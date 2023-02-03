У ИТ-шников осталось четыре дня, чтобы подать заявления на отсрочку от армии. Прошлогодние отсрочки не действительны

ИТ-специалисты могут подать заявление на отсрочку от срочной службы до 6 февраля 2023 г. Заявку можно подать с помощью портала «Госуслуг». За сотрудника может оставить заявление и работодатель. Компании должны успеть передать списки на отсрочку до 9 февраля.

Отсрочка от призыва

Сотрудникам аккредитованных ИТ-компаний нужно успеть подать заявления на отсрочку от срочной службы в армии до 6 февраля 2023 г. включительно. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Заявление можно подать через портал «Госуслуг». Если у ИТ-специалиста нет аккаунта на «Госуслугах», то организация-работодатель может внести его в списки на отсрочку самостоятельно до 9 февраля включительно.

«Ранее поданное в 2022 году заявление не позволит получить отсрочку от срочной службы в 2023 году, — отмечают представители Минцифры. — Его нужно подать заново».

Как подать заявку

Заполняя форму на «Госуслугах», необходимо указать ФИО, дату и место рождения, СНИЛС, место жительства, наименование вуза и дату выпуска, серию и номер диплома, специальность, стаж работы в аккредитованных компаниях, военный комиссариат, в котором сотрудник состоит на учете.

Фото: © Alvago / Фотобанк Фотодженика Сотрудники ИТ-компаний должны успеть подать заявление на отсрочку от службы в армии до 6 февраля 2023 года

Компаниям до 9 февраля нужно успеть проверить данные сотрудников и отправить списки в Минцифры. От одной организации может быть подано несколько списков. По всем сотрудникам, претендующим на отсрочку, на портале должен стоять статус «Отправлено», подчеркивают представители министерства.

Минцифры передаст списки в Минобороны до 1 марта. Во время весеннего призыва с 1 апреля по 15 июля призывная комиссия проверит документы для предоставления отсрочки.

Критерии для отсрочки

Чтобы получить отсрочку от весеннего призыва необходимо соответствовать нескольким критериям. Среди них присутствуют возраст от 18 до 27 лет, работа по трудовому договору, полный рабочий день, высшее образование по специальности из перечня подпадающих под отсрочку и работа в аккредитованных ИТ-компаниях не менее 11 месяцев в период с 1 апреля 2022 г. по 31 марта 2023 г.

Компания должна быть аккредитована до 9 февраля 2023 г. Если стаж сотрудника менее 11 месяцев, работодатель должен убедиться в том, что он устроился на работу в течение года после окончания учебы.

Если получили повестку

Если сотрудник получит повестку на срочную службу, он должен будет явиться в военкомат, чтобы подтвердить право на отсрочку.

В таком случае при себе нужно будет иметь: паспорт, документ воинского учета (приписное свидетельство), ;водительское удостоверение (при наличии), подлинник диплома о высшем образовании по специальности в соответствии с перечнем, подлинники справок с мест работы в аккредитованных ИТ-организациях за период с 1 апреля 2022 г. по 31 марта 2023 г.