Goldman Sachs продал акции ЦИАН таинственному покупателю

Американский банк Goldman Sachs продал 9% акций ЦИАН. Покупателем мог выступить российский топ-менеджмент банка. Рыночная стоимость данного пакета акций составляет 2,9 млрд руб.

Goldman Sachs вышел из капитала ЦИАН

Американский инвестиционный банк Goldman Sachs полностью вышел из капитала российского сервиса по поиску и продаже недвижимости ЦИАН. Об этом говорится в документах, размещенных на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC).

На конец 2021 г. Goldman Sachs владела 10,3% акций ЦИАН, из них большая часть (9%) принадлежали американской компании через британскую структуру ELQ Investors II. Сейчас обе структуры не владеют акциями ЦИАН.

Новый неизвестный акционер ЦИАН

Подробности выхода Goldman Sachs из капитала ЦИАН не раскрываются. Однако в конце 2022 г. стало известно, что владельцем 9,4% акций ЦИАН стала зарегистрированная на Сейшельских островах компания Broomfield International. Подробная информация об этой компании в открытых источниках отсутствует.

Американский инвестбанк Goldman Sachs полностью вышел из капитала сервиса по поиску и продаже недвижимости ЦИАН

С учетом схожести размеров обоих пакетов акций можно предположить, что доля Goldman Sachs в ЦИАН перешла к Broomfield International. Исходя из текущих котировок ценных бумаг ЦИАН на Московской бирже - 412 руб. за одну акцию, стоимость проданного Goldman Sachs пакета акций можно оценить в 2,92 млрд руб.

Кто мог купить российские активы Goldman Sachs

Goldman Sachs принял решение об уходе из России в марте 2022 г. после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине. В российском ИТ-секторе, помимо ЦИАН, Goldman Sachs также владел долями в рекрутинговом сервисе HeadHunter и контрольным пакетом акций оператора ЦОД IXсellerate.

Ранее издание РБК писало, что российские активы Goldman Sachs были проданы топ-менеджерам компании – управляющему директору Европейской специальной ситуационной группы банка Максиму Климову и управляющему директору банка в России Антону Шрейдеру.

Впрочем, в HeadHunter американский банк по-прежнему присутствует среди акционеров. По состоянию на конец 2022 г. Goldman Sachs через ELQ Investors II владел 5,9% акций интернет-площадки. Правда, это меньше, чем было на конец 2021 г. – 8,7%, то есть банк продал 2,8% акций HeadHunter.

И в HeadHunter, и в ЦИАН Goldman Sachs вкладывался вместе с фондом «Эльбрус Капитал». В ЦИАН на начало 2022 г. «Эльбрус Капитал» владел 45,1% акций, еще 8% принадлежали основателю площадки Дмитрию Демину (владеет своим пакетом через зарегистрированную на Британских Виргинских островах компанию MPOC Technologies).

Изменения среди акционеров HeadHunter

В начале 2023 г. «Эльбрус Капитал» сократил свое участие в HeadHunter: 22,68% акций площадки были проданы группе Kismet, принадлежащей владельцу холдинга «Медиа-1» и бывшему гендиректору «Мегафона» Ивану Таврину. Сумма сделки составила $147 млн. После сделки доля «Эльбрус Капитал» в HeadHunter сократилась с 31,9% до 9,22%.

HeadHunter провел IPO (первичное размещение акций) на американской бирже Nasdaq в 2019 г. Впоследствии акции компании стали торговаться и на Московской бирже. ЦИАН провел IPO на Нью-Йоркской и Московской биржах в конце 2021 г.

Весной 2022 г. после начала СВО торги акциями HeadHunter и ЦИАН на Nasdaq и Нью-Йоркской фондовой бирже соответственно были приостановлены.