Россиян силком загоняют на российские браузеры. Интернет-магазины вот-вот перестанут работать под Chrome, Opera и Safari

Интернет-магазины стали предупреждать о проблемах с платежами или вовсе о невозможности оплаты, если совершать их через иностранные браузеры и без российских сертификатов безопасности. Пугают россиян только те сайты, которые выбрали Сбербанк в качестве банка-эквайера. В самом банке утверждают, что требования интернет-магазинов по части обязательного перехода в российские браузеры не имеют обоснований.

Вынужденное импортозамещение

Российские интернет-магазины стали требовать от покупателей устанавливать отечественные сертификаты безопасности или переходить на браузеры российской разработки, пишет РБК. Пока это относится только к маркетплейсам, которые проводят платежи через Сбербанк.

Речь о сертификатах Минцифры, которые были разработаны в 2022 г. на замену TLS- и SSL-сертификатам иностранных удостоверяющих центров. Они, как и сотни других зарубежных компаний и организаций, присоединились к антироссийским санкциям и перестали выдавать сертификаты многим отечественным компаниям, включая Сбербанк.

В список ресурсов, принуждающих своих посетителей как можно скорее «импортозаместиться», вошли сайт сети магазинов техники DNS, а также портал «Вкусвилла» и «Афиша». Притом последняя, пишет РБК, на странице покупки билетов выдает сообщение о невозможности оплаты без установки сертификата или без перехода на российский браузер, где эти сертификаты уже имеются. Редакции CNews не удалось воспроизвести ситуацию, при которой на сайте «Афиши» появилось бы такое сообщение - на странице оплаты заказа предупреждения на момент выхода материала не отображались.

Фото: СБербанк Иногда оплата наличными оказывается в разы более удобной и быстрой

Другие порталы лишь предупреждают о возможных трудностях при оплате заказа. «Вкуссвилл» также указывает, какими браузерами следует воспользоваться, чтобы все работало корректно. В списке только «Яндекс.браузер», а также «Атом» холдинга VK, пришедший на смену известному обозревателю «Амиго».

Сбербанк – это основной банк-эквайер для российских интернет-магазинов. Статистика Nilson Report гласит, что по итогам 2021 г. через Сбербанк прошло 3 млрд интернет-транзакций в сумме на $40 млрд. Второе место – у ВТБ с 830 млн транзакций на $13,5 млрд.

Отставить панику

Сбербанк действительно перешел на российские сертификаты безопасности. Сделал он это еще в сентябре 2022 г.

Однако заявление той же «Афиши» о невозможности проведения платежей без внедрения в систему российских сертификатов или отказа от привычных браузеров иностранной разработки является в корне неверным.

Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. «Мы даем возможность работать как на НУЦ Минцифры, так и на международных сертификатах», – заявили они.

Внедрение российских сертификатов в Windows - довольно сложный процесс

«Для того чтобы пользователям осуществлять покупки в интернет-магазинах наших партнеров дополнительных действий осуществлять не нужно, – заявили CNews в Сбербанке. – Объявления на сайтах партнеров не являются рекомендациями банка и создаются по инициативе партнера. На стороне “Сбера” мы не фиксируем повышенного фона обращений клиентов с невозможностью проведения платежа в нашем интернет-эквайринге».

Из этого следует, что искусственно внедрять в компьютер отечественные сертификаты безопасности не требуется, тем более что в Windows, самой популярной настольной ОС в России (84,6% против 7,1% у macOS и 1,8% у Linux – StatCounter, январь 2023 г.), сделать это далеко не так просто, как может показаться. Подробная инструкция с десятком не всегда очевидных шагов размещена на сайте «Госуслуг», там же можно скачать и сами сертификаты.

Переучиваться работать в отечественных браузерах тоже не обязательно. По данным StatCounter за январь 2023 г., «Яндекс.браузер» занимал около 16,8% российского рынка обозревателей против 55,22% у Chrome. За ними следуют иностранные Apple Safari (12,1%), Opera (6,9%), Firefox (3,55%) и Microsoft Edge (3,13%).

Время на исходе

Сообщения о невозможности оплаты товаров и услуг, которыми маркетплейсы пугают своих посетителей, могут заставить их не сменить браузер и не установить сертификат, воспользоваться услугами их конкурентов. Однако одна рациональная причина для вывода таких сообщений все же есть.

Как сообщал CNews, у Сбербанка, истекает сертификат для интернет-эквайринга, выданный бельгийским удостоверяющим центром Globalsign, и вопрос о его продлении в нынешней ситуации даже не возникает. Сертификат дейстувует до 15 февраля 2023 г.

Суета из-за сертификатов

Проблема с сертификатами безопасности в иностранных браузерах на территории России довольно давняя. Как сообщал CNews, эта история тянется с марта 2022 г., и началась она с государственных сайтов, а также с «Госуслуг».

Весной 2022 г. ресурсы некоторых отечественных госведомств перестали открываться в зарубежных обозревателях – они начали выдавать пользователям предупреждение об опасности этих сайтов. Мешать россиянам пользоваться «Госуслугами» и другими отечественными сайтами в привычных им браузерах стали иностранные центры сертификации. Они начали отзывать у сайтов ряда российских организаций свои HTTPS-сертификаты.

Под раздачу также попал и Сбербанк. В ответ на это в сентябре 2022 г. он начал перевод всех своих сервисов на российские сертификаты безопасности.

Однако сайтом Сбербанка, как и другими российскими порталами, по-прежнему можно пользоваться и по сей день даже без сертификатов. Редакция CNews убедилась в его работоспособности в Chrome и Vivaldi.

Сайт Сбербанка в Vivaldi . Российские сертификаты не установлены

Оба браузера выдают предупреждение о небезопасности ресурса, но позволяют работать с ним без каких-либо ограничений.