Российский криптомайнер заживо сгорел в своей ферме

В Иркутской области майнер стал жертвой ночного пожара, вызванного воспламенившимся оборудованием для добычи криптовалюты. Оно располагалось в помещении, где ночевал сам майнер. Он проснулся слишком поздно – часть деревянного здания обрушилась, он не успел покинуть его.

Смерть из-за виртуальных денег

Под Иркутском в селе Введенщина произошел крупный пожар, вызванный оборудованием для майнинга. Последствия печальны – 50-летний владелец фермы сгорел заживо, не сумев выбраться из пылающего помещения. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Иркутской области.

Майнер разместил ферму на веранде своей бани, построенной из бруса. Он регулярно усовершенствовал ее, покупая все новые и новые устройства для добычи криптовалюты. Однажды ночью, когда владелец ночевал на мансардном этаже бани, все строение вспыхнуло, и огонь стал распространяться стремительно.

Фото: МЧС России Стремление заработать на виртуальных активах иногда приводит к потере активов реальных. И к смерти

Владелец бани и фермы осознал происходящее не сразу. Он проснулся, когда часть здания была охвачена огнем, но решил не прыгать со второго этажа, а спуститься по внутренней лестнице. По всей вероятности, он не смог пройти через помещение, охваченное огнем и дымом.

Вероятная причина

Трагедия произошла в ночь на 14 февраля 2023 г. В помещении бани также находился работник, ведущий стройку на участке. Он проснулся от звуков сработавшей пожарной сигнализации, которой было оборудовано здание, и успел выбраться вовремя.

По словам работника, он своими глазами видел, как горит оборудование для майнинга. Однако пока не установлено, что именно привело к его возгоранию – сбой в самом «железе» или же проводка, не выдержавшая повышенных нагрузок.

В ГУ МЧС по Иркутской области подчеркнули, что в настоящее время по факту пожара ведется доследственная проверка. Эксперты считают наиболее вероятной электротехническую причину возникновения пожара.

Итоговый ущерб

Следствием возгорания майнинговой фермы стала смерть владельца оборудования. Так же была полностью уничтожена деревянная баня, и дополнительно сгорел припаркованный рядом автомобиль Honda. Кому он принадлежал – владельцу бани или работнику, неизвестно.

Второй пострадавший в результате пожара отделался ожогами лица и руки. Вероятнее всего, травмы не очень серьезные, поскольку от госпитализации он отказался.

Случившееся в Иркутской области – не единственный подобный случай в России. Например, в декабре 2019 г. огонь полностью уничтожил содержимое капитального гаража, расположенного в гаражном кооперативе в Вологде.

Помещение использовалось для размещения майнинг-фермы. Вероятной причиной возгорания может быть перегрев «железа», стоявшего в закрытом плохо проветриваемом помещении.

В этом случае все закончилось относительно хорошо – пожар уничтожил содержимое только одного гаража и не перекинулся на соседние, где могли стоять чужие автомобили. В десятки раз более серьезные последствия повлекла попытка размещения ферм на чердаке многоквартирного дома в городе Артем (Приморье).

Майнер подключил к общедомовой проводке сразу 15 мощных блоков питания, вызвав тем самым замыкание и гигантский по своей площади пожар. Желание заработать на биткоинах привело к полному уничтожению огнем семи квартир и повреждению общедомового имущества. Ущерб составил в 53 млн руб. К счастью, в пожаре никто не погиб – жильцы сгоревших квартир успели эвакуироваться.

Российский майнинг на грани уничтожения

Подобные происшествия не делают рекламу майнингу как способу заработка, особенно когда речь идет об Иркутске. Сам город и его область давно стали центром российского майнинга – например, в Братске (город под Иркутском) в 2019 г. была построена крупнейшая на тот момент ферма Bitriver на более чем 20 тыс. устройств по добыче несуществующих денег.

В последнее время на майнеров, устраивают настоящие облавы. Их выслеживают по возросшим показателям потребления энергии, и Иркутск, как сообщал CNews, в этом плане впереди России всей.

Майнеры нередко пытаются сэкономить на электричестве и подключаются к сети или в обход счетчика, как это было в Артеме, или по тарифу для населения, а не для бизнеса. Такой случай произошел в иркутской области, который собрал на своем участке крупногабаритную майнинг-ферму. Электричества она потребляла больше, чем весь остальной поселок на 11 тыс. жилых домов.

Майнер исправно платил за свет, но по бытовому тарифу. Поставщик электричества в лице компании «Иркутскэнергосбыт» был не согласен с подобным раскладом и в одностороннем порядке перевел криптопредпринимателя на тариф для бизнеса.

Попутно «Иркутскэнергосбыт» пересчитал ему прошлые траты по новому тарифу, в результате чего на майнере повис долг в размере 29 млн руб. Он пытался отбиться от него в суде, но тот встал на сторону «Иркутскэнергосбыта».