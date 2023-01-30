Skype по-крупному обновился. Теперь он похож на Telegram

Microsoft открыла доступ к обновленному Skype. Мессенджер, пик популярности которого был 10-15 лет назад, получил обновленный внешний вид и массу полезных функций, в особенности улучшенный автоматический переводчик без искажения голоса. Внешне Skype теперь почти не отличается от других мессенджеров. Наибольшее сходство у него с Telegram.

Skype по-новому

Корпорация Microsoft выпустила обновленную версию своего мессенджера Skype сразу для всех поддерживаемых платформ. Апдейт сконцентрирован на мобильных приложениях Skype – они получили больше всего новшеств. Настольные версии мессенджера тоже не забыты.

Все изменения Microsoft разместила внутри патча до версии 8.93. Обновиться могут пользователи Skype, работающие под Windows, macOS и Linux и пользующиеся мобильными устройствами под управлением Android и iOS.

8.93 – это второй крупный релиз для Skype за последние два месяца. В декабре 2022 г. Microsoft выпустила апдейт, в котором пересмотрела внешний вид мобильной версии своего мессенджера.

Фото: Microsoft Уникальным интерфейс настольного Skype назвать не получается

Skype для настольных ПК тоже претерпел изменения и в плане дизайна интерфейса стал намного сильнее походить на своих прямых конкурентов, в особенности на Telegram.

Польза и косметика

В новом апдейте все основные изменения относятся к категории полезных, но без «косметики» все же не обошлось. К первым можно отнести более тонкую настройку окна входящего звонка (Caller ID).

Не менее значимым является встроенный универсальный переводчик, научившийся автоматически определять язык собеседника и переводить его текст и речь в реальном времени. Также Microsoft научила свой переводчик не менять голос пользователя – у его собеседника будет создаваться эффект, что он действительно говорит на одном с ним языке.

Фото: Microsoft Мобильный Skype выглядит совершенно не так, как два или три года назад

Дополнительно Microsoft встроила в Skype поддержку цветовых тем интерфейса, добавив несколько оттенков на выбор. Это и предыдущие новшества доступны во всех модификациях Skype – и на ПК, и на мобильных устройствах.

Версии мессенджера для iOS и Android получили вкладку Skype Today. Это, по сути, агрегатор новостей, позволяющий не тратить время на их чтение в браузере, но при этом быть в курсе мировых событий.

Microsoft встроила в мобильный Skype поддержку QR-кодов. С их помощью можно добавлять пользователей в список контактов без необходимости вписывать его данные вручную.

Список всех изменений в новой версии

Наконец, небольшим изменениям подвергся дизайн окна видеозвонков на экранах смартфонов и планшетов. В целом, Microsoft перешла на ежемесячный выпуск обновлений для Skype. Что будет ждать пользователей в феврале 2023 г. пока неясно.

Немного истории

Skype – это одно из древнейших средств обмена сообщениями, доживших до 2022 г. Он существует с 2003 г., то есть он всего на семь лет младше ICQ, которую российский холдинг VK, ранее Mail.ru Group, периодически пытается глобально осовременить, как и Microsoft свой Skype. Первая попытка из недавних состоялась весной 2020 г., вторая – двумя годами позже. Microsoft владеет Skype с 2011 г.

Одна из основных отличительных особенностей Skype – для его использования не нужен номер телефона, в нем можно зарегистрироваться и контактировать с другими пользователями только по логину. Однако в последние годы даже эта особенность не позволяет Skype выбиться даже в топ-5 самых популярных мессенджеров в мире.

Изменить ситуацию Microsoft пытается путем выпуска разнообразных обновлений для Skype, но теперь она прислушивается к пожеланиям оставшейся аудитории. Как сообщал CNews, очень масштабный апдейт мессенджер получил в мае 2020 г., когда весь мир сидел по домам в надежде спрятаться от коронавируса.

На начало 2023 г. число зарегистрированных в Skype пользователей было около 1,95 млрд с прогнозом по росту их количества до 2,1 млрд к концу 2023 г. (данные Statista.com). Однако эта цифра ничего не говорит о популярности сервиса, в отличие от количества ежемесячно активных пользователей. В Skype это около 300 млн человек (статистика Earthweb.com), что, с одной стороны, вдвое больше, чем в 2010 г., когда было 145 млн, но, с другой, намного меньше, чем у Telegram. Этим сервисом ежемесячно пользуются 700 млн человек по всему миру (demandsage.com), а у WhatsApp этот показатель и вовсе переваливает за 2 млрд.

Потеря Skype интереса со стороны пользователей – это прямое следствие не самых удачных решений, которые Microsoft раз за разом реализовывала, не спрашивая мнение пользователей. Несколько таких шагов – и начался отток в WhatsApp (вышел в 2009 г.), Telegram (работает с 2013 г.), Viber (2010 г.) и др.

Не прекращая попытки вернуть Skype былую славу, Microsoft, похоже, не очень верит в успех этого мероприятия. Попутно она развивает корпоративный мессенджер Teams, один из самых популярных в своем сегменте. Единственный его конкурент – это Slack.

В мае 2021 г. Microsoft сделала Teams бесплатным для всех. Спустя еще три месяца была закрыта корпоративная версия Skype (Skype for Business).