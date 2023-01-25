Власти собрались ввести налоги для майнеров криптовалюты. Ставка может составить 20%

Минфин посчитал логичным, чтобы майнеры платили налоги на прибыль. Установить могут либо сбор в 7-15%, как аналог единого налога на вмененный доход, либо налог на прибыль — 20%. Как отмечают эксперты, крупные майнинговые предприятия уже давно платят налоги по ставке 20%, однако такие платежи могут «задушить» молодые компании.

Для майнеров придумывают налоги

В Минфине считают справедливым взимать налог с прибыли, полученной от майнинга криптовалют, пишут «Известиям» со ссылкой на ведомство. При этом, как отмечают представители министерства, Налоговый кодекс уже содержит необходимые положения, чтобы облагать сбором прибыль с этой деятельности.

По словам председателя комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, для майнеров в новом законодательстве могут установить либо аналог единого налога на вмененный доход со ставкой от 7,5 до 15%, либо налог на прибыль в 20%.

Законодательная пауза

Напомним, сейчас в России нет законодательной базы по регулированию майнинговой деятельности. В ноябре 2022 г. группа депутатов, среди которых член комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов и Анатолий Аксаков, внесла «о правовом регулировании деятельности по майнингу». Его планировали принять в январе 2023 г., но рассмотрение отложили.

Майнеров хотят заставить платить налоги . Ставка может составить 20%

Судя по положениям документа майнерам придется отчитываться о сделках перед ФНС.

Аксаков отмечает, что многие российские майнеры хотели бы легализовать свой бизнес. Уже есть компании и физлица, которые добровольно платят налоги на прибыль от сделок с криптовалютами.

Как следует из пояснительной записки другого законопроекта о майнинге, который внесли в Госдуму в мае 2022 г. депутаты фракции «Новые люди», но в итоге отклонили. Россиянам принадлежит более 12 млн криптовалютных кошельков, на которых находится порядка 10 трлн рублей. Также Россия занимает третье место в мире по объему «майнинговых» мощностей.

Схемы «добровольной» уплаты

По данным вице-президента Российской ассоциации крипто индустрии и блокчейна (РАКИБ) Максима Зеленевского, сейчас налоги платят только так называемые майнинговые отели. Это аналоги дата-центров только для майнинга, такие компании предоставляют услуги хостинга — комплексного размещения оборудования. Эти фирмы платят налог на прибыль 20% на общих условиях.

То, что большинство майнинговых предприятий платят налоги по такой схеме подтвердили и в одном из крупнейших игроков в сегменте — BitRiver. Такой подход, как поясняет директор по взаимодействию с госорганами компании Олег Огиенко, позволяет работать в рамках имеющегося рамках законодательства и минимизирует возможные риски, связанные с начислением налогов. По данным эксперта в 2021 г. BitRiver уплатила налоги на сумму более 200 млн руб.

Общее мнение

Сейчас важно законодательно закрепить правовую базу в сфере: понятие майнинга и статус криптовалют, а также легализовать работу инфраструктуры, которая позволяет хранить, переводить, продавать и покупать криптоактивы, говорит представитель РАКИБ.

Как отмечает Огиенко, доход от майнинга следует определять по результатам продажи цифровой валюты и вычитать расходы на электроэнергию, амортизацию, стоимость услуг дата-центров. При этом для стимулирования рынка лучше ввести различные ставки налога на прибыль в зависимости от сроков реализации цифровой валюты, считает эксперт.

По мнению, юриста ООО «Анатомия права» в области ЦФА и криптовалют Антона Кутушева, налог на прибыль может привести к банкротству большого количества начинающих предприятий. Сфере нужны индивидуальные системы налогообложения с коэффициентами для разных криптовалют, так как добыча «криптоединиц» различается, полагает аналитик.

Ставка налога в 4–10% от доходов может быть для рынка приемлемой, считает основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Он согласился с тем, что майнинг подпадает под статью «Налог с дохода», однако, по словам эксперта, майнеры-физлица скорее всего ищут способы уклонения от сборов, но крупные компании уже вносят необходимые суммы.