Россияне придумали легальный способ обхода санкций. Можно пользоваться Netflix и другими антироссийскими сервисами

Россияне начали массово арендовать сотовые номера иностранных операторов связи. Это позволяет им обходить антироссийские ограничения и регистрироваться на сервисах, которые не хотят видеть россиян в числе своих пользователей. Услуга не регулируется российским законодательством, что делает ее легальной. Российские операторы тоже предоставляют такой сервис, сдавая в аренду номера в своих сетях.

Больше никаких ограничений

В России очень быстро растет спрос на услугу по оформлению виртуальных номеров телефонов иностранных сотовых операторов, пишут «Ведомости». Это один из наиболее популярных способов обхода иностранных санкций. Например, стриминговый сервис Netflix, ушедший из России в марте 2022 г., не позволяет зарегистрировать аккаунт с российским номером телефона. Для таких случаев и требуется подобная услуга.

Виртуальный иностранный номер позволяет без труда зарегистрироваться в требуемом зарубежном сервисе, который поддержал антироссийские санкции и ввел блокировку на регистрацию при помощи российского номера телефона. Услуга по предоставлению виртуального номера в нужной стране или просто за пределами России не подразумевает именно его регистрацию – номера чаще всего даются в аренду на небольшой срок, которого хватает для регистрации и при необходимости получения проверочного кода.

Статистика «Яндекса» гласит, что в 2022 г. россияне интересовались такими услугами в полтора раза чаще, чем в 2021 г. Для сравнения, за всю вторую половину 2021 г. россияне сделали около 700 тыс. запросов на тему виртуальных номеров заграничных операторов связи. Годом позже этот показатель достиг 1,1 млн.

Логичное развитие событий

Россияне стали чаще искать возможность на время получить иностранный сотовый номер еще в марте 2022 г., сразу после начала всем известных событий. Россия была ввергнута в пучину западных и частично восточных санкций, и пострадали от них в первую очередь обычные граждане. Помимо прочих неудобств, их перестали пускать на различные сайты, и это касается далеко не только процедуры регистрации. Например, еще конце февраля 2022 г. Intel задала тренд и запретила всем, у кого российский IP-адрес, пользоваться ее порталом.

Но если подобные махинации в два счета обходятся путем подмены IP-адреса, то блокировка регистрации по российским номерам телефонов – гораздо более серьезная проблема. Отсюда и всплеск интереса к виртуальным иностранным номерам – в июне 2022 г. связанных с ним поисковых запросов было около 116 тыс., в декабре же их количество подскочило до 231 тыс.

Ничего не меняется

По мере приближения к годовщине первых антироссийских санкций жители России продолжают интересоваться арендой номеров в сетях зарубежных сотовых операторов.

Таких запросов в январе 2023 г. «Яндекс» насчитал около 247 тыс., и это более чем двукратный прирост год к году – в январе 2022 г. их было лишь 111 тыс.

Недорого и эффективно

По мере роста спроса на виртуальные иностранные номера растет и предложение, что влечет за собой снижение стоимости услуги. По информации издания, подобные сервисы позволяют арендовать номер всего за 90 руб., а некоторым вполне достаточно и 7 руб.

Заплатив эту сумму, россиянин получает полную свободу регистрации в подавляющем большинстве сервисов, отвернувшихся от России и не пускающих новых пользователей с российскими номерами телефонов. Но некоторые используют их для регистрации в мессенджерах, которые из России не уходили. Источники издания подтверждают, что в топе популярности были активации профилей в Telegram и WhatsApp.

Все легально

На февраль 2023 г. услуга предоставления виртуального номера телефона, российского или иностранного, не была запрещена ни российским законодательством, ни правилами отечественных операторов связи. Более того, они и сами предоставляют такой сервис – он есть, к примеру, у Tele2, позволяющего оформить виртуальный российский номер.

Услуга очень пригодится, если нет желания «светить» свой реальный номер телефона

«Количество пользователей услуги выросло во втором полугодии 2022 г. на 49% год к году, – сообщили CNews представители Tele2. – Ее популярность обусловлена удобством для клиентов, которые не хотят показывать основной номер. Второй номер пригодится, если клиент публикует объявление на маркетплейсе, регистрируется на сайте знакомств или в офлайн-мероприятиях, делает покупки в интернет-магазинах, оформляет участие в программах лояльности или доставку».

По словам представителей Tele2, оператор запустил услугу в 2019 г. «Услуга полностью соответствует требованиям российского законодательства. При ее подключении не нужно заказывать новую SIM-карту и оформлять договор. Виртуальный номер работает для входящих вызовов и SMS – они поступают на телефон как привычные звонки и сообщения основного номера», – сказали CNews в Tele2.

Источники издания утверждают, что, услуга аренды виртуального номера иностранного оператора не регулируется российскими законами. Он уточнил, что «рынок услуг по продаже зарубежных виртуальных номеров как для звонков, так и для приема смс, находится “в серой зоне с перспективой почернеть вплоть до начала блокировок сайтов с продажами”».

Где сервисы берут номера иностранных операторов для сдачи их в аренду россиянам, неизвестно. Но есть риск, что такой номер может использоваться против воли его владельца. CNews писал, что в начале 2023 г. в магазине Google Play было обнаружено вредоносное ПО, использовавшееся как средство перенаправления SMS при регистрации анонимных фейковых аккаунтов в соцсетях и других онлайн сервисах. Это опасное приложение было скачано более 100 тыс. раз.