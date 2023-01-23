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Telegram впервые в истории опередил WhatsApp по объему трафика в России

Telegram занял лидирующие позиции среди мессенджеров по объему трафика. Аналитики прогнозируют, что в 2023 г. сервис обгонит WhatsApp, своего главного конкурента в России, и по количеству активных аккаунтов. Telegram используют уже 40% аудитории рунета и цифры продолжают стремительно расти, тогда как у американского аналога — нет.

Telegram вырвался в лидеры

По итогам 2022 г. Telegram впервые обогнал WhatsApp (принадлежит Meta*) по объему пользовательского трафика, подсчитали операторы большой четверки, пишут «Ведомости».

Во вторую половину декабря 2022 г. его доля в общем объеме трафика в мессенджерах составляла 61%, у WhatsApp — 28%, и сейчас он продолжает расти, сообщают в «Мегафон». В январе 2023 г. доля Telegram составила уже 62% против 27% у WhatsApp.

«Telegram продолжает набирать свою долю среди мессенджеров, — соглашаются в Tele2, — сейчас она составляет около 75% от всего трафика — и он превышает показатели WhatsApp в четыре-пять раз. Доля WhatsApp в трафике мессенджеров у Tele2 составляет порядка 19%».

По данным представителя «Вымпелкома» (бренд «Билайн»), на начало января 2023 г. рост трафика в Telegram составил 68% год к году. При этом, как подчеркивает эксперт, большой трафик отражает не только популярность сервиса, но и то, как часто через него пользователи передают «тяжелый» контент, например, видео.

В чем-то пока не первый

По количеству пользователей Telegram пока не первый, по этому показателю сейчас он находится на втором месте после WhatsApp. Однако и тут цифры стремительно растут.

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Telegram используют уже 40% аудитории рунета.

В начале 2022 г. мессенджер Павла Дурова в России использовали 25,5 млн человек в сутки. Уже в первые недели 2023 г. количество пользователей достигло почти 48,8 млн, пишет издание со ссылкой на Mediascope. Рост аудитории почти в два раза. Сейчас в российском сегменте Telegram находится около 40% от всех интернет-пользователей в стране.

При этом показатели WhatsApp в России в годовом выражении практически не изменились. В начале 2022 г. сервис использовали в среднем 70,4 млн пользователей, а в январе 2023 г. — 76 млн человек.

Прорыв на виражах

Резкий рост трафика и количества пользователей Telegram в России начался с конца февраля 2022 г., сообщил руководитель Центра изучения новых коммуникаций Станислав Апетьян.

По мнению эксперта, драйверами этому стали два повода: спрос на оперативную информацию о ходе боевых действий на Украине, а также блокировка в России Instagram и Facebook (принадлежат Meta*). Большинство блогеров, которые работали на этих платформах начали создавать весной 2022 г. каналы в Telegram и переводить на них свою аудиторию.

«Где-то к лету стало понятно, что такая схема не совсем работает, а Telegram — не замена Instagram как медиаплатформы, — комментирует Апетьян. — Тем не менее многие пользователи блгодаря этому познакомились с Telegram и в итоге перешли на него в качестве своего базового мессенджера и источника информации».

Перспективы на 2023 г.

В 2023 г. Telegram обгонит конкурента и количеству пользователей в России, уверена главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Мария Сайкина. Аудитория Telegram растет в пять раз быстрее аудитории WhatsApp.

«Сейчас Telegram уже не просто мессенджер: за счет большого количества каналов это полноценное медиа», — отмечает Сайкина.

При этом новые ограничения не повлияют на перспективы роста аудитории, отметила аналитик. Как напоминает «Коммерсант», с 1 марта 2023 г. вступит в силу запрет на «передачу платежных документов и персональных данных при предоставлении услуг» в мессенджере. Ранее крупнейшие российские банки на фоне блокировки их приложений в AppStore, сообщали о планах организовывать онлайн-банкинг в том числе и внутри Telegram. Роскомнадзор причислил сервис к иностранным мессенджерам, теперь такая интеграция станет невозможной.

* Компания Meta (в прошлом Facebook) признана в России экстремисткой организацией и запрещена на территории страны. Принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram заблокированы в России.

Юлия Божко

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