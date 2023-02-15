Банк «Открытие» продал огромный пакет акций Qiwi неизвестному покупателю

Банк «Открытие» продал принадлежавшие ему 34% акций платежной системы Qiwi. Банк был крупнейшим акционером Qiwi по размеру экономической доли. Покупатель пакета неизвестен, рыночная стоимость данного пакета составляет 10,2 млрд руб.

Банк «Открытие» продал 34% акций Qiwi

Банк «Открытие» перестал быть акционером платежной системы Qiwi. Это следует из документов, опубликованных на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC).

Летом 2018 г. банк «Открытие» сообщал, что ему принадлежит 21,42 млн акций Qiwi класса «B». Это крупнейший пакет акций платежной системы по размеру экономической доли, которая составляла 34%. В голосующем выражении данный пакет эквивалентен 13,7%.

Кому был продан данный пакет и на каких условиях, не сообщается. Пресс-служба банка «Открытие» подтвердили CNews факт продажи своей доли в Qiwi, уточнив, что сделка состоялась «на рыночных условиях» в конце 2022 г. От дополнительных комментариев в банке воздержались.

В конце 2022 г. президент банка «Открытие» Михаил Задорнов говорил, что банк работает над поиском частного инвестора для покупки своей доли в Qiwi и не исключал, что такая сделка может состояться в ближайшее время. Исходя из текущих котировок ценных бумаг Qiwi на Московской бирже – 475 руб. за одну акцию – рыночная стоимость данного пакета составляет 10,22 млрд руб.

Особенности акционерной структуры Qiwi

Ценные бумаги Qiwi разделены на два типа. Акции класса «B» обладают одним голосом на одну бумагу и подлежат свободной продаже. Акции класса «А» обладают десятью голосами на одну ценную бумагу, но их нельзя продавать: их можно только конвертировать в акции класса «B» из соотношения 1:1.

Практически единственным владельцем акций класса «A» является основатель Qiwi Сергей Солонин. В начале 2022 г. ему принадлежало 10,4 млн акций данного типа, что давало ему 66,6% голосов - то есть контрольный пакет. Экономическая доля Солонина составляла 16,5%.

Как Сергей Солонин скупал акции Qiwi

В течение 2022 г. Солонин объявил две оферты на выкуп акций Qiwi. В ходе первой из них было приобретено 4,86 млн акций класса «B» (7,7% от общего числа акций всех типов) по цене $2,5 каждая ($12,15 млн за весь пакет). В ходе второй оферты было приобретено 2,43 млн акций класса «B» (3,8% от общего числа акций всех типов) по цене $2 каждая ($4,86 млн за весь пакет).

То есть всего Солонин за 2022 г. приобрел 7,3 млн акций Qiwi класса «B» (11,6% от общего числа акций всех типов) на общую сумму $17 млн. Соответственно, теперь экономическая доля Солонина в Qiwi составляет 28%, голосующая – 71%.

Как банк «Открытие» стал акционером Qiwi

Исторически банк «Открытие» входил в состав группы «Открытие», которая в 2015 г. стала акционером Qiwi. Группа получила 8,7% акций платежной системы в обмен на передачу систем «Рапида» и Contact.

В 2017 г. банк «Открытие» дополнительно скупил 9% акций Qiwi за $99,4 млн. Позднее группа «Открытие» продала банку «Открытие» всю свою долю в Qiwi за $90,2 млн, в результате чего доля банка в Qiwi выросла до 18%.

Последняя из серии соответствующих сделок была заключена 29 августа 2017 г. – в тот же день, когда Центробанк ввел в банке «Открытие» временную администрацию из-за тяжелой финансовой ситуации в кредитной организации. Банк был подвергнут санации за счет Фонда консолидации банковского сектора. В конце 2022 г. новым владельцем банка «Открытие» стал госбанк ВТБ.

В конце 2017 г. группа «Открытие» приобрела еще 16% акций Qiwi за 9,43 млрд руб. затем данный пакет был продан банку «Открытие» за 7,7 млрд руб. в рамках сделки репо, предполагающей обратный выкуп. Однако обратный выкуп не произошел, в результате чего за банком «Открытие» остался весь пакет акций Qiwi, когда-либо принадлежавшей группе «Открытие». О намерении продать свою долю в Qiwi банк «Открытие» объявил в 2019 г.

Сделки между Qiwi и банком «Открытие»

Летом 2017 г. Qiwi также договорился с банком «Открытие» о покупке у него двух виртуальных банков – «Рокетбанк» и банк «Точка» (позиционирует себя как виртуальный банк для предпринимателей). Сделка также заключался с предыдущей администрацией банка «Открытие».

Новая администрация банка «Открытие», назначенная Центробанком, согласовала продажу «Рокетбанка», а сделку по продажу банку «Точка» было решено отменить. Вместо этого было создано новое юридическое лицо – АО «Точка», в котором банк «Открытие» получил 50% минус одну акцию, Qiwi – 40%, а оставшиеся 10% минус одну акцию получил менеджмент банка «Точка». Впоследствии Qiwi закрыл Рокетбанк и продал банку «Открытие» свою доли в АО «Точка» за 4,95 млрд руб.