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Власти хотят привязать онлайн-доски объявлений к «Госуслугам»

Сведения о сделках и вакансиях на онлайн-досках объявлений могут передаваться на портал «Госуслуги». Об интеграции, которая станет для сайтов-классифайдов обязательной с 1 марта 2023 г. сообщается в новом проекте постановления правительства.

Классифайды интегрируются

Информацию, опубликованную пользователями на сервисах объявлений, могут начать передавать на портал «Госуслуги», отмечается в проекте постановления правительства, опубликованном на regulation.gov.ru.

Документ, разработанный Минцифры, регламентирует правила интеграции онлайн-досок объявлений с единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА) и порталом «Госуслуги». Ее классифайды должны обеспечить с 1 марта 2023 г. – это предписывается поправками к закону «Об информации».

В тексте постановления говорится, что на «Госуслуги» после интеграцию можно будет добавлять сведения о купле-продажи движимого и недвижимого имущества, аренде, поиске работы и сотрудников и оказании различных услуг. Эта информация может быть использована при создании заявлений на оказание государственных услуг.

Кроме того, интеграция с «Госуслугами» позволит пользователям отправлять владельцу классифайда документы и судебные извещения.

В документе также прописывается порядок работы с ЕСИА: классифайды должны ввести вход через систему с передачей оттуда персональных данных пользователя или без нее.

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Интеграцию классифайды должны обеспечить согласно поправкам в закон «Об информации»

В Минцифры «Коммерсанту» сообщили, что интеграция необходима для того, чтобы пользователи классифайдов могли спокойно получать нужные данные из «Госуслуг» через личный кабинет – например, напоминание, о том, что срок действия его водительского удостоверения истек. Связка учетных записей, уточнили в ведомстве, будет происходить исключительно по желанию пользователей.

«Возможность идентификации на классифайдах не предусматривает передачу данных о действиях пользователей на этой площадке», – обнадежили в министерстве.

В беседе с CNews представители одного из классифайдов сообщили, что давно взаимодействуют с Минцифры, и их пользователи уже могут пройти верификацию через ЕСИА. В компании уточнили, что применяют средства криптографической защиты, чтобы гарантировать безопасность информации на платформе.

«Правила взаимодействия сервисов размещения объявлений с ЕСИА важно обсуждать с представителями индустрии, чтобы они отвечали интересам всех сторон, и в первую очередь – интересам наших пользователей, и с их согласия», – добавили представители классифайда.

Что еще предписывает закон

Напомним, с 1 марта 2023 г. в рамках поправок в закон «Об информации» владельцы классифайдов с российской аудиторией от 100 тыс. человек в сутки, должны установить на сайте одобренный Роскомнадзором счетчик аудитории. Также теперь от классифайдов требуют мониторить размещаемый контент, чтобы он не способствовал экстремизму и другим уголовно наказуемым деяниям. Закон также обязывает определять адрес электронной почты для юридически значимых сообщений.

Новые положения затрагивают «Юлу» (принадлежит VK), «Циан», «Яндекс Недвижимость», hh.ru и другие классифайды – как организации, внесенные Роскомнадзором в реестр организаторов распространения информации.

Во втором чтении законопроект депутата Антона Горелкина Госдума приняла 20 декабря 2022 г. Ранее в нем было предусмотрено ограничение в 20% на иностранный капитал в досках-объявлений, что возмутило представителей индустрии.

Анжела Патракова

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