В Windows 10 появилась реклама на весь экран, которая отключается за деньги. Видео

В Windows 10 появилась новая реклама от Microsoft на весь экран. Компания рекламирует облачный сервис Microsoft 365. Кнопка «Отказаться» выдает на дисплей форму заполнения данных банковской карты, с которой в дальнейшем будут списываться деньги за подписку на все тот же Microsoft 365. Решение найдено, но очевидным или логичным его назвать нельзя.

Плата за отключение

Корпорация Microsoft начала очень агрессивно продвигать свой облачный офисный сервис Microsoft 365. Как пишет портал Windows Latest, пользователи Windows 10 стали видеть на дисплеях своих ПК полноэкранную рекламу этого сервиса, которую можно закрыть только после ввода данных банковской карты.

Microsoft буквально вынуждает пользователей делиться номером карты, сроком ее действия и даже 3-значным кодом с ее обратной стороны. Эта информация нужна для оплаты подписки на Microsoft 365.

Первым тревогу поднял пользователь Reddit под псевдонимом Whatsurissuebro. В начале февраля 2023 г. он опубликовал пост, в котором подробно описал проблему вымогательства со стороны Microsoft и снял видео в качестве подтверждения. Новый рекламный баннер софтверной корпорации действительно не закрывается, пока не будут введены данные для оплаты, то есть пользоваться ПК становится невозможным. По крайней мере, так кажется на первый взгляд.

Фото: © Whatsurissuebro / Reddit Не все пользователи поймут, как закрыть окно рекламы, не передавая Microsoft свою банковскую информацию

Пока что подобное замечено только в Windows 10. Сообщений пользователей с жалобами на подобные махинации Microsoft в Windows 11 на момент публикации материала на было.

Microsoft 365 – это облачный аналог классического Microsoft Office. Ранее он носил название Office 365. Сервис распространяется по модели подписки – за его пользование нужно регулярно отчислять Microsoft деньги.

Гробовое молчание Microsoft

На 6 февраля 2023 г. комментарии Microsoft о происходящем отсутствовали. По данным Windows Latest, проблема проявляется исключительно в Windows 10, обновленной до версии 22Н2, вышедшей осенью 2022 г.

Пока неясно, кроется ли полноэкранный спам в самом апдейте 22Н2, или же Microsoft добавила его в одном из следующих мини-обновлений. Но вполне вероятно, что софтверный гигант встроил этого вымогателя в свою пока еще самую популярную в мире ОС (68,75% против 18,13% у Windows 11 в январе 2023 г. по данным StatCounter) непреднамеренно. В противном случае его могут ожидать не только волны недовольства пользователей, не желающих пользоваться Microsoft 365 и тем более платить за него деньги, но и судебные иски.

Оно само сломалось

Пока официальные представители Microsoft хранят молчание, вместо них со СМИ связываются рядовые сотрудники. Один из них на условиях анонимности сообщил, что обязательное требование ввода данных банковской карты, без выполнения которого Windows 10 не загрузится, появилось в результате ошибки.

Наглядная демонстрация проблемы

По его словам, все это не было преднамеренным, просто кто-то из разработчиков слегка запутался в кнопках и их названиях.

В настоящее время кнопка «Нет, спасибо» (No, thanks), которая должна закрыть окно рекламы, на деле является кнопкой «Попробовать бесплатно» (Try for free). Другими словами, Microsoft просто перепутала кнопки местами, то есть при нажатии на «Попробовать бесплатно» окно должно закрыться. Но не каждый пользователь догадается проверить это.

Однако остается вопрос, почему реклама требует ввести данные карты. Ответ прост – бесплатным Microsoft 365 будет лишь в течение очень короткого пробного периода, по истечении которого софтверный гигант начнет списывать абонентскую плату с карты, указанной в рекламном окне.

Microsoft заигралась со спамом

ОС Windows 10 будет получать обновления до октября 2025 г., то есть у Microsoft есть еще около двух с половиной лет, чтобы выпустить патч, устраняющий путаницу в кнопках. Но едва ли корпорация пойдет на отключение полноэкранной рекламы в своих ОС как таковой.

Это второй случай за неделю, когда Microsoft выдает пользователям спам на весь экран, закрыть который не так-то просто. Если в данном случае ключом к рабочему столу является ввод данных с карты или не вполне очевидное нажатие на кнопку «Попробовать бесплатно», то в другой рекламе Microsoft заставляет пользователей пройти целый квест.

Как сообщал CNews, реклама намекает пользователям почти восьмилетней Windows 10, что пора бы поскорее перейти на более свежую Windows 11, которой не так давно исполнился год. Спам состоит из нескольких окон, и приходится эмпирическим путем (методом клика по всем кнопкам) прокладывать путь к самой ОС.

Фото: Windows Latest Реклама Windows 11 в Windows 10

Лишь одна из комбинаций кнопок является верной и закрывает рекламное окно. Но это, в отличие от случая с вымогательством данных банковской карты, едва ли является ошибкой разработчиков. Microsoft ситуацию не комментирует.

Многолетняя практика

Microsoft испытывает терпение пользователей, демонстрируя им рекламу в Windows, на протяжении семи с половиной лет. Это началось осенью 2015 г., спустя три месяца с момента выхода Windows 10.

Microsoft рекламирует исключительно свои продукты, по крайней мере, пока что. Поначалу она ограничивалась лишь небольшими баннерами или текстовыми сообщениями, но в 2018 г. решила перейти на полноэкранный спам.

Фото: Microsoft Windows 10 почти восемь лет. Все эти годы Microsoft регулярно встраивает в нее различную рекламу

На тот момент он демонстрировался минимальному числу пользователей. Возможно, Microsoft обкатывала технологию и заодно следила за реакцией пользователей. В марте 2020 г. реклама на весь экран в Windows приобрела намного более серьезные масштабы – ее увидели миллионы пользователей.

Стоит отметить, что Windows сама по себе распространяется на платной основе и является одним из существенных источников дохода Microsoft. Другими словами, пользователи Windows за свои деньги приобретают у Microsoft не операционную систему, а рекламную платформу, мимикрирующую под визуальную оболочку для ПК.