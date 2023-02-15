Россияне попали в сети. Оборот интернет-торговли вырос почти на треть

В 2022 г. оборот интернет-торговли в России взлетел почти на 30%. Как отмечают эксперты, это уже стабильный показатель роста для отрасли, по прогнозам, 2023 г. может дать аналогичный результат. При этом, как следует из статистики, сейчас треть от всего оборота приносят продажи Wildberries.

Новые обороты

За 2022 г. оборот электронной коммерции в России составил 4,98 трлн рублей. Относительно 2021 г. объем увеличился почти на 30%, пишет ТАСС со ссылкой на данные Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

В общем объеме розничных продаж доля интернет-торговли выросла на 2,4 п. п. и составляет 11,6%. Если отдельно рассматривать сегмент непродовольственных товаров, то доля онлайн-продаж составляет почти 20%, тогда как в продовольственной — 3,1%. В то же время, показатель трансграничной торговли в 2022 году упал на 9,4 п. п., до 3,6%, сообщают в АКИТ.

Напомним, ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) объединяет крупнейшие маркетплейсы и интернет-магазины, которые формируют порядка 70% рынка интернет-торговли в России. В АКИТ входят около 80 компаний: Ozon.ru, Wildberries, «Ситилинк», «М.Видео», Avito.ru, Lamoda, «Утконос онлайн», «Перекресток впрок», «Яндекс.Маркет», «Сбермаркет», «Детский мир», «Связной», DNS и другие.

Заметные изменения на рынке

Треть от всего оборота интернет-торговли РФ за 2022 г. составили продажи Wildberries — 1,669 трлн рублей, пишет ТАСС. Относительно 2021 г. обороты онлайн-ритейлера выросли на 98%.

«В 2022 году число заказов достигло 1,5 млрд (+88% год к году). Оборот от продаж товаров и услуг на Wildberries (GMV) увеличился на 98% до 1,669 трлн рублей», — сообщают представители компании.

Напомним также, 14 февраля 2023 г. стало известно, что федеральная розничная сеть по продаже электроники «Связной» планирует подать в суд на банкротство. Ранее сеть проиграла миллиардные иски и закрыла часть своих магазинов.

Что покупают в сети

Более 75% покупок в интернете приходится на топ-5 товаров.

Чаще всего россияне приобретают онлайн электронику и бытовую технику — 22%, на втором месте мебель и товары для дома — 18,3%, затем одежда и обувь — 14,5%, на четвертом месте продукты питания — 13,2%, замыкают пятерку лидеров товары для красоты и здоровья — 7,7%.

Распределение мест остается практически неизменным третий год, отмечают аналитики.

При этом в 2022 г. в три раза и более взлетел спрос на ювелирные изделия, часы, а также на строительные инструменты и садовую технику. Аксессуары и спорттовары покупали на 90-94% чаще, а зоотовары — на 76%.

Что происходит с чеками

За 2022 г. средние чеки онлайн-покупок изменились незначительно, сообщил CNews президент АКИТ Артем Соколов.

«В категории продукты, например, рост составил всего на 1%, а весь оборот — больше, чем на 40%. — комментирует эксперт — Такие данные говорят о том, что люди стали чаще делать заказы в интернете и это объяснимо: онлайн-ритейл гораздо быстрее адаптируется к любым изменениям. Пока классическая розница приходила в себя после ухода или приостановки деятельности ряда брендов, закрытия их розничных магазинов, e-commerce предлагал своим клиентам и привычные товары, и быстро представил новые бренды в качестве альтернативы».

Как добавил Соколов, товары параллельного импорта в интернете появлялись примерно на месяц раньше, чем в розничных магазинах.

Откуда спрос

Первое место по объему онлайн-продаж ожидаемо заняла Москва, на нее приходится 19,4%, впрочем, за год доля уменьшилась на 1%. Далее идет Московская область — 10,7%, Санкт-Петербург — 7%, Краснодарский край — 4,7%. Пятерку лидеров с одинаковыми показателями в 2,6% замыкают Ростовская и Свердловская области.

В топ-10 самых активных регионов впервые вошел Воронеж. Ранее этот город был на 15 месте, сейчас он вытеснил Татарстан и опередил Самару и Красноярск.

Планы на онлайн

Как отмечают эксперты АКИТ, 25-30% уже стали ежегодным устойчивым показателем роста в российской электронной коммерции.

Если на рынке не будет критических изменений, например заметных валютных колебаний, то такой же рост ожидается в 2023 году, прогнозируют крупные ритейлеры.