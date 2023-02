Microsoft втихую «взломала» сайт Google. Теперь на нем красуется реклама браузера Edge

На сайте скачивания Chrome появилась гигантских размеров реклама браузера Edge. Это новая попытка Microsoft «уберечь» пользователей от перехода на сторонние браузеры. Увидеть рекламу можно пока лишь в бета-версии Edge, но она вполне может перекочевать в стабильную сборку, доступную всем пользователям.



Двойная порция рекламы

Корпорация Microsoft стала использовать сайт интернет-гиганта Google как рекламную площадку для продвижения своего браузера Edge. Портал Neowin пишет, что на странице загрузки Chrome, если открыть ее именно в Edge, появляется отнюдь не крошечных размеров баннер, который, по мнению Microsoft, призван удержать пользователя от скачивания конкурирующего обозревателя.

В настоящее время столь сомнительная «опция» интегрирована лишь в Edge Canary – бета-версию браузера, на которой Microsoft обкатывает его новые экспериментальные возможности. Часть из них в итоге попадают в состав стабильной сборки Edge, что резко повышает вероятность появления гигантского баннера на экране ПК обычных пользователей.

На момент выхода материала стабильные релизы Edge баннер пользователям не демонстрировали. Это как минимум вторая попытка Microsoft использовать браузерную рекламу для продвижения Edge.

Фото: Neowin Баннер ни к чему не обязывает, но само его появление на странице Google вызывает немало вопросов

Более того, Microsoft настолько сильно не хочет, чтобы кто-либо скачивал Chrome, что она «инфицировала» сайт Google сразу двумя уведомлениями. Первое, небольшое, появляется, если пользователь еще не нажал кнопку «скачать». Второе, в разы крупнее, выдается после нажатия кнопки – это последняя попытка удержать пользователя от «необдуманного поступка».

На что рассчитывает Microsoft

Edge – это «новый» браузер Microsoft, пришедший на замену Internet Explorer. Ему почти восемь лет, так как пользователи получили к нему доступ еще в июле 2015 г., когда состоялся релиз Windows 10.

В апреле 2019 г. Microsoft отказалась от своего движка Edge HTML и перевела Edge на Chromium – основу Chrome и внушительного списка других браузеров. Об этом она тоже упоминает в своих рекламных баннерах.

Edge – штатный браузер для Windows 10 и Windows 11, который доступен сразу после чистой установки одной из этих систем. Он выгодно отличается от лишенного техподдержки Internet Explorer, поскольку работает в десятки раз активнее и развивается существенно быстрее. Иногда даже сама Google копирует его «фишки» и встраивает их в свой Chrome.

И все же Edge, как и Internet Explorer, абсолютное большинство пользователей рассматривают не как окно в интернет, а как удобную утилиту для скачивания Chrome. На это указывает мировая статистика популярности браузеров – Chrome 65,4%, у Edge 4,46% (StatCounter, январь 2023 г.). И это еще с учетом не только настольной, но и мобильной его версии.

Фото: Microsoft Назойливой рекламы Edge становится все больше

То есть даже при том факте, что Edge даже не нужно дополнительно устанавливать на ПК под управлением современных версий Windows, его все равно не воспринимают всерьез. Microsoft крайне решительно настроена исправить эту, с ее точки зрения, несправедливость, вследствие чего на странице загрузки Chrome и появляются рекламные баннеры. Полностью запретить скачивание сторонних браузеров через Edge Microsoft может, но делать этого, вероятнее всего, не станет. Этот шаг моментально привлечет к корпорации нежелательное и очень пристальное внимание антимонопольных органов и попутно обеспечит ее юристов работой на долгие месяцы – судебные иски конкурентов не заставят себя ждать.

Своеобразное доверие Microsoft

Новый баннер гласит, что Edge работает на одной с Chrome технологии. Речь об упомянутом выше движке. Но в Edge, согласно рекламному тексту, поставляется с неким «дополнительным доверием Microsoft» (with the added trust of Microsoft).

Что конкретно подразумевается под дополнительным доверием, софтверная корпорация предпочла не объяснять. Но современные версии Edge ведут себя в точности как вредоносное ПО. Мало того, что браузер без стеснения крадет персональные данные пользователя из других браузеров и без спроса отправляет их на сторонние серверы, так его еще и нельзя просто так удалить с компьютера. Сделать это можно, но понадобятся расширенные знания в работе Windows или специализированный софт. Плюс сама Windows постоянно мешает установить сторонний обозреватель, например, Chrome, браузером по умолчанию.

Портал Neowin приводит еще несколько примеров «доверия Microsoft». По мнению его экспертов, оно заключается в развалах рекомендуемого контента, который льется на пользователей, и к моментальному фоновому подключению к множеству рекламных серверов при первом же запуске.

Один сделал, другой скопировал

Справедливости ради следует отметить, что Microsoft не единственная, кто практикует сомнительные вещи для увеличения пользовательской базы своего браузера. Google тоже замечена в подобном – даже она использует баннеры для продвижения Chrome. Но, в отличие от Microsoft, она делает это в разы мягче и более толерантно по отношению к конкурентам.

Фото: Neowin Google познала искусство элегантной рекламы, не раздражающей пользователей

Google никогда не встраивает баннеры в сайты других разработчиков браузеров. Она лишь показывает небольших размеров уведомления на своих собственных веб-страницах.

Microsoft на правильном пути

Если рассматривать рынок исключительно настольных браузеров, то у Chrome на январь 2023 г. было 66,39%, у Edge – 11,09%. Это результат за семь с половиной лет его существования. Пока что переход на Chromium не помогает, и единственное, что может повысить интерес пользователей у нему – это уникальные возможности, недоступные в большинстве других браузеров. Microsoft, похоже, поняла это, потому в одном из недавних обновлений Edge обзавелся функцией, позволяющей посещать сайты их «черного списка» интернет-регуляторов. Она встроена непосредственно в сам браузер. В связи с этим популярность Edge может резко вырасти в странах, где заблокирована половина интернета. Также он может очень пригодиться в государствах, чьи IP-адреса мешают пользоваться иностранными ресурсами на фоне международных ограничений.