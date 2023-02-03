Байден пошел войной на Apple. В США хотят превратить iOS в Android

Белый дом требует от корпораций Apple и Google радикально изменить политику магазинов приложений и перестать «дискриминировать» разработчиков сторонних продуктов, которые не могут попасть в экосистемы iOS и Android. В частности, от «яблочной» компании требуют разрешить устанавливать на свои гаджеты сторонние приложения.



В США ратуют за конкуренцию

В США предлагается принять закон, который бы обязал Apple и Google сделать свои экосистемы мобильного программного обеспечения более открытыми. Сейчас, уверены в Белом доме, корпорации искусственно подавляют конкуренцию, чинят несправедливые препятствия сторонним разработчикам, лишают пользователей выбора и «взвинчивают цены» на свои продукты. Не исключает Белый дом и введение дополнительных мер антимонопольного принуждения.

Все эти идеи основаны на опубликованном Администрацией президента США Джо Байдена (Joe Biden) отчета об усилении конкуренции на рынках мобильных приложений. Документ доступен на сайте Национального управления телекоммуникаций и информации Министерства торговли США (NTIA).



«Приложения с картами и маршрутами, мессенджеры, в которых люди общаются с близкими – все это неотъемлемая часть жизни обычных пользователей и предпринимателей. И важно, чтобы рынок мобильных приложений оставался конкурентоспособным, справедливым и инновационным», – высказался Алан Дэвидсон (Alan Davidson), помощник министра торговли по коммуникациям и информации – администратор NTIA.

Ключевые тезисы NTIA

Авторы отчета отмечают, что люди должны получить возможность выбирать приложения по умолчанию, использовать альтернативные магазины, удалять или скрывать приложения, которые были предустановлены без их согласия. Большая часть претензий в отчете касаются Apple.

Так, упоминается, что этой корпорации нужно запретить продвигать свои приложения неконкурентным образом, например с помощью поисковых алгоритмов, отображая их первыми в ущерб аналогичным продуктам других разработчиков.

Также пользователи «яблочных» гаджетов должны получить возможность загружать и устанавливать сторонние приложения альтернативными способами загрузки и пользоваться альтернативными маркетплейсами приложений в обход официального App Store (или грузить приложения напрямую через файлы «.ipa» без сторонних программ). Сейчас некоторые пользователи используют уязвимости операционной системы Apple и успешно делают это, однако такие действия считаются нелегитимными.

Кроме того, американской администрации не нравятся жесткие ограничения на покупки в приложениях на iPad и iPhone; их предлагается устранить. «Этого можно добиться, запретив разработчикам использовать встроенную платежную систему операторов App Store», – уточняется в документе.

Что будет с вредоносными приложениями

Представители Apple неоднократно говорили о том, что при наличии сторонних магазинов приложений не будут ручаться за безопасность платформы от внешних угроз. Разработчики уверены, что «боковая загрузка» даст хакерам еще больше возможностей для взлома устройств.

В разговоре с CNews директор Института исследований интернета Карен Казарян отметил, что ослабление контроля со стороны Apple над своей экосистемой неминуемо приведет к снижению общей безопасности.

«Это неизбежный размер, – отметил эксперт. – Регуляторы должны сами решать, что важнее. Разрешение загрузки сторонних приложений неизбежно к такому приводит вследствие невозможности контроля над качеством».

Ведущий инженер CorpSoft24 Михаил Сергеев в беседе с CNews напомнил, что в телефонах на базе Android с самого начала была возможность установки приложений из сторонних источников. Для этого необходимо лишь включить в настройках соответствующую функцию, скачать apk-файл и установить его.

«В телефонах Apple такой функции нет, и реализовывать они ее упорно не хотят, так как не смогут контролировать эти устройства, и появится возможность "джейлбрейка" или взлома, – объяснил эксперт. – Что касается безопасности установки из сторонних источников – да, это не безопасно, файл может содержать вредоносное программное обеспечение. Но, чтобы обезопаситься от этого необходимо устанавливать приложения либо с надежных маркетплейсов, где приложение проверяют перед публикацией, либо с официальных сайтов производителей».

В Европе уже дожали

Напомним, с 1 ноября 2022 г. вступил в силу закон ЕС о цифровых рынках (DMA). Он обязывает доминирующих техногигантов сделать свои платформы открытыми для других разработчиков и компаний.

Так, они должны позволить удалять предустановленные приложения, изменять настройки по умолчанию, разрешить установку сторонних магазинов приложений и самих приложений, легко отменять подписки и рекламировать услуги собственных сервисов так же, как и продукты других разработчиков. Кроме того, им запрещено отслеживать пользователей за пределами своих платформ. Предписывается также обеспечить совместимость служб обмена сообщениями и интернет-звонков через мессенджеры.

Иными словами, ЕС заставит Apple изменить свою политику, касающуюся App Store, Apple Pay, Siri, iMessage и FaceTime. К примеру, могут появиться альтернативы маркетплейсу, Apple Pay и Siri, а iMessage и FaceTime должен быть совместим с другими платформами, например, Android.

Если компания ослушается, с нее взыщут 10% от общего годового оборота (в 2021 г. оборот Apple достиг $366 млрд, то есть штраф составил бы $36,6 млрд). Повторное нарушение грозит штрафом на уровне 20%. Закон вступит в силу в мае 2023 г.

В декабре 2022 г. CNews писал о том, что Apple готова разрешить «стороннюю загрузку» с релизом iOS 17, который предварительно запланирован на осень 2023 г.

По информации Bloomberg, нововведение коснется лишь тех iPhone и iPad, что будут продавать в странах Евросоюза.

В других странах тоже критикуют политику Apple. Так, Южная Корея и Нидерланды, настаивали, чтобы Apple и Google разрешили пользователям совершать покупки через сторонние платежные системы.

В июле 2022 г. канадские власти заподозрили Apple в монополизации платежных систем для устройств на базе iOS. Канадское финансовое объединение Affinity Credit Union подало на компанию в суд, утверждая, что она закрыла свою экосистему от конкурентов, чтобы получать миллиарды долларов комиссии с банков-эмитентов пластиковых карт за переводы через Apple Pay.

Когда то же самое сделают в России

В августе 2021 г. Федеральная антимонопольная служба России потребовала от «яблочной» корпорации перестать блокировать возможность покупок в мобильных приложениях в обход App Store. Российский регулятор заявил, что комиссия за покупки через App Store непомерная – от 15% до 30%.

В декабре 2022 г. стало известно, что Минцифры готовит аналогичный законопроект, который обяжет Apple разрешить альтернативные установки в России. Это бы выручило обладателей «яблочной» техники, которые в 2022 г. столкнулись с невозможностью использования Apple Pay, приложений санкционных российских банков и оплаты iCloud.

«В связи с последними событиями, многие российские приложения удалили из маркетплейсов, но пользователи гаджетов Android даже не заметили проблемы – приложения можно скачать из разных источников, – отмечает Михаил Сергеев. – А вот в случае с Apple производителям приходится идти на хитрость, выкладывая в маркетплейс приложения с другими названиями, но их быстро вычисляют и удаляют».

Сейчас невозможно скачать из App Store мобильное приложение Сбербанка, VK, «Почту Mail.ru», 2ГИС, «Дом.клик от Сбера» и др.

Если закон примут (законопроект планируют внести в I квартале 2023 г.), на гаджеты с iOS можно будет устанавливать приложения, которых нет в App Store, и оплачивать покупки, минуя оплату через официальный магазин приложений. Кроме того, разработчики маркетплейсов получат доступ ко внутренним системным опциям наравне с фирменными приложениями.