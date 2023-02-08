Свершилась революция в интернет-поиске. Microsoft запустила поисковик на основе нейросети, более умной, чем скандальный ChatGPT

Microsoft придумал что-то умное

Microsoft презентовала новую версию умного поисковика Bing и браузера Edge. Они работают на основе искусственного интеллекта бота Prometheus.

Нейросеть создана на основе языковой модели нового поколения, пояснили создатели технологии в презентации. Поисковик с ее помощью будет принимать запросы на 100 языках. Как утверждают в Microsoft, эта нейросеть превосходят возможности чат-бота ChatGPT от американской компании OpenAI.

Впрочем, по неофициальным данным американских отраслевых СМИ, в поисковике Bing все же может присутствовать интеграция некоторых элементов ChatGPT, пишет издание. Microsoft в 2019 году стала одним из инвесторов в OpenAI, разработчика ChatGPT, вложив в нее $1 млрд.

Как будет работать Bing

Bing сможет обрабатывать запросы до 1000 символов. Он будет составлять инструкции и ответы на запросы пользователей.

В первое время, как пояснили на презентации, ответы будут сопровождаться ссылками на источники, но в будущем их уберут.

Обновленный Bing появится во всех последних версиях браузера Edge. Поисковик также планируют встроить в операционную систему Windows в качестве помощника.

Эксперты уже окрестили подобные ИИ неминуемым будущем.



Восточный интеллект

В это же время китайский интернет-гигант Baidu сообщил о запуске собственной нейросети ERNIE, пишет NBC News. Запуск ИИ наметили на март 2023 г., сейчас он проходит испытания внутри компании.

Нейросеть тоже позиционируют как главного конкурента ChatGPT. Разработка Baidu может генерировать сложносочиненные ответы на письменные вопросы, писать коды для простых программ, а также шутить и писать стихи.

«Яндекс» тоже поумнеет

В начале февраля 2022 г. CNews писал, что «Яндекс» разрабатывает свою версию ChatGPT под названием YaLM 2.0. Скоро должно начаться обучение нейросети, первые интеграции планируется запустить до конца года.

По словам представителей компании нейросеть станет частью «Поиска», «Алисы», «Почты» и других сервисов.

По мнению экспертов, знакомых с разработкой, текст сгенерированный отечественной нейросетью практически невозможно отличить от написанного человеком. При этом кажется, что «автор» прочитал все книги и статьи в мире, выделил главное и сформулировал полный и содержательный ответ.

Что такое ChatGPT

ChatGPT стал первой в мире известной нейросетью. Ее запуск состоялся в ноябре 2022 г., но ИИ уже успел «наделать шума».

Практически сразу в Google обеспокоились тем, что такие разработки создают реальную угрозу поисковой системе корпорации. Несмотря на наличие у ChatGPT ряда серьезных изъянов, ИИ дает ответы на большую часть вопросов и не раздражает пользователей рекламой, которая является основным источником доходов американской корпорации.

Также по запросу пользователя нейросеть не просто ищет информацию, а генерирует длинные логичные и связанные тексты. Например, недавно она написала диплом для российского студента РГГУ. После такого резонансного случая Национальная комиссия по этике в сфере ИИ попросила Минобрнауки создать регламент использования нейросетей в учебном процессе.

Для программистов система может генерировать фрагменты кода. Также ChatGPT способен видеть программные уязвимости, предлагает способы их устранения и сам пишет код. Но с ошибками.