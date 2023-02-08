«ИКС Холдинг» запускает собственные спутники

Компания «ИКС холдинг» весной 2023 г. запустит низкоорбитальные спутники. Это должно улучшить качество связи в малочисленных населенных пунктах в регионах России. Раньше проект по запуску спутниковой группировки курировал «Мегафон».



«Икс холдинг» выходит в космос

Весной 2023 г. компания «Бюро 1440», которая принадлежит «ИКС холдингу» может запустить первую партию низкоорбитальных спутников связи. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник в крупной ИТ-компании.

«Роскосмос» уже в марте 2023 г. выведет на орбиту первый демонстрационный спутник компании, а затем разместит первую партию спутниковой группировки. Спутники будут обеспечивать связь в малочисленных населенных пунктах и на труднодоступных территориях страны, уточнили изданию представители Минцифры. В ведомстве напомнили, что Государственная комиссия по радиочастотам согласовала выделение «ИКС холдингу» частот под спутниковую связь.

В самой компании информацию комментировать не стали.

История проекта

Изначально проект вывода низкоорбитальных спутников связи» носил название «Мегафон 1440», о нем телеком-оператор объявил в октябре 2020 г. Проект собирались воплощать в жизнь вместе с топ-менеджерами производителя ИТ-оборудования Yadro, входящим в состав «ИКС холдинга». На разработку системы спутниковой связи оператор намеревался потратить 6 млрд руб. В конце 2021 г. в проект 2 млрд руб. вложил ВТБ, получив в нем 15%.

Фото: © aapsky / Фотобанк Фотодженика Спутники на орбитах менее 600 км помогут избавиться от задержки сигнала в 700–800 мс

В ноябре 2021 г. Государственная комиссия по радиочастотам выдала «Мегафон 1440» частоты в диапазонах Ка и Ки для работы на российской территории. После этого компания планировала подавать заявки для получения разрешений в других государствах. Ожидалось, что спутниковая группировка будет гарантировать скорость передачи данных от 50 Мбит/с до 1 Гбит/с и с уровнем задержки сигнала от 20 мс.

Летом 2022 г. проект переименовали в «Бюро 1440», хотя, как говорил в интервью «Коммерсанту» глава оператора Хачатур Помбухчан, «Мегафон» продолжит выступать его стратегическим партнером.

На данный момент информация о собственниках ООО «Бюро 1440» на портале «СПАРК-интерфакс» скрыта. Однако в декабре 2022 г. 33% компании владела «Меркури кэпитал траст», по 45,51% было у Тимофея Котенева и Дмитрия Степанова, 8,99% – у Дмитрия Кузнецова. Представители «ИКС холдинга» подтвердили, что владеют активом. Также, по информации «СПАРК-интерфакс», по итогам 2021 г. убыток «Бюро 1440» превысил 100 млн руб.

Какие проблемы решат спутники

Спутники на орбитах менее 600 км помогут избавиться от задержки сигнала в 700–800 мс, об этом изданию сказал акционер «КАИ интернет» Сергей Пехтерев. Однако, по его словам, для полноценной работы потребуется не менее 500 спутников.

Как правило, спутниковая связь жизненно необходима транспортным и логистическим предприятиям, которые работают вне зоны доступа обычной фиксированной или мобильной связи. Также она требуется геологам, экологам, строителям удаленных от больших населенных пунктов объектов, объясняет изданию заместитель главы Центра компетенций НТИ на базе «Сколтеха» по технологиям беспроводной связи Александр Сиволобов.

Однако в последнее время число потребителей спутниковой связи увеличивается, в том числе благодаря популярности глобальной спутниковой системы от Space X Starlink Илона Маска (Elon Musk). Она гарантирует абонентам высокоскоростной широкополосный интернет. По мнению Сиволобова, спутники «Бюро 1440» будут ориентированы, скорее на объекты критической инфраструктуры – банки, операторы связи, ТЭК.

Напомним, в России в 2017 г. уже разрабатывали проект глобальной спутниковой группировки, обеспечивающей доступ в интернет на всей территории Земли. Проект носил название «Эфир» и входил в нацпрограмму «Цифровая экономика». Потратить на него собирались 299 млрд руб.

Спутниковая группировка «Сфера» должна была состоять из 600 космических аппаратов, в нее должны были войти «Эфир» и другие существующие и проектируемые системы спутниковой связи – ГЛОНАСС, «Гонец», «Скиф», «Экспресс», «Экспресс-РВ», «Марафон», «Луч», а также спутники дистанционного зондирования Земли. В 2021 г. от проекта отказались.