Закрывается старейший в мире криптообменник. Его подкосила «очень морозная криптозима»

Обменник криптовалюты LocalBitcoins, работавший с лета 2012 г., объявил о закрытии. У его пользователей будет ровно год на вывод всех средств с кошельков. Если не успеть, деньги сгорят. Причина закрытия – сокращение мирового крипторынка, падение курса биткоина и других токенов. Основатели LocalBitcoins назвали происходящее в этом сегменте «очень морозной криптозимой».

Минус один обменник

Криптобменник LocalBitcoins готовится полностью прекратить свою работу. Это один из старейших ресурсов подобного рода – он появился почти 11 лет назад, в июне 2012 г., когда биткоин еще не достиг пика своей популярности. LocalBitcoins был в числе первых сервисов такого рода.

Закрытие LocalBitcoins будет осуществляться поэтапно. Первый – это ограничение регистрации новых участников. Редакция CNews убедилась, что при попытке создания аккаунта сервис выдает сообщение об уходе с рынка. Традиционная форма регистрации на экран не выводится.

При этом официальный сайт LocalBitcoins, в том числе и российский, продолжает работать. Это особенно важно, поскольку проект финский, а Финляндия хоть и частично, но поддерживает антироссийские санкции. В связи с этим в октябре 2022 г. сайт заявил, что больше не будет обслуживать российских клиентов. Плюс к этому, с июля 2016 г. Роскомнадзор блокирует доступ к LocalBitcoins по решению Приморского райсуда Санкт-Петербурга.

С 9 февраля 2023 г. воспользоваться обменником могут только лишь ранее зарегистрировавшиеся пользователи. Им руководство портала оставило возможность вести торги, равно как прочие привычные функции кошелька.

Второй этап начнется 16 февраля 2023 г. Здесь администрация лишит пользователей возможности участвовать в торгах и заодно всех функций кошелька, за исключением одной. Они по-прежнему будут вправе вывести имеющиеся у них средства без каких-либо ограничений, на прежних условиях.

Сообщение руководства обменника о закрытии сервиса

На опустошение кошельков их владельцам будет дан ровно один год. 8 февраля 2023 г. обо всех оставшиеся на них средствах можно будет забыть.

LocalBitcoins «замерз»

Руководство LocalBitcoins не скрывает, что решение о закрытии сервиса после стольких лет работы было принято не по их воле. Мировой криптовалютный рынок с ноября 2021 г. переживает не самые лучшие времена – несуществующие деньги резко обесценились, в том числе и на фоне ситуации в мировой экономике, и о росте рынка мечтать пока не приходится.

Многие криптоинвесторы разорились, построившие свой бизнес на майнинге компании распродают оборудование, чтобы хотя бы погасить долги, кто-то просто вывел средства, пока их еще можно конвертировать в реальные (фиатные) деньги. Курс биткоина просел с $70 тыс. в ноябре 2021 г. до $21,8 тыс. на момент публикации материала и утянул за собой все существующие криптовалюты.

Россияне были в числе основных пользователей обменника вплоть до введения санкций. Но русскоязычная версия сервиса все еще работает

К тому же, нынешнее значение курса биткоина – одно из самых высоких за последние месяцы. В ноябре 2022 г. он откатился до уровня декабря 2017 г. и лишь в начале февраля 2023 г. стал подавать хоть какие-то признаки роста.

Все происходящее на рынке владельцы LocalBitcoins назвали очень морозной «криптозимой» (very cold crypto-winter), которая, к тому же, все еще продолжается и пока не планирует заканчиваться. «Мы с сожалением пришли к выводу, что LocalBitcoins больше не может предоставлять свои услуги по торговле биткоинами», – говорится в заявлении сервиса.

Неполные 11 лет истории

За LocalBitcoins стоит Иеремиас Кангас (Jeremias Kangas). Это основатель проекта, долгое время занимавший пост его гендиректора. Сейчас сервисом руководит Сара Леппанен (Sara Leppanen).

Российские власти считают, что россиянам не стоит пользоваться услугами LocalBitcoins

Свое детище Кангас запустил в июне 2012 г. Годами LocalBitcoins работал исключительно с биткоином, словно не замечая другие криптовалюты. Лишь в 2021 г. он открыл для себя Bitcoin Cash, Cardano, Chainlink, Dogecoin, Polkadot и некоторых других токенов.

LocalBitcoins стал приносить своим владельцам прибыль еще в 2013 г. К 2020 г. ежедневное количество транзакций на нем переваливало за 29 тыс.. На начало февраля 2023 г. услугами LocalBitcoins пользовались жители 189 стран мира.

За всю историю своего существования LocalBitcoins ни разу не был замешан в крупных скандалах. Этим он выгодно отличается от бесчисленного множества криптовалютных бирж, которые то и дело грабят на миллионы долларов. Также в мире зафиксировано несколько случаев внезапного исчезновения владельцев бирж с деньгами их пользователей.

Однако в криминальных сводках его название все же упоминалось – некоторые из его пользователей были арестованы за отмывание денег. Также в январе 2019 г. хакеры украли биткоины со счетов пользователей обменника на общую сумму в пределах $28,8 тыс., что в современных реалиях немногим больше одного биткоина. LocalBitcoins решил проблему незамедлительно – украденные средства были возмещены в полном объеме.

В истории мирового рынка криптовалют LocalBitcoins – не единственный криптообменник, объявивший о закрытии. К примеру, в 2015 г., когда биткоин хоть и медленно, но все же дорожал, с дистанции сошел сервис Buttercoin. Это был один из венчурных проектов фонда Google Ventures. Его закрытие было связано с падением интереса к криптовалюте среди инвесторов, к тому же Buttercoin смог найти новые средства на свое развитие.