В России массово закрываются магазины электроники

В России начало сокращаться количество магазинов бытовой техники. Эксперты связывают эту тенденцию с развитием онлайн-продаж и переосмыслением экономической эффективности торговых точек. Ритейлеры объединяют магазины, отдают предпочтения точкам меньшей площадью и открывают больше пунктов выдачи заказов.

Закрытие торговых точек

Магазинов электроники в России становится меньше. В период с февраля 2022 г. по февраль 2023 г. количество торговых точек в крупных городах сократилось на 5%. Об этом пишет РБК со ссылкой на отчет сервиса «2ГИС».

Количество торговых точек не сокращалось с 2020 г. Например, с февраля 2021 г. по февраль 2022 г. магазинов электроники стало больше на 11%, а за тот же период с 2020 г. по 2021 г. — на 7%.

Больше всего офлайн-магазинов бытовой техники по состоянию на февраль 2023 г. находится в Москве, Санкт-Петербурге и Красноярске. В столице всего открыто 1619 магазинов (сокращение на 5,8% по сравнению с 2022 г.), в Санкт-Петербурге 829 торговых точек (на 6,5% менее) и 379 магазинов в Красноярске (на 4,3% меньше).

Есть и города, в которых наоборот стало больше магазинов: Ростов-на-Дону (на 8,9% больше), Челябинск (5,3%) и Омск (4,4%). Авторы отчета отмечают, что при подсчете количества магазинов не учитывались точки сотовых операторов.

Причины закрытия магазинов

Тенденцию по закрытию магазинов бытовой техники подтверждают и сами ритейлеры. В октябре 2022 г. глава DNS Дмитрий Алексеев отметил, что компании пришлось закрыть 150 торговых точек. Алексеев причину закрытия не озвучил, но выразил надежду, что сеть «удастся сохранить». Сейчас количество магазинов DNS в России составляет 2,9 тыс., сообщается на сайте компании.

Сократили количество магазинов и в «Ситилинк». Представители компании рассказали РБК, что они закрыли 100 торговых точек из 1 тыс. Причина состоит в том, что компания больше фокусируется на развитии онлайн-продаж.

Развитие онлайн-продаж подтверждает и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). Этот рынок вырос на 37% за период с января по ноябрь 2022 г. Представители ассоциации пояснили изданию, что принимая решение о закрытии магазина, компания оценивает эффективность точки исходя из трафика и спроса на товары в конкретном регионе.

Позиция ритейлеров

Представитель «М.Видео-Эльдорадо» считает, что значимость офлайн-магазинов наоборот растет. Он связывает это с тем, что покупателям требуется дополнительная экспертиза и помощь при выборе товара. Собеседник издания утверждает, что сеть сохранила географию присутствия, не уточняя количество закрытых точек. В России насчитывается порядка 1230 магазинов ритейлера.

В декабре 2022 г. CNews писал о том, что «М.Видео-Эльдорадо» объединит магазины «М.Видео» и «Эльдорадо». В группе посчитали, что слияние брендов позволит привлечь новых покупателей, а посещаемость магазинов увеличится на 10–15%.

Представители DNS отметили, что компания смещает фокус на более рентабельные и небольшие магазины, работая над улучшением условий доставки и самовывоза.

Как рассказал РБК глава «InfoLine-Аналитики» Михаил Бурмистров, на сокращение количества магазинов бытовой техники повлияло развитие онлайн-продаж. А это, в свою очередь, поставило под вопрос экономическую эффективность офлайн-точек. Он подчеркнул, что количество посетителей торговых точек в 2022 г. сильно сократилось. При этом увеличивается количество пунктов выдачи заказов вместе с сокращением сроков доставки. Эксперт считает, что тренд на закрытие магазинов и усиление направления онлайн-продаж сохранится и в будущем.