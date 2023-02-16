Биткоин начал стремительно дорожать, а вместе с ним и другие криптовалюты

Биткоин всего за несколько часов подорожал на 11%, вернувшись к курсу, актуальному на август 2022 г. Эксперты связывают это с новыми ограничениями на закупку криптовалюты в США – они оказались существенно менее жесткими, чем ожидалось.

Криптоактивы снова в цене

Биткоин менее чем за сутки подорожал более чем на 11%. Вслед за ним подросли в цене и все основные криптовалюты, включая Ethereum.

На пике биткоин стоил дороже $25 тыс. К моменту выхода материала его цена скорректировалась до $24,6 тыс. Это самый высокий показатель с начала 2023 г., и в целом это второй за последние два месяца раз, когда токен подает признаки жизни. Однако о более стремительном росте говорить пока рано. И все же нынешние показатели – самые высокие за последние полгода (с августа 2022 г.).

Американцы помогли

Эксперты сходятся во мнении, что толчок к росту курса главной криптовалюты мира дали власти США. Как пишет Bloomberg, инвесторы избавились от опасений по поводу регулятивных ограничений США.

В частности, Американская комиссия по ценным бумагам (SEC) подготовила предложения по регулированию крипторынка. За несколько дней до их публикации появилась информация, что SEC предложит запретить пенсионным фондам США закупать криптовалюту.

Это грозило новым обесцениванием биткоина, но в итоге SEC ограничилась требованием хранить криптовложения пенсионных фондов США в депозитарных банках. Не исключено, что в будущем полный запрет все же будет введен, но пока что на фоне того, что ограничения оказались менее жесткими в сравнении с ожидаемыми, биткоин в значительной мере укрепился. На связь между решением SEC и ростом криптовалютного рынка указывают и многие профильные ресурсы, в том числе CryptoPotato и AMBCrypto.

Плюсик в карму

Если решения SEC действительно повлияли на курсы криптовалют, то это второе по счету влияние США на крипторынок за последние несколько дней. Но первое не было столь же положительным.

Рост очевиден...

Bloomberg упоминает искусственное «умерщвление» стейлбкоина BUSD, привязанного к доллару США. По данным Business Insider, ранее SEC потребовала прекратить выпуск BUSD с 21 февраля 2023 г., поскольку токен подпадает под определение нерегулируемой ценной бумаги.

BUSD – один из самых популярных стейблкоинов (криптомонета, привязанная к реальной, фиатной валюте) в мире. По данным портала Kaiko.com, на него приходится до 35% всего объема торгов на Binance – крупнейшей криптовалютной бирже в мире.

...но, если присмотреться, все не так радужно

Требование свернуть выпуск BUSD негативно отразилось на курсе биткоина и других криптовалют. Свою лепту также внесла информация о грядущем закрытии LocalBitcoins – одного из старейших криптообменников. Он работает с 2012 г.

Общая вина

Но скорый уход LocalBitcoins с рынка не имеет прямой связи с требованиями американских властей и регуляторов. Это следствие совокупности всех фактов, в той или иной степени на протяжении всего 2022 г. негативно сказывавшихся на стоимости токенов. Например, в начале 2022 г. российский Центробанк заявил о необходимости полной блокировки криптовалют в России. А через несколько недель начались всем известные события на территории соседнего государства. Оба эти фактора сильно обрушили стоимость биткоина.

Создатели LocalBitcoins охарактеризовали все, что происходило с крипторынком за последние несколько лет, «очень морозной криптозимой». С декабря 2017 г. по июнь 2021 г. биткоин постоянно демонстрировал падение цены. Лишь во второй половине 2021 г. он перешел к очень уверенному росту – в ноябре 2021 г. его цена перевалила за $70 тыс., что стало рекордом за всю историю его существования (с 2008 г.).

В последующие месяцы мировой рынок криптовалют стремительно сокращался. Создатели LocalBitcoins решили больше не участвовать во всем этом.

Веры больше нет

Настроения авторов LocalBitcoins разделяют и майнеры, в том числе и частные. Они распродают запасы видеокарт, поскольку этот вид бизнеса перестал приносить им прибыль. Некоторым заработка с майнинга не хватает даже на покрытие расходов за электричество, потребленное фермами.

Крупный майнинг-бизнес тоже избавляется от «железа», притом зачастую от нового, сбывая его по бросовым ценам.