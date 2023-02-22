В России создают аналог Tinder, в котором можно сразу купить обручальное кольцо

В России появится аналог Tinder c функциями TikTok. Помимо знакомств, в приложении можно будет покупать кольца и цепочки. Сервис для привлечения клиентов и повышения продаж создает сеть ювелирных магазинов Sunlight. Он будет запущен в марте 2023 г.

Привлечение покупателей

Сеть ювелирных магазинов Sunlight разрабатывает приложение для знакомств. Сервис будет запущен в марте 2023 г. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя сети.

Продукт совместит в себе функции приложения для знакомств Tinder и сервиса для создания и просмотра коротких видео TikTok. Sunlight пока не выбрала название для своего приложения.

По словам собеседника издания, сервис будет интегрирован в приложение Sunlight. В начале 2023 г. платформа преодолела отметку в 1 млн просмотров. Большая часть аудитории (80%) — это девушки. На разработку приложения Sunlight Play, включая сервис знакомств уже было потрачено 120 млн руб. для оплаты труда разработчиков.

Приложение Sunlight, помимо каталога продукции ювелирных магазинов и сервиса поддержки, включает сервис Play. Это аналог Instagram Reels* (заблокированный в России сервис, принадлежащий признанной экстремистской организацией Meta). В нем публикуются короткие видеоролики о макияже и фитнесе в виде отзывов покупателей.



Ювелирные изделия теряют популярность

По подсчетам опрошенных изданием аналитиков, стоимость приложения завышена. Например, гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров оценил разработку приложения в 40–50 млн руб. По его мнению, идея поможет продвинуть бренд.

Борьба за клиентов происходит на фоне снижения покупательского спроса на ювелирные изделия. По данным Бурмистрова, в 2022 г. этот рынок снизился на 12% до 290 млрд руб., а продажи Sunlight упали на 4,5%. Но увеличились онлайн-продажи до 35% от общей выручки компании. При этом у конкурентов сети продажи наоборот выросли. У сети «Золотой» — они поднялись на 6,9%, а у Sokolov — в 2,8 раза. Бурмистров подчеркнул, что Sunlight остается лидером этого рынка с долей 13,7% по итогам первого полугодия 2022 г.

Эксперт считает, что продажи изделий через собственные мобильные приложения гораздо эффективнее, нежели реализация товара через точки продаж или маркетплейсы.

Популярность аналогов Tinder

После ухода иностранных конкурентов с российского рынка, аналоги Tinder в 2022 г. начали набирать популярность. Например, аудитория сервиса знакомств Mamba увеличилась на 20%, у Teamo — на 30%, у «VK Знакомств» — на 73%, писал «Коммерсант».

По данным Mediascope, средний охват крупнейших сервисов знакомств в январе 2023 г. вырос по сравнению с январем 2022 г. Mediascope учитывает количество человек, которые заходили в приложение или на сайт сервиса хотя бы один раз за месяц. Сервис Drugvokrug в январе 2023 г. посетило свыше 2,17 млн российских пользователей старше 12 лет. В 2022 г. количество посетителей составило 2,16 млн. Mamba посетили 2,14 млн человек (1,9 млн в 2022 г.), Tinder — 1,16 млн пользователей (против 1,07 млн в 2022 г.), приводят «Ведомости».

В июле 2022 г. CNews писал о том, что на 2 млн руб. была оштрафована Match Group LLC, американская технологическая компания, которой принадлежит приложение для онлайн-знакомств Tinder, за отказ локализовать данные россиян на территории России.

* Компания Meta (в прошлом Facebook) признана в России экстремисткой организацией и запрещена на территории страны. Принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram заблокированы в России.