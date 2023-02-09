Binance прекращает вывод долларов по всему миру, кроме США

Криптобиржа Binance замораживает вывод денег в долларах. В компании не стали объяснять, с чем связаны вводимые ограничения, но пообещали восстановить сервис как можно скорее. Американское подразделение Binance они не затронули.

Пока без доллара

Криптобиржа Binance объявила, что на неопределённый срок перекрывает возможность вывода и пополнения долларовых активов с 8 февраля 2023 г. После того, как об этом было объявлено 6 февраля, пользователи вывели значительный объём криптоактивов в долларовых стейблкоинах - криптовалютах, чей курс привязан к фиатным валютам, - однако на фоне общих оборотов Binance эта сумма оказалась несущественной.

«Мы временно останавливаем банковские переводы в долларах США с 8 февраля», - заявил представитель криптобиржи изданию CNBC. - «Клиенты, чьи интересы затронуты этим решением, получат прямые уведомления».

В компании также заявили, что лишь около 0,01% активных клиентов биржи пользуются банковскими переводами в долларах. В компании утверждают, что делают всё, чтобы как можно скорее восстановить обслуживание в полном объёме.

Binance US, подразделение основной криптобиржи, находящееся под управлением Сетевой группы по противодействию финансовым преступлениям Министерства финансов США, уточнило, что на неё остановка долларовых транзакций не распространяется. То есть, граждан США это не затронет, зато затронет жителей других стран.

Сразу после объявления и клиенты Binance вывели на другие площадки и криптокошельки криптоактивов на сумму $172 млн. Суммарная стоимость активов Binance оценивается в $42,2 млрд, так что эти миллионы для криптобиржи - капля в море.

Динамика позитивная

В Binance утверждают, что отток связан с выравниванием динамики цен на криптобиржи после длительной активности игроков на повышение. Действительно, стоимость криптовалют, снижавшаяся на протяжении почти всего прошлого года, в январе 2023 г. начала расти. Стоимость Bitcoin, например, за первый месяц года поднялась на 38%.

На стоимости собственного токена Binance - BNB объявление об остановке долларовых транзакций не сказалось вовсе: его цена составляет сейчас 328 долларов за токен.

О причинах, по которым Binance остановил торговлю в долларах, остаётся пока только догадываться.

«Подобные вещи не происходят без более чем серьёзных оснований, - говорит Никита Павлов, эксперт по информационной безопасности компании SEQ. - Но они могут не иметь сугубо финансовой подоплёки: речь может идти об инфраструктурных проблемах внутри криптобиржи или каких-то сложностях между ней и банками-контрагентами. На это указывает, в частности, обещание сделать всё, чтобы перезапустить сервис как можно быстрее».