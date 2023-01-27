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У HeadHunter появился собственный президент

Михаил Жуков, много лет занимавший пост гендиректора HeadHunter, получил новую должность – президента компании. Новым гендиректором HeadHunter стал Дмитрий Сергиенков, до недавнего времени бывший заместителем Жукова.

Кадровые перестановки в HeadHunter

Рекрутинговый сервис HeadHunter сообщил о кадровых перестановках в компании. Михаил Жуков, занимавший пост гендиректора компании с 2008 г., занял новую позицию – президента. До сих пор такой должности в HeadHunter не было.

В своей новой должности Жуков будет отвечать за взаимоотношения с крупнейшими акционерами и правительственными органами. Также он будет отвечать за управление рисками, включая риски информационной безопасности. Кроме того, Жуков остается членом совета директоров HeadHunter.

Новым гендиректором HeadHunter стал Дмитрий Сергиенков. Он работает в компании с 2017 г. Сначала Сергиенков был директором по стратегиям и инвестициям. В числе прочего, он участвовал в подготовке к проведению IPO (первичное размещение акций) компании на американской бирже Nasdaq, которое произошло в 2019 г.

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Михаил Жуков, много лет занимавший пост гендиректора HeadHunter, получил должность – президента компании

С 2021 г. Сергиенков занимал позицию заместителя гендиректора, отвечаю за стратегию и разработку продутоктов. До прихода в HeadHunter Сергиенков вице-президентом по сектору TMT (телекоммуникации, медиа, технологии) в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка).

Изменения среди акционеров HeadHunter

Недавно у HeaadHunter появился новый крупный акционер – группа Kismet, принадлежащая экс-гендиректору «Мегафона» Ивану Таврину. Kismet приобрела 22,68% акций HeadHunter у группы фондов «Эльбрус Капитал», чья доля сократилась до 9,22% акций.

Сумма сделки составила $147 млн. Также американским инвестиционным компаниям Kayne Anderson Rudnick Investments и Goldman Sachs принадлежит, соответственно, 10,3% и 8,7% акций компании.

Также одновременно со сделкой «Эльбрус Капитал» ввел двух новых членов в совет директоров HeadHunter: управляющего партнера Kismet Светлану Ушакову и Сергея Арсеньева, являющегося независимым директором TCS Group (банк «Тинькофф»). Таким образом, число членов совета директоров HeadHunter увеличилось с 9 до 11 человек.

Финансовые и операционные итоги работы HeadHunter

По итогам 2021 г. выручка HeadHunter составила 15,96 млрд руб., показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходов на амортизацию) - 8,38 млрд руб., операционная прибыль – 6,95 млрд руб., чистая прибыль – 5,49 млрд руб.

Число платных пользователей площадки на конец 2021 г. составило 515 тыс., из которых 486 тыс. приходится на Россию, а 13,64 тыс. являются ключевыми. Средняя выручка на одного ключевого платного пользователя составила 387,8 тыс. руб. за год. Количество объявлений о работе составило 33 тыс., количество резюме – 54,5 млн. Средняя ежемесячная посещаемость составила 28,5 млн уникальных пользователей.

Игорь Королев

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