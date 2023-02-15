VK за миллиард напишет бесплатный российский игровой движок

VK объявила о намерении инвестировать 1 млрд руб. в создание собственного игрового движка, основанного на открытом коде и бесплатного. Таким образом планируется решить задачу создания инфраструктуры для отечественных разработчиков и обеспечить приток кадров отрасль.

VK создает российский игровой движок

Интернет-холдинг VK объявил о начале работ по созданию собственного игрового движка. Разработка будет вестись два-три года, холдинг намерен инвестировать в проект 1 млрд руб. Бета-версию движка планируют представить в 2024 г.

Зачем России нужен свой игровой движок?

Министр цифрового развития Максут Шадаев, присутствовавший на презентации проекта, приветствовал данное начинание. По его словам, проект обеспечит решение сразу нескольких задач.

Во-первых, российские разработчики игр получат возможность для распространения своих продуктов в условиях блокировки доступа к иностранным платёжные системам и магазинам приложений. Во-вторых, будет создана отечественная инфраструктура разработки игр на случай дальнейшего введения санкций и ограничений против российских разработчиков.

В-третьих, будет обеспечен приток кадров в отрасль, необходимый в условиях ухода компаний из России и релокации специалистов. Также государство намерено симулировать разработку игр патриотической направленности.

Кроме того, Шадаев сообщил о намерение законодательно обеспечить предустановку игр на мобильные устройства с возможностью осуществления платежей в обход платёжных систем западных гигантов (Apple и Google, переставших с 2022 г. принимать платежи из России).

Что будет представлять из себя игровой движок VK

Игровой движок будет основан на открытом коде и станет бесплатным в использовании. Он должен помочь разработчикам быстро реализовать свои идеи по созданию игр для различных устройств: компьютеров, смартфонов, браузеров и игровых приставок.

Как рассказал руководитель игрового подразделения VK Василий Багурян, вокруг движка планируется создать игровую экосистему: платформу облачных игр, киберспортивные турниры, стриминг и т.д. VK планирует заработать на распространение созданных с помощью движка игр через магазин приложений VK Play и за счет платных дополнительных функций.

Критерии выбора игрового движка для разработчиков

Как объясняет руководитель группы разработки игрового движка Александр Месищев, сейчас в игровом мире существуют различные типы решений для разработчиков: коммерческие, некоммерческие (на основе открытого кода) и специализированные (для конкретных узких задач).

В первом случае использование коммерческих решений требует от разработчиков значительных вложений еще до начал продаж своих продуктов. Во втором случае разработчики сталкиваются с необходимостью доработки отдельных модулей, нехваткой документации и т.д.

В VK надеются, что их движок будет лишен указанных недостатков. В компании отмечают, что к созданию движка будут привлечены сами разработчики: в соответствующих работают уже участвует 600 разработчиков, из которых 60% ранее работали с международными платформами наподобие Steam (прекратила работу с российскими пользователями и разработчиками в 2022 г.).

При выборе игрового движка разработчики обращают внимание на три критерия: простота и доступность, количество доступных функций и размер сообщества и готовых специалистов вместо с возможностью привлечения новых участников. В VK надеются, при помощи самих разработчиков, соответствовать всем трем критериям, в том числе сделать движок доступным для новых участников и за счет понятной документации обеспечить привлечения новых специалистов в разработку соответствующих продуктов.