических гигантов

По данным источников Financial Times, Китай хочет ужесточить контроль за контентом стримингового сервиса Youku и результатами поисковой выдачи UCWeb. Вслед за сделкой Guangzhou Lujiao ввело в совет директоров нового члена Чжоу Мо (Zhou Mo). Человек с таким именем числится среди сотрудников Управления киберпространства Китая.

По данным Financial Times, сейчас ведутся переговоры о том, чтобы госучреждение приобрело аналогичную долю в дочерней компании Tencent в материковом Китае.

Гнев на милость

Предположительно, администрация Си Цзиньпина (Xi Jinping) меняет свою политику в отношении к таким технологическим гигантам как Alibaba, пишет Financial Times. Так, Пекин уходит от жестких мер и санкций и все чаще покупает «золотые акции» технологических компаний.

Власти Китая в 2021 г. начали ограничивать бизнес Didi, Alibaba, Baidu и Tencent. Например, у Didi и Управления киберпространства Китая возник конфликт после того, как компания настаивала на листинге своих акций в США против воли регулятора, сообщил Reuters.

В июле 2022-го Управление КНР по контролю в области киберпространства оштрафовало агрегатор такси Didi Global на $1,2 млрд. После этого Didi пришлось реструктурировать бизнес и уйти с Нью-Йоркской фондовой биржи через несколько месяцев после IPO. Конфликт также привел к тому, что 25 мобильных приложений компании было приказано удалить из магазинов приложений, а регистрация новых пользователей была приостановлена.

Didi может получить разрешение на перезапуск своих приложений уже на следующей неделе, завершив долгожданное возвращение в мобильные магазины, сообщило Reuters 13 января 2023 г. Этот пример также указывает на смягчение политики Пекина.

Помимо этого, Центральный банк Китая усилит поддержку частных фирм в рамках мер по укреплению экономики, одновременно ослабляя репрессии против технологических компаний, заявил 8 января 2023 г. государственному телеканалу CCTV председатель Коммунистической партии Народного банка Китая Го Шуцин (Guo Shuqing).

Кристина Холупова

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