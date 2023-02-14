В России начали блокировать Google и Zoom. Но Роскомнадзор ни при чем

В ДНР блокируются сервисы Google, в том числе магазин приложений Google Play, что сделало миллионы смартфонов на основе Android почти бесполезными. Также под запрет попали ВКС-сервис Zoom и мессенджер Viber. В других регионах России ограничений в их работе нет, и Роскомнадзор пока не осведомлен о блокировках в ДНР.

Больше никакого Google

Российские операторы связи начали блокировать сервисы американского интернет-гиганта Google, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей местных телеком-компаний. Также под ограничения попал и сервис видеоконференций Zoom, тоже американский.

К моменту выхода материала Zoom и проекты Google были недоступны только на территории Донецкой народной республики (ДНР), вошедшей в состав России осенью 2022 г.

В результате предпринятых мер также пострадал мессенджер Viber, утверждают источники издания. Он работает, но лишь частично – текстовые сообщения отправляются и принимаются без проблем, чего нельзя сказать о загрузке изображений и видеозаписей.

Viber не имеет отношения к США – это разработка Израиля, в настоящее время принадлежащая японской компании Rakuten.

Возможная причина

Ограничения в работе американских сервисов в регионе могут быть связаны с требованием главы ДНР Дениса Пушилина о блокировке Google на территории региона. Он озвучил его в своем Telegram-канале летом 2022 г.

Пушилин охарактеризовал Google как платформу, распространяющую дезинформацию и в интернете и ответственную за «травлю русских». Через несколько месяцев после этих заявлений силами Минсвязи ДНР было составлено распоряжение о блокировке почтового сервиса Google Mail наряду с Viber и Zoom. Телеком-операторам ДНР оно было направлено в октябре 2022 г.

В том же документе содержалось требование о «деградации» YouTube, утверждают собеседники «Ведомостей». По всей видимости, под этим подразумевается искусственное замедление работы видеосервиса.

Пост в Telegram , с которого все началось

Опыт по ограничению скорости работы американских интернет-сервисов есть и у российских операторов. В течение нескольких месяцев они, ссылаясь на распоряжение властей, замедляли соцсеть Twitter. Позже она и вовсе попала под всероссийскую блокировку.

Немного задержались

Распоряжение Минсвязи ДНР гласит, что блокировка американских сервисов должна осуществляться на самом высоком уровне, то есть магистральным провайдером. В данном случае это компания «Углетелеком»).

Документ был направлен операторам связи сразу после вступления региона в состав России и требовал отчитаться об эффективности блокировок в Роскомнадзор через портал заявителей. Но, согласно утверждениям собеседников издания, к исполнению распоряжения операторы приступили лишь в феврале 2023 г., с задержкой в пять месяцев.

Поздно, но эффективно

Что именно мешало провайдерам ДНР начать блокировку Google и пр. раньше, пока не раскрывается. Но сейчас в регионе происходят массовые сбои в работе всех важных и нужных россиянам сервисов, а не только почта Gmail.

Например, не работает непосредственно поисковик Google, у которого, впрочем, есть всем известный российский аналог, ничуть не уступающий ему по своим возможностям. Но россиян лишили еще и каталог приложений Google Play – основного интернет-магазина на платформе Google Android. Это самая популярная мобильная платформа в России – ее доля составляет 70,55% против 29,13% у Apple iOS (данные StatCounter за январь 2023 г.).

Блокировка Google Play означает невозможность скачивания новых и обновления ранее установленных через него приложений, в том числе и платных, которые россияне покупали за свои деньги. Альтернативой в этом плане может стать отечественный каталог RuStore, заработавший в мае 2022 г. и в феврале 2023 г. вышедший из стадии бета-тестирования. Но, при наличии широкого спектра возможностей, он может предложить пользователям лишь несколько тыcяч утилит, тогда как в Google Play их еще в сентябре 2022 г. было около 2,7 млн (данные Statista.com).

Роскомнадзор не в курсе

На 14 февраля принудительная блокировка сервисов Google в общем и магазина Google Play в частности осуществлялась исключительно на территории ДНР. Оставшиеся три недавно вошедших в состав России региона к бойкоту пока не присоединились. Также проекты Google работают и на всей остальной территории страны, хотя корпорация еще в 2022 г. начала постепенно уничтожать свою российскую инфраструктуру и банкротить местное представительство.

В Роскомнадзоре заявили «Ведомостям», что в настоящее время у регулятора «нет информации об упомянутом письме в адрес операторов связи, работающих на территории новых российских регионов».