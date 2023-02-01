В Москве подорожал домашний интернет. Расценки

В 2023 г. – с подорожавшим интернетом

Московские интернет-провайдеры начали поднимать цены на услуги доступа в интернет для домашних пользователей, пишут «Ведомости».

С повышением тарифов, в частности, столкнулось сразу несколько сотрудников издания. Среди них абоненты МГТС (группа МТС), «Онлайм» («Ростелеком») и «Акадо» («Эр-телеком», недавно выкупивший долю в провайдере у «Ростеха»).

Так, один из частных клиентов МГТС сообщил, что размер тарифа на используемом им плане, включающем несколько услуг (телефония и мобильная связь), увеличился до 625 руб. в октябре 2022 г. При этом еще в начале того же года ежемесячный платеж абонента не превышал 570 руб. То есть услуги связи в этом случае продемонстрировали рост на уровне 10%. О повышении цен абонент узнал из платежного документа.

Оператор связи «Онлайм», по информации источника, уведомил пользователей домашнего интернета о росте тарифов посредством личного кабинета. «С 26 декабря 2022 г. для ряда тарифных планов с услугой "Домашний интернет" изменяется размер ежемесячной платы», – цитируют сообщение «Ведомости». Собеседник издания утверждает, что услуги провайдера подорожали с 500 до 520 руб. в месяц или на 4% ровно.

Абонент «Акадо» обратил внимание на увеличение размера «рекомендуемой суммы к оплате» на 10% – до 581 руб. с прежних 531 руб. Изменение вступило в силу в январе 2023 г. и затронуло тариф «И-100 D», включающий услугу домашнего интернета.

Вынужденная мера

Представители телекоммуникационных компаний, опрошенные «Ведомостями», не стали отрицать рост стоимости тарифных планов в отдельных категориях. Повышение цен – вынужденная мера.

В МТС изданию заявили о подорожании некоторых архивных предложений, в том числе пакетных, включающих, помимо доступа в интернет, услуги цифрового телевидения. Абонентская плата выросла в среднем на 60 руб. и затронула не более 20% клиентов оператора. В то же время все актуальные тарифы остаются без изменений, подчеркнул собеседник издания. По словам представителя МТС, незначительный скачок стоимости услуг провайдера связан с увеличением расходов на обслуживание принадлежащей ему инфраструктуры сетей.

Представитель «Ростелекома» в разговоре с «Ведомостями»» также подтвердил изменение стоимости некоторых более недоступных для подключения планов. По его словам, ближе к концу 2022 г. оператором была проведена корректировка архивных тарифов, в результате которой они выросли не более чем на 10,5%. Таким образом, изменение цен в относительных значениях не превысило темпов инфляции. Корректировку тарифов в «Ростелекоме» обосновывают необходимостью поддержания устойчивости работы собственной инфраструктуры в условиях роста цен контрагентов.

Представитель «Билайна» («Вымпелком») не ответил на вопрос издания об изменениях расценок на домашний интернет в период конца 2022 г. – начала 2023 г., подчеркнув, что любое повышение цен происходит в соответствии с тарифной политикой оператора с непременным информированием Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о нем.

В «Эр-телекоме» комментировать повышение тарифов отказались.

Позиция антимонопольщиков

В разговоре с «Ведомостями» представитель ФАС заявил о том, что МТС и «Ростелеком» уведомляли антимонопольного регулятора о повышении цен на домашний интернет.

В случае с МТС увеличение размера абонентской платы в среднем составило 10,5%. В ведомстве подобные изменения сочли обоснованными. «Акадо» же об изменении тарифов в ФАС не сообщал, утверждает представитель службы.

Сообщать ФАС о своем намерении внести изменения в тарифную сетку телеком-операторам предписывали рекомендации Правительства, действие которых прекратилось 31 декабря 2022 г., отмечает издание.

В ФАС также подчеркнули, что в задачи ведомства входит мониторинг деятельности участников рынка телеком-услуг на предмет ее соответствия антимонопольному законодательству, а «ценообразование на услуги доступа в интернет не подлежит госрегулированию».

Регионам достанется тоже

По мнению аналитика iKS-Consulting Максима Савватина, слова которого приводят «Ведомости», скачок абонентской платы за услуги доступа в интернет на себе испытало большинство частных клиентов интернет-провайдеров Москвы и Подмосковья. В дальнейшем, корректировка цен настигнет и абонентов из других регионов России, поскольку крупные федеральные игроки освоили большую часть территории страны, прогнозирует эксперт.

Повышению цен на связь способствуют негативные тенденции, наметившиеся на телеком-рынке, считает Савватин. В частности, это рост цен на оборудование и его нехватка – факторы, затрудняющие развертывание новых и совершенствование уже существующих сетей. Определенную роль играют и регуляторные обязательства, взятые на себя операторами, например, по обеспечению связью социально значимых объектов и местностей с небольшой численностью населения.

Мобильная связь не отстает

В конце декабря 2022 г. CNews писал о том, что российские операторы планируют повысить цены на услуги связи. В частности, сообщалось о том, что МТС с января 2023 г. начнет взимать комиссию за пополнение счета мобильного телефона. На деле же, как выяснилось впоследствии, новый побор в размере до 1% вводится с 1 февраля 2023 г.

Один из первых скачков цен на услуги связи в недавно завершившемся 2022 г. был зафиксирован в апреле 2022 г. Кроме того, весной того же года некоторые операторы принялись избавляться от включенных в тарифный план безлимитных опций.