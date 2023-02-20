VK купила «Учи.ру» за 8,7 миллиарда

VK консолидировал 100% образовательной платформы «Учи.ру», приобретя 75% долю в ней за 8,7 млрд руб. Всего VK потратила на скупку долей «Учи.ру» 12,475 млрд руб.

VK консолидировал «Учи.ру»

Холдинг VK консолидировал 100% доли в образовательной онлайн-платформе «Учи.ру». Об этом говорится в сообщении холдинга.

В ходе нынешней сделки было приобретено 75% в «Учи.ру». Сумма сделки составила 8,7 млрд руб.

Как VK входил в капитал «Учи.ру»

Mail.ru Group (прежнее название холдинга VK) вошла в капитал «Учи.ру» в 2020 г. Тогда 25% доля в проекте была приобретена за 3,75 млрд руб. Тогда же Mail.ru Group получила опцион на увеличение до контрольной своей доли в «Учи.ру».

То есть VK потратила на покупку «Учи.ру» 12,475 млрд руб. Исходя из нынешней сделки, «Учи.ру» оценена в 11,6 млрд руб. Это несколько меньше, чем оценивалась «Учи.ру» по итогам сделки 2020 г. - 15 млрд руб.

Что представляет из себя «Учи.ру»

Платформа «Учи.ру» позволяет школьникам выполнять учебные задания, участвовать в дополнительных активностях, готовиться к экзаменам и олимпиадам. Пользователями платформы являются 12 млн школьников, 6 млн родителей и 800 тыс. преподавателей.

Кроме одноименной платформы, «Учи.ру» развивает платформу онлайн-курсов «Учи.дома», образовательный портал «Учи.ответы», образовательный ресурс «Я.класс», сеть брендированных оффлайн-клубов, обучающие мероприятия по программированию, математики и английскому языку.

Skillbox и другие образовательные активы VK

В последние годы VK активно скупает проекты в сфере онланй-образования. В 2019 г. был установлен контроль над платформой Skillbix, предоставляющий курсы по программированию, маркетингу и дизайну. 50% доля в платформе обошлась холдингу в 1,6 млрд руб.

Также были приобретены онлайн-школа для программистов GeekBrains, платформа по обучению профессиям в сфере ИТ и данным Skilfactory (стоимость сделки по покупке 40% доли в платформе составила 1,09 млрд руб), белорусская образовательная платформа Lerna и бразильская онлайн-платформа Mentorama (сумма сделки составила 790 млн руб.).

В 2021 г. обозначенные проекты были консолидированы в холдинг Siillbox limited.

VK получил в нем 50,06%, структуры основателя фонда Almaz Capital Partners Александра Галицкого - 14,2%, основатели Skillbox, включая гендиректора Skillbox limited Дмитрия Крутова - 12,4%, фонд Ultimate Capital - 5,7%.

Кроме того, VK приобрел 25% долю в платформе по подготовке к сдачи ЕГЭ и ОГЭ «Умскул». Сумма сделки составила 950 млн руб.