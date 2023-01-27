Россиянам дадут госприложение для доносов на водителей в обмен на бонусы

Столичная мэрия заказала разработку приложения для фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Оно будет действовать по всей России и появится до конца 2024 г. Его построят на аналогичной утилите «Помощник Москвы», в которой москвичи рассылают доносы на водителей в обмен на бонусы, которые можно потратить, например, на вредную еду. Разработка «Помощника Москвы» обошлась почти в 77 млн. руб. Всероссийская его версия стоит почти вдвое дороже.

Приложение для кляуз

В России скоро появится федеральное (государственное) приложение, позволяющее жаловаться на водителей и их машины. Как пишет профильный портал Autonews, оно будет готово в течение нескольких месяцев – запуск назначен на 2024 г.

Приложение получило предварительное название «Народный инспектор». Оно позволяет неравнодушным гражданам, к примеру, фотографировать неправильно припаркованные машины, а также фиксировать на свой мобильник другие нарушения ПДД, и отсылать их на рассмотрение. В случае подтверждения факта на рушения владелец транспортного средства получит штраф, а автор доноса – бонус.

Редакция CNews выяснила, что тендер на разработку утилиты объявили власти Москвы, точнее, столичный Департамент конкурентной политики, через Центр организации дорожного движения (ЦОДД) 16 декабря 2022 г. Победителем стала компания «Программный продукт». Итоговая сумма контракта составила 134,5 млн руб. У компании есть опыт в создании таких утилит.

За что будут штрафовать водителей

По данным Autonews, в техническом задании к разработке приложения «Народный инспектор» указано, что оно должно помогать неравнодушным гражданам и гостям России фиксировать целую вереницу нарушений правил дорожного движения. Львиная их доля затрагивает проблемы парковки в крупных городах.

Виды наказаний для доносов в "Народном инспекторе"

Вид нарушения Наказание Нарушения требований, предписанных дорожными знаками и дорожной разметкой, которые запрещают остановку или стоянку штраф 1500 руб. Размещение автомобилей на городской парковке с нарушением правил пользования городскими парковками штраф 1000 или 3000 руб. в Москве и Санкт-Петербурге Парковка на пешеходных переходах штраф 1000 руб. Парковка на территории, занятой зелеными насаждениями A1 регионы устанавливают самостоятельно, в Москве штраф 5000 руб. Парковка на велодорожке штраф 500 руб. Парковка в местах стоянки такси штраф 1000 руб. Парковка на местах для электромобилей штраф 3000 руб. в Москве Парковка в зоне действия знака «Пешеходная зона» штраф 2000 руб. Парковка на местах для инвалидов штраф 5000 руб. в Москве Парковка на тротуарах штраф 1000 или 3000 руб. в Москве и Санкт-Петербурге Нарушения, связанные с остановкой транспортного средства в зонах действия знаков 3,27 «Остановка запрещена» и 8,5.4 «Время действия»

Источник: Autonews

Но одними только нарушениями правил парковки все не ограничивается. «Народный инспектор», согласно техзаданию, сможет фиксировать так называемое «опасное вождение». Отдельной статьи в КоАП на январь 2023 г. не было, поэтому штрафовать за него россиян будут по ст. 12.14 КоАП «Нарушение правил маневрирования». Минимальный размер наказания – 500 руб.

Также пользователи смогут жаловаться через приложение на водителей, проезжающих по сплошной разметке и выезжающих за стоп-линию.

В приложение будут встроены функции автоматического определения текущего местоположения устройства пользователя, с которого была отправлена кляуза, и госномера автомобиля. Также специалисты «Программного продукта» должна будут научить свое детище определять время фиксации нарушения и фиксировать дорожные знаки, подтверждающие нарушение ПДД.

Из Москвы с любовью

Наличие столичных властей в списке инициаторов тендера не означает, что воспользоваться «Народным инспектором» смогут исключительно жители Москвы и, если повезет, Московской области. В данном случае речь именно о всероссийском распространении приложения, поскольку в столице подобное уже имеется.

Утилита носит название «Помощник Москвы», на базе которой и будет собран «Народный инспектор». Это в значительной степени упрощает «Программному продукту» работу, особенно с учетом того факта, что «Помощника Москвы» делала она же.

Как сообщал CNews, еще в декабре 2020 г. мэрия Москвы объявила конкурс на превращение приложения «Помощник Москвы» в инструмент доносчика на автомобилистов – жителей и гостей столицы. Первоначальная цена контракта составила 77,7 млн руб. Победителем конкурса стала все та же компания «Программный продукт», выполнив эту работу за 76,8 млн руб.

Бонус за донос

Чтобы подстегнуть россиян к использованию «Народного инспектора», авторы идеи по созданию этого приложения решили внедрить в него в систему бонусов. В «Помощнике Москвы», на базе которого оно будет сделано, они тоже есть – в первоначальной версии столичные бдительные граждане могли обменять полученные баллы, помимо прочего на футболки, бейсболки и буквально на гамбургеры и прочий фастфуд.

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В настоящее время в «Помощнике Москвы» для пользователей есть даже система рейтингов – чем больше нарушений зафиксировал тот или иной участник, тем выше его персональный рейтинг. Эту систему авторы внедрят и в «Народный инспектор».

Пока неизвестно, на что конкретно смогут потратить накопленные пользователи нового приложения. Autonews упоминает только оплату платных парковок и проезда в общественном транспорте.

Со второго раза

Приложение в духе «Народного инспектора» должно было появиться в России значительно раньше. Как сообщал CNews, еще в октябре 2021 г. поручение о его разработке дал лично Президент России Владимир Путин.

За основу приложения для доносов на российских водителей предлагалось взять все ту же утилиту «Помощник Москвы». Разработка должна завершиться к лету 2022 г.

На неисполнение этого поручения главы государства указывают два факта. Во-первых, на 27 января 2023 г. приложение не существовало, а это уже срыв сроков на более чем полгода. Во-вторых, если бы такое приложение было, то отсутствовала бы необходимость в новом тендере на его создание почти за 140 млн руб. бюджетных средств с дедлайном в декабре 2024 г.

Подробнее об исполнителе

Контракт на разработку «Народного инспектора» был заключен с ООО «Программный продукт» 25 января 2023 г. на сумму 134,5 млн руб. (первоначальная цена – 135,3 млн руб.). Срок исполнения – не позднее 29 декабря 2024 г. На сайте госзакупок указано, что участников конкурса было два, а в «Контур.фокусе» – что три. Названия других участников, помимо победившего, не раскрываются.

Компания «Программный продукт» зарегистрирована в Москве в августе 2002 г. с уставным капиталом 10 млн руб. В настоящее время она на 99,1% принадлежит Александру Шунаеву и на 0,1% Сергею Александрову. Генеральный директор компании – Николай Подобайло.

В 2021 г. выручка компании составила 2,5 млрд руб. при чистой прибыли 308,5 млн. Компания принимала участие в 427 гостендерах на общую сумму 25,6 млрд руб., контракт с ней заключен по результатам 292 из них (17,6 млрд руб.). У компании 30 видов деятельности, включая основной – «разработка компьютерного программного обеспечения» (код ОКВЭД 62.01). Помимо прочего, создатель приложения «Народный инспектор» занимается изданием газет (58.13) и деятельностью туристических (79.11) и рекламных агентств (73.11).