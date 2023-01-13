Сбербанк через три дня закроет россиянам доступ к своему приложению на iPhone и Android. Но не всем

На iPhone и Android перестанут работать устаревшие версии приложений Сбербанка. Банк требует обновить их до актуальной сборки – сделать это можно в отделении банка (для iPhone) или на официальном сайте (для Android). Но есть ограничения – например, новой версии для Android нужна как минимум ОС Android 7 – на более ранних она не запустится. В этом случае на помощь придет веб-версия, работающая через браузер.

Пора обновляться

Сбербанк сообщил CNews о грядущем отключении своего фирменного приложение «Сбербанк онлайн» на устройствах пользователей. Оно прекратит работу 16 января 2023 г., притом как на Android-гаджетах, так и на портативных устройствах компании Apple.

Как сообщили CNews представители банка, это коснется исключительно тех, кто давно не обновлял приложение «Сбербанк онлайн» на своем устройстве. Другими словами будут отключены только старые версии этой утилиты, но в банке не уточнили, какие именно сборки считаются старыми, а какие новыми.

По подсчетам Сбербанка, 16 января 2023 г. сообщение о неработоспособности приложения «Сбербанк онлайн» на своем смартфоне или планшете увидит небольшое число клиентов банка. Точное количество пользователей, которые столкнутся с данной проблемой, на момент публикации не называлось.

Эффект неожиданности не для всех

Те, кто пользуется совсем древними версиями мобильного ПО Сбербанка, должны быть в курсе предстоящего их отлучения от сервиса. Представители банка уточнили CNews, что таким пользователям было направлено SMS-сообщение с уведомлением о необходимости как можно скорее обновить приложение, чтобы не потерять к нему доступ.

Установка новой версии «Сбербанк онлайн» - это не только требование банка, но и доступ к новым функциям и к улучшенной безопасности

Как много людей отреагировали на такое сообщение и установили свежую версию «Сбербанк онлайн» для Android или СБОЛ для iOS, неизвестно. Банк такую статистику не предоставляет.

Обновление за деньги

Приложений Сбербанка нет в магазинах App Store и Google Play. Владельцам устройств на базе Android можно скачать и установить его вручную с официального сайта Сбербанка или из отечественного каталога RuStore, который развивается силами Минцифры и холдинга VK.

Приложение распространяется на бесплатной основе, но некоторым клиентам банка, вероятно, все же придется раскошелиться, чтобы установить его – им понадобится купить новый смартфон. Самая актуальная версия «Сбербанк онлайн» для Android датирована 29 декабря 2022 г. и имеет индекс 14.6.0, и она запустится только на устройствах с ОС Android 7 и новее. В России нет статистики о количестве пользователей устройств с устаревшей прошивкой Android. CNews писал, что в мире таковых насчитывается более 250 млн.

Как обстоят дела на iOS

Владельцы Apple iPhone тоже могут оказаться в такой ситуации. Apple ежегодно исключает из списка поддерживаемых устройств одну или несколько моделей своих смартфонов – 2022 г. эта участь настигла iPhone 7. Такие мобильники перестают получать новые версии iOS. Сбербанк не уточняет, какая версия мобильной ОС Apple требуется для корректной работы СБОЛ.

СБОЛ – это официальный клон «Сбербанк онлайн», который Сбербанк с переменным успехом продвигает с августа 2022 г. Банк неоднократно пытался разместить его в каталоге App Store, но Apple каждый раз была против.

С декабря 2022 г. Сбербанк предлагает услугу по установке СБОЛ в некоторых своих отделениях. Для этого в январе 2023 г. он разработал специализированную программу – клиенту достаточно просто прийти в отделение и передать специалисту банка свой iPhone в разблокированном виде.

Также продолжает работать и веб-версия «Сбербанк онлайн». Она доступна на всех платформах через браузер и не привязана к версии прошивки. Это означает, что пользоваться ею можно и на совсем древних по современным меркам устройствах.

Зачем все это нужно

Большинство приложений и на iPhone, и на Android обновляются автоматически, если в настройках App Store и Google Play включена эта опция. Но это никак не относится к приложениям Сбербанка, «Альба-банка» и ряда других российских банков, оказавшихся под ограничениями из-за всем известных событий. Apple и Google – американские компании, которые подчиняются требованиям властей США, а именно от них исходит подавляющее большинство антироссийских санкций.

Вследствие этого приложения российских банков удалены из американских магазинов. Китайская Huawei со своим App Gallery взяла пример со своих американских конкурентов.

Но не повезло не только банкам. Например, в конце сентября 2022 г. Apple удалила из своего каталога приложения холдинга VK, включая «Вконтакте». Спустя две недели компания сменила гнев на милость и вернула их обратно.

Однако все это может перестать быть актуальным. CNews писал, что под давлением Евросоюза Apple в ближайшем будущем может встроить в iOS поддержку сторонних магазинов приложений, как на Android. И тогда все ее санкции и удаления перестанут пугать российских разработчиков.