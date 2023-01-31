Россиянам закрыли доступ к сверхпопулярному порносайту, но быстро дали заднюю

Россияне потеряли доступ к сайту OnlyFans, на котором ведут стримы порнозвезды со всего мира. В других странах сайт работает без каких-либо проблем. Это не решение российских властей – со стороны провайдеров никаких ограничений нет.

OnlyFans недоступен

Российских пользователей лишили доступа к популярному ресурсу для взрослых OnlyFans. Это британский портал, позволяющий вебкам-моделям почти со всего мира вести прямые эфиры недвусмысленного содержания и зарабатывать, собирая «пожертвования» («донаты») со зрителей.

Редакция CNews убедилась, что зайти с OnlyFans из России без подмены IP-адреса невозможно. Сайт не открывается ни с мобильного или проводного интернета Билайн или МТС. Также нет доступа через «Дом.ру» и ряда других крупных провайдеров.

В каждом случае попытка зайти на OnlyFans проваливается – на экране отображается ошибка 403, что говорит о закрытом доступе. Но если провести известные манипуляции с IP-адресом, блокировка не сработает.

Так выглядит главная страница портала

По данным портала The Small Business, на начало 2023 г. OnlyFans насчитывал более 170 млн зарегистрированных посетителей. Авторов контента на портале было 1,5 млн.

OnlyFans все отрицает

Представители OnlyFans отреагировали на происходящее, заявив, что никакой блокировки в действительности нет. По их словам, проблема крылась в техническом сбое, затронувшем несколько регионов мира.

Какие именно регионы пострадали, в OnlyFans не сообщили.

Технический сбой демонстрирует поразительные чудеса избирательности

В сервисе добавили, что сбой устранен, и что теперь все должно работать. На момент публикации материала OnlyFans по-прежнему выдавал ошибку 403.

Власти не виноваты

На момент публикации материала OnlyFans не числился в «черном списке» Роскомнадзора с пометкой о блокировке. Ни один из провайдеров не блокирует к нему доступ, как показала проверка на сервисе GlobalCheck.

Запрет идет именно со стороны самого портала. На это указывает информация с сайта 2ip.ru.

Дело вовсе не в провайдерах

Как видно, посещать OnlyFans по-прежнему можно из почти любой страны мира. Но если сервис обнаруживает российский IP-адрес, то тут же опускает виртуальный «железный занавес».

Очередные козни британцев

OnlyFans – это британский веб-сайт, позволяющий вести прямые трансляции в интернете. Штаб-квартира сервиса находится в Лондоне (Великобритания), а сам он существует с ноября 2016 г.

Что немаловажно, OnlyFans – поначалу не задумывался разработчиками как порносайт, но именно вебкам-модели, зарабатывающие своим внешним видом, в настоящее время представляют наибольшую долю его пользователей. Также эфиры при помощи OnlyFans проводят, помимо прочих, музыканты и фитнес-тренеры. Сервис позволяет им зарабатывать, а сам богатеет на комиссиях за вывод средств.

Британия – это один из крупнейших «поставщиков» антироссийских санкций в современной истории. Вводить ограничения против России и ее граждан Британия начала еще весной 2022 г., поэтому остается загадкой, почему страна почти год тянула с блокировкой россиянам доступа к OnlyFans.

Ни порнозвезд, ни их фанатов

Приблизительно за год до полной блокировки россиян OnlyFans «пошел войной» на вебкам-моделей из России. Почти сразу после 24 февраля 2022 г. он лишил их возможности вывода денег, полученную от фанатов.

Проблема стала массовой, плюс для многих моделей OnlyFans был единственным способом заработка за не имением другой работы.

В Сети сразу появились жалобы моделей, на что руководство OnlyFans отреагировало почти мгновенно. Оно приняло решение разблокировать россиянкам их счета, тем самым дав им возможность вывести деньги.

В OnlyFans никак не прокомментировали это послабление, тем более что через несколько недель оно было отменено. В конце апреля 2022 г. сервис окончательно заморозил счета российских порнозвезд и перестал производить им выплаты. Представители сервиса сослались на проблемы с транзакциями в Россию, хотя раньше у него вполне получалось обходить ограничения.