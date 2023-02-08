Microsoft уничтожит данные пользователей бесплатной версии Teams, которые не перейдут на платный тариф. Но есть решение

Microsoft принуждает пользователей бесплатной версии Teams перейти на платный тариф. В противном случае вся их информация – чаты, встречи, события и пр. – будет удалена без возможности восстановления. Крайний срок перехода – 12 апреля 2023 г. Платный тариф – это подписка с ежемесячной оплатой за каждого пользователя, что в сумме может сильно увеличить расходы небольших компаний. Существует несколько способов оставить Microsoft без денег.

Слегка завуалированное вымогательство

Microsoft заявила о готовности безвозвратно удалить все данные пользователей корпоративного мессенджера Teams, если те откажутся переходить на платную его версию. Как пишет Engadget, это касается небольших компаний, использующих бесплатную версию Teams для малого бизнеса.

Связано это с метаморфозами самого Teams. Несколькими днями ранее Microsoft запустила новую его версию, платная модификация которого получила приставку Premium к своему названию, а бесплатная – приставку Free.

Нынешняя бесплатная модификация переименована в Teams Free Classic. 12 апреля 2023 г. она прекратит свое существование – Microsoft принудительно отключит ее всем пользователям.

Фото: Microsoft Руководство Microsoft, вероятно, все просчитало заранее, прежде чем объявлять о сборе средств

Казалось бы, нет ничего проще, чем перейти со старой бесплатной версии Teams на новую и ничего не платить Microsoft. Но софтверная корпорация нашла хитрый способ крупномасштабной монетизации своего обновленного корпоративного мессенджера.

Идеальный план Microsoft

Microsoft действительно не имеет ровным счетом ничего против того, чтобы небольшие компании и дальше продолжали пользоваться бесплатной версией Teams. В конце концов, для этого она и была создана еще в 2018 г.

Но перейти из старой версии в новую с сохранением данных никак не выйдет. В этом и заключается уловка софтверного гиганта – компании потеряют абсолютно всю информацию и свои профили, если не захотят сделать Microsoft еще немного богаче.

Под информацией в данном случае подразумеваются не только аккаунты, но и все, что с ними связано – чаты, встречи, каналы, документы и пр. При переходе в новый Teams все это можно сохранить, только если выбрать платную версию мессенджера.

Для компании это будет означать, что ей придется ежемесячно платить Microsoft по $4 (284 руб. по курсу ЦБ на 8 февраля 2023 г.) за каждого пользователя Teams. Если их 10, то это около 2840 руб. в месяц или почти 30 тыс. руб. в год. А если в компании работают 100 человек, и каждому из них нужен Teams, то расходы увеличатся 10 раз.

И все это – исходя из расценок самого дешевого тарифа Teams – Essentials. Также есть тарифы за $6 (425 руб.) и $12,5 (890 руб.) за каждого пользователя в месяц, открывающие дополнительные возможности, в том числе и доступ к облачному офисному сервису Microdoft 365.

Как быть компаниям

Существует несколько вариантов выхода из сложившейся ситуации. Первый – это заранее сохранить все данные из классической версии Teams Free Classic, пока она не перестанет работать – не позднее 12 апреля 2023 г.

В этом случае сохраненные данные будут доступны в сети самой компании, но не в новой версии Teams. Затем их можно будет попытаться вручную перенести в новую бесплатную версию мессенджера, но нет гарантии, что этот план сработает. Дополнительно ситуация усложнится у тех компаний, которые используют Teams для общения не только с сотрудниками, но и клиентами.

Второй вариант – сдаться и перейти на платную версию Teams. Тем самым компания получит одновременно и рост операционных расходов, и гарантию сохранения всей информации в мессенджере.

Третий вариант – попытаться обмануть Microsoft, оплатив переход на тариф Essentials на месяц с переносом всех данных из старой версии бесплатного Teams, а затем отказаться от подписки. Неизвестно, работает ли эта схема, но если да, то таким образом компания сможет минимизировать свои затраты на перенос информации и в дальнейшем продолжить пользоваться мессенджером на бесплатной основе.

Конкуренты потирают руки

План Microsoft по увеличению числа платных пользователей Teams понравится далеко не всем компаниям, использующим его на бесплатной основе. Но у софтверного гиганта пока что нет монополии на рынке корпоративных мессенджеров, и потому компании могут прибегнуть к четвертому, самому ультимативному варианту – к переходу в другой сервис.

Основным конкурентом Teams является мессенджер Slack, существующий с 2013 г. Бесплатной версией он обзавелся спустя год с момента своего появления. Teams работает с 2016 г. и обладает бесплатной версией с двухлетнего возраста. В мае 2021 г. Microsoft «прокачала» ее, убрав почти все ограничения в использовании функций мессенджера.

Slack обвиняет Microsoft в недобросовестной конкуренции. Например, в июле 2020 г. его создатели подали на Microsoft жалобу в Еврокомиссию, в которой указали на неконкурентное поведение корпорации.

Стремление Microsoft принудить компании к переходу на платную версию Teams может сильно увеличить пользовательскую базу Slack. В 2020 г. она составила 18 млн (данные портала Businessofapps) против 75 млн у Teams. Статистики по Slack за 2022 г. на момент выхода материала не было. У Teams к концу 2022 г. было 270 млн пользователей.

В России альтернативой Teams могут стать отечественные корпоративные мессенджеры. Например, летом 2022 г. в стране появился мессенджер Omega Chat, который позиционировался как замена Teams и Slack. Над сервисом работала компания «Омега-софт». На момент релиза Omega Chat распространялся бесплатно и позволял без потерь перенести всю переписку и контент из американских мессенджеров. Как сообщили CNews представители компании – разработчика, на начало февраля 2023 г. Omega Chat по-прежнему был бесплатным. По их словам, в настоящее время проект проходит процесс регистрации в реестре отечественного ПО.