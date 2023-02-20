Роскомнадзор создал ПВО для интернета. Испытывается система обезвреживания инфобомб и хайпа

Роскомнадзор начал испытания новой системы «Вепрь». Она сможет оценивать информацию, а точнее «точки информационной напряженности», выявлять авторов анонимных сообщений и прогнозировать развитие хайпа вокруг различных тем. Эксперты в последнее пока не верят.

ПВО для интернета

Подведомственный Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) начал испытания системы обнаружения информационных бомб «Вепрь», пишут «Ведомости».

Разработка системы, как сообщил источник издания, идет с 2022 г., сейчас «первые модули системы проходят внутреннее тестирование, запуск запланирован на вторую половину 2023 г.».

Как следует из документов закупки ГРЧЦ, стоимость разработки составила 30 млн руб. Исполнитель должен выполнить работу «по созданию информационной системы раннего выявления угроз в информационной сфере и прогнозирования рисков их возникновения».

Представители Роскомнадзора отметили, что система необходима для «выявления потенциальных точек напряженности в сети, способных перерасти в информационные угрозы, их анализа, прогнозирования последующего распространения деструктивных материалов».

С чем будет бороться «Вепрь»

В техническом задании информация, которая потенциально может привести к «реализации угроз для личности, общества и государства», обозначена как «точки информационной напряженности».

«Известия» ранее писали, что под этим определением подразумеваются фейки, однако точно сказать, что имеются ввиду именно они — нельзя, отмечают эксперты «Ведомостей».

Техническое задание довольно обтекаемое: «Вепрь» будет бороться с «распространением общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, которые создают угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности».

Также «Вепрь» сможет определять вероятных авторов анонимных сообщений, давать оценку тональности информации (негативная, нейтральная или позитивная), и прогнозировать развитие определенных тем в медиа.

Как комментирует разработчик решений по интеллектуальному сбору и анализу данных «Социальная лаборатория» Наталия Тылевич, в документах говорится о прогнозировании рисков от появления в инфополе тех или иных сообщений, и они не всегда могут быть ложными.

Как отмечает Тылевич, «Вепрь» должен будет искать в том числе и определенные темы-триггеры. «Например, люди боятся аварий газового оборудования, потому что сами часто его используют, поэтому вероятность того, что сообщение о взрыве газа в жилом доме широко разойдется и вызовет волну обсуждения и общественного недовольства, высока, и этот риск как раз и зафиксирует система», – пояснила Тылевич.

Кто автор «Вепря»

Над системой трудится петербургский разработчик ИТ-решений «Необит», указано в тендерной документации ГРЧЦ. С 2021 года компания под санкциями США.

По данным сайта компании, «Необита» работает с 2007 г. Профиль ее деятельности — «обеспечение защиты информационных систем, проектирование и разработка продуктов, обеспечивающих безопасность информации».

Компания разрабатывает технологические решения для ФСБ, Минобороны и других ведомств. Из реализованных проектов — система для удаления остаточной информации из памяти оборудования видеоконференцсвязи «Инфоскальпель», устройство криптографической защиты данных «Флэшкриптор» и защищенная гибридная операционная система «Фебос».

У Роскомнадзора уже есть всевидящий «Окулус»

Напомним, в середине февраля 2023 г. Роскомнадзор (точнее все тот же ГРЧЦ) запустил информационную систему автоматического поиска запрещенного контента «Окулус». Она выявляет нарушения российского законодательства в картинках и видеороликах.

Как уверяют представители ГРЧЦ, «Окулус» автоматически обнаруживает такие правонарушения, как экстремистская тематика, призывы к массовым незаконным мероприятиям, суициду, пронаркотический контент, пропаганда ЛГБТ.

Система поможет автоматизировать и ускорить этот процесс и будет анализировать более 200 тыс. изображений в сутки, «просмотр» одного изображения займет около трех секунд. Ранее специалисты ГРЧЦ анализировали контент «преимущественно вручную», один сотрудники в среднем обрабатывали по 106 изображений и 101 видео в день.

«Мир», «Вепрь», «Окулус»

По мнению Тылевич, системы «Вепрь» и «Окулус», а также «Мир» будут работать в одной связке.

«Мир» используется уже с 2021 г. Эта разработка сортирует контент по внешним признакам — тексты, изображения, видео. Затем «Окулус», по мнению эксперта, будет анализировать все картинки и видео, а «Вепрь» — тексты.

«ИС «Вепрь» с системой распознавания образов с запрещенной информацией «Окулус» входят в единую систему мониторинга информационного пространства», — сообщили в ГРЧЦ, пишут «Ведомости».

Мнения

Пока аналитики рынка отмечают, что проект довольно амбициозный.

По его мнению директора АНО «Инфокультура» Ивана Бегтина, разработка такой системы если и возможна, то будет стоить больше 30 млн руб., «или же описание в техническом задании будет мало коррелировать с реализованным решением».

«Подсчитывать трафик сообщения в интернете — это мечта любого маркетолога. Но на практике это реализовать практически невозможно. Первый человек, который сможет вытащить из искусственного интеллекта хотя бы примерное предсказание тех или иных событий, станет мультимиллиардером», — прокомментировал ИТ-специалист, автор телеграм-канала «Эшер 2», Филипп Кулин, добавив, что при той скорости, с которой сейчас происходят события, прогнозировать что-либо затруднительно.