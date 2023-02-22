В России пытаются построить сеть мобильной спутниковой связи, но чиновники против

Компания «Фитаком» предприняла попытку получить частоты для создания сети мобильной спутниковой связи «Энергия-IMT», которая обеспечит широкополосным интернетом всю территорию России. Против этого выступают Роскомнадзор и «Роскосмос», так как ранее данные частоты были выделены для создания сети конфиденциальной мобильной спутниковой связи.

Госкомиссия по радиочастотам рассматривает заявку на создание системы мобильной спутниковой связи

Аппарат Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) направил в Минцифры, Минобороны, Федеральную службу охраны (ФСО), Роскомнадзор и госкорпорацию «Роскосмос» заявку компании «Фитаком» на выделении частот для создания системы мобильной спутниковой связи. Письмо об этом за подписью замглавы аппарата ГКРЧ Дмитрия Тура имеется в распоряжении CNews.

Компания «Фитаком» просит выделить ей следующие диапазоны частот: 1980-2100 МГц (Земля - космос) и 2170-2200 МГц (космос – Земля) для земных станций типов «ЗС-IMT-1», «ЗС-IMT-2», «ЗС-IMT-3» и «ЗС-IMT-4»; 14-14,25 ГГц (Земля – космос) и 11,45-11,7 ГГц (космос – Земля) для организации фидерных линий «ЦЗС-IMT-КА»; 27,5-30 ГГц (Земля –космос) и 17,7-20,2 ГГц (космос - Земля) для организации фидерных линий «ЦЗС-IMT-КА».

Компания «Фитаком» с 2015 г. пытается получить частот для создания системы мобильной спутниковой связи «Энергия-IMT», которая будет работать на двух геостационарных спутниках на орбитах 76,5 градусов в.д. и 159,5 в.д. Сеть должна охватить всю территории России и обеспечить услуги телефонии, передачи данных, широкополосного доступа в интернет и телевидения. Компания утверждает, что средства для строительства сети предоставит некий китайский инвестор, название которого не разглашается.

Роскомнадзор возражает против выделения частот для новой спутниковой сети

Роскомнадзор уже дал отрицательный ответ на данный запрос (имеется в распоряжении CNews). В ответе ведомства, подписанном его замглавы Олегом Терляковым, говорится о невозможности выделения полос частот 1980-2010 МГц и 2170-2200 МГц компании «Фитаком». Во-первых, в соседних полосах частот 1920-1980 МГц, 2010-2025 МГц и 2110-2170 МГц работают сети сотовой связи третьего и четвертого поколений (3G и 4G, стандарты UMTS и LTE соответственно).

Во-вторых, полосы частот 1980-2010 МГц и 2170-2200 МГц в 2015 г. ранее были выделены госкорпорации «Роскомос» для создания системы спутниковой конфиденциальной мобильной связи (ССКМС). Условия же совместного использования указанных полос частот двумя системами спутниковой связи в заявки «Фитаком» не разработаны, отмечает Терляков.

Относительно других запрошенных «Фитаком» полос частот (14-14,25 ГГц, 11,45-11,7 Ггц и 27,5-30 ГГц) в Роскомнадзоре указывают, что они относятся к центральным земным станциям. Но без выделения частот для абонентских земных станций (к ним относятся частоты в диапазонах 1980-2010 МГц и 2170-2200 МГц) выделение запрашиваемых частот нецелесообразно.

Позиция «Фитаком»

В 2020 и 2022 гг. гендиректор «Фитаком» Борис Звездарев направлял письма министру цифрового развития, председателю ГКРЧ Максуту Шадаеву. Он указывал, что ГКРЧ восемь раз отказывала компании в выделении частот.

Причиной этого является выделение части запрошенных частот для проекта строительства сети конфиденциальной мобильной связи, который ведет «Роскосмос». Однако Звездарев указывает, что запуск спутников для нее постоянно переносится, из-за чего соответствующий частотный ресурс не используется.

При этом две спутниковые системы могут работать вместе – примером тому является сеть Solaris, используемая совместно спутниковыми операторами SES и Eutelsat. Звездарев также направлял письмо президенту Сбербанка Герману Грефу с предложением включить будущую сеть в экосистему банка. В своих письмах Звездарев подчеркивает, что строительство сети «Энергия-IMT» не потребует бюджетных средств.

Какие частоты получил «Роскосмос» для создания сети конфиденциальной спутниковой связи

Согласно материалам ГКРЧ от 2020 г., «Роскосмос» возражал против выделения «Фитаком» полос частот 1980-2010 МГц и 2170-2200 МГц, так как комиссия в 2015 и 2017 гг. выделила их «Роскосмосу», а обеспечить электромагнитную совместимость сети, которую построит «Фитаком», с сетью, для которой ранее были выделены, невозможно.

Источник CNews, близкий к ГКРЧ, пояснил, что в 2015 г. комиссия выделила «Роскосмосу» следующие частоты: 1980-2010 МГц и 6725-7025 (Земля – космос) и 2170-2200 МГц и 4500-4800 Мгц (космос – Земля) для космических станций «БРК СМС-ГСО», планируемых к размещению на пяти космических аппаратах на геостационарной орбите, и для космических станций «БРК СМС-ВЭО», планируемых к размещению на космических аппаратах на высокоэллиптической орбите типа «Тундра».

В 2017 г., по словам источника CNews, ГКРЧ вновь выделила «Роскосмосу» частоту в диапазоне 1980-2010 МГц (на который претендует «Фитаком») для создания системы конфиденциальной мобильной связи. Но в этом случае речь шла о других аппаратах – «Гонец-М1».

Пресс-служба Мицнифры сообщила CNews, что заявка «Фитаком» на выделение частот для спутниковой связи на последнем заседании ГКРЧ не рассматривалась, и отказались от дополнительных комментариев. Пресс-служба «Роскосмоса» к моменту публикации не ответила на запрос CNews по данному вопросу.